Cambrex célèbre son 40e anniversaire et investit plus de 100 millions de dollars dans la capacité de fabrication de nouvelles substances médicamenteuses

EAST RUTHERFORD, N.J., 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Créé en 1981, Cambrex a récemment célébré son 40e anniversaire. Après quarante ans de croissance et de transformation pour devenir une organisation spécialisée dans le développement et la fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan, Cambrex poursuit son engagement de leader dans la fabrication de substances médicamenteuses pharmaceutiques avec plus de 100 millions de dollars d'investissements en cours dans son réseau mondial de fabrication.

« À l'occasion du 40e anniversaire de Cambrex, nous sommes fiers de réaliser des investissements importants dans la capacité et les nouvelles possibilités dans l'ensemble de notre réseau », a déclaré Thomas Loewald, PDG de Cambrex. Il a ajouté : « Jumelés à notre équipe en pleine croissance de plus de 2 200 employés, ces investissements nous permettront de mieux servir nos clients en nous associant à eux dans le développement et la fabrication de nouvelles thérapies qui changent la vie. »

La plus importante des expansions sera réalisée à Charles City, dans l'Iowa. Il s'agit d'un projet de 50 millions de dollars visant à soutenir le développement et la fabrication à grande échelle de substances médicamenteuses à petites molécules. Ce sera le dernier d'une série d'investissements importants qui permettra d'augmenter la capacité de l'installation d'environ 30 pour cent, avec des réacteurs pouvant atteindre 16 000 litres, ce qui est idéal pour une production efficace de gros volumes de substances médicamenteuses commerciales. Cette nouvelle capacité sera mise en service au cours du premier semestre 2022.

En octobre 2021, un investissement supplémentaire de 30 millions de dollars axé sur les substances médicamenteuses au stade clinique et les services de fabrication commerciale de petits volumes au sein des installations de Cambrex à High Point, en Caroline du Nord, a été annoncé. L'expansion en cours doublera pratiquement la capacité de l'installation avec l'ajout de nouveaux laboratoires de chimie, de nouvelles salles de fabrication clinique et d'une petite installation de fabrication commerciale dotée de réacteurs allant jusqu'à 2 000 litres. Outre le renforcement du leadership de Cambrex dans la chimie en flux continu, cet investissement permettra à l'entreprise de développer et de fabriquer des principes pharmaceutiques actifs (API) très puissants pour ses clients au sein d'un site unique. L'expansion du site de High Point sera achevée au cours du premier semestre 2023.

En Europe, Cambrex est à mi-parcours d'une série de mises à niveau de son site de Karlskoga, en Suède, pour un montant total de plus de 20 millions de dollars. Cet investissement augmentera la capacité polyvalente de 25 % et offrira plus de flexibilité dans la fabrication de principes pharmaceutiques actifs (API). Moins d'un an après l'installation d'une nouvelle chaîne de production de substances médicamenteuses d'une capacité de 6 000 litres, le site réalise à présent un projet semblable visant à accroître les capacités de fabrication conformes aux normes cGMP d'ici la fin de l'année 2022.

Grâce à ces investissements, qui couvrent toutes les échelles de fabrication de médicaments aux stades cliniques et commerciaux, Cambrex sera en mesure de conserver la position qui lui permet de soutenir ses clients dans le développement et la fabrication de nouvelles thérapies innovantes qui améliorent la santé humaine.

À propos de Cambrex

Cambrex est une organisation spécialisée dans le développement et la fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan qui fournit des substances médicamenteuses, des produits pharmaceutiques et des services d'analyse tout au long du cycle de vie des médicaments. Avec plus de 40 ans d'expérience et une équipe grandissante de plus de 2 200 experts au service de clients internationaux à partir de sites situés en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex est un partenaire de confiance pour le développement et la fabrication de principes pharmaceutiques actifs (API) et de formes posologiques sur les marchés de marque et génériques.

Cambrex offre une gamme de technologies et de capacités spécialisées en matière de substances médicamenteuses, y compris la biocatalyse, la chimie en flux continu, les substances contrôlées, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux et les principes pharmaceutiques actifs (API) très puissants. De plus, Cambrex peut prendre en charge les formes posologiques conventionnelles, y compris les formes orales solides, semi-solides et liquides, et possède l'expertise nécessaire pour fabriquer des formes posologiques spécialisées telles que les combinaisons à libération modifiée et à dose fixe, les comprimés pédiatriques, les comprimés à deux couches, les stick-packs, les produits topiques, les substances contrôlées, et les onguents stériles et non stériles.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.cambrex.com .

