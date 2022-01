Cambrex comemora seu 40º aniversário enquanto investe mais de USD 100 milhões em capacidade de fabricação de novos fármacos

EAST RUTHERFORD, N.J., 11 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Cambrex comemorou recentemente o 40º aniversário de sua fundação em 1981. Após quarenta anos de crescimento e transformação em uma organização líder global em desenvolvimento e fabricação mediante contrato (CDMO), a Cambrex continua seu compromisso com a liderança na fabricação de fármacos, com mais de USD 100 milhões em investimentos que estão sendo realizados em sua rede global de fabricação.

"À medida que a Cambrex comemora seu 40º aniversário, temos orgulho de fazer investimentos significativos em capacidade e novos recursos em toda nossa rede", disse Thomas Loewald, CEO da Cambrex. Ele complementou: "Juntamente com nossa equipe crescente de mais de 2.200 funcionários, esses investimentos nos permitirão atender melhor nossos clientes à medida que fizermos parceria com eles no desenvolvimento e fabricação de tratamentos inovadores que mudam vidas."

A maior das expansões em Charles City, Iowa, é um projeto de USD 50 milhões para apoiar o desenvolvimento e fabricação em larga escala de fármacos de pequenas moléculas. Como a mais recente entre uma série de investimentos significativos no local, a expansão aumentará a capacidade da unidade em aproximadamente 30% com reatores de até 16 mil litros, ideais para a produção eficiente de grandes volumes de fármacos comerciais. A nova capacidade será disponibilizada on-line durante o primeiro semestre de 2022.

Em outubro de 2021, um investimento adicional de USD 30 milhões foi anunciado na unidade de High Point da Cambrex, na Carolina do Norte, com foco em fármacos em estágio clínico e serviços de fabricação comercial em pequeno volume. Atualmente em andamento, a ampliação praticamente dobrará a capacidade da unidade, adicionando novos laboratórios de química, novas suítes de fabricação clínica e uma operação de fabricação comercial em pequena escala com reatores de até dois mil litros. Além de ampliar a liderança da Cambrex em química de fluxo contínuo, esse investimento dará à Cambrex a capacidade de desenvolver e fabricar APIs altamente potentes para seus clientes dentro de uma única instalação. A ampliação da unidade de High Point será concluída durante o primeiro semestre de 2023.

Na Europa, a Cambrex está passando por uma série de atualizações em sua unidade de Karlskoga, na Suécia, totalizando mais de USD 20 milhões, o que aumentará a capacidade multifuncional em 25% e fornecerá mais flexibilidade na fabricação de APIs. Com menos de um ano de instalação de uma nova linha de produção de fármacos de seis mil litros, o local está agora realizando um projeto semelhante para adicionar capacidade de fabricação adicional de cGMP até o final de 2022.

Esses investimentos, que abrangem todas as escalas de fabricação de medicamentos clínicos e comerciais, garantirão que a Cambrex continue bem posicionada para apoiar seus clientes no desenvolvimento e fabricação de novos tratamentos inovadores que melhoram a saúde humana.

Sobre a Cambrex

A Cambrex é uma empresa líder global em desenvolvimento e fabricação mediante contrato (CDMO) que presta serviços analíticos, de fármacos e produtos medicamentosos em todo o ciclo de vida do medicamento. Com mais de 40 anos de experiência e uma equipe crescente de mais de 2.200 especialistas atendendo clientes globais de unidades da América do Norte e da Europa, a Cambrex é uma parceira de confiança nos mercados de marca e de genéricos para o desenvolvimento e fabricação de formas de API e de dosagem.

A Cambrex oferece uma gama de tecnologias e recursos especializados de fármacos, incluindo biocatálise, fluxo contínuo, substâncias controladas, ciência do estado sólido, caracterização de materiais e APIs altamente potentes. Além disso, a Cambrex pode suportar formas de dosagem convencionais, incluindo sólidos, semissólidos e líquidos orais, e tem experiência na fabricação de formas de dosagem especiais como comprimidos de liberação modificada, combinação de dose fixa, pediátrica, comprimidos de duas camadas, stick packs, produtos tópicos, substâncias controladas, pomadas estéreis e não estéreis.

Para mais informações, acesse www.cambrex.com

