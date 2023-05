Cambrex conclui expansão da unidade da Snapdragon Chemistry em Waltham, Massachusetts

EAST RUTHERFORD, Nova Jersey, 16 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a Cambrex, uma organização líder global em desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) fornecendo substância farmacêutica, produto farmacêutico e serviços analíticos em todo o ciclo de vida do medicamento, anunciou que a Snapdragon Chemistry concluiu a segunda fase de sua expansão de 51 mil metros quadrados em Waltham, Massachusetts.

Essa expansão adiciona mais 12 mil metros quadrados à unidade de desenvolvimento e fabricação de princípios ativos (API) da Snapdragon, incluindo novas suítes de pesquisa e desenvolvimento de processos com 24 capturas, um pacote de estabilidade GMP e um quinto kit de laboratório GMP, projetado para processamento contínuo de ponta a ponta em várias etapas. Os novos laboratórios incluem reatores de aço revestidos com vidro de 100 L e 60 L, um reator de fluxo em pistão de 10 L, filtração de fluxo tangencial e skid de nanofiltração, fotorreator de 5 kW e um GMP-qualified LabOS SCADA. As novas suítes estarão em funcionamento em junho de 2023.

"Os recursos e a capacidade agregados em Waltham foram desenvolvidos para atender às necessidades de desenvolvimento químico mais complexas do setor, de acordo com a experiência e a história da Snapdragon", disse Tom Loewald, CEO da Cambrex.

"Temos o prazer de ver o compromisso contínuo da Cambrex de oferecer os melhores serviços de desenvolvimento de processos de API da categoria, apoiando a conclusão dessa expansão após nossa recente aquisição", disse Matt Bio, presidente da Snapdragon.

Os novos recursos da Snapdragon estão alinhados com os investimentos contínuos da Cambrex no desenvolvimento de processos de fluxo contínuo e fabricação em pequena escala em High Point, Carolina do Norte.

Sobre a Cambrex

A Cambrex é uma das principais organizações globais no setor de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) que oferece serviços de análise, substâncias e produtos farmacológicos em todo o ciclo de vida do medicamento. Com mais de 40 anos de experiência e uma equipe crescente de mais de 2.400 especialistas que atende a clientes globais da América do Norte e da Europa, a Cambrex é uma parceira confiável nos mercados de marca e genéricos para API, e desenvolvimento e fabricação de formas farmacêuticas terminadas.

A Cambrex oferece uma gama de tecnologias e recursos especializados de fármacos, incluindo fluxo contínuo, substâncias controladas, ciência do estado sólido, caracterização de materiais, armazenamento de estabilidade e APIs altamente potentes. Além disso, a Cambrex pode disponibilizar formas de dosagem convencionais, incluindo sólidos, semissólidos e líquidos orais, com experiência na fabricação de formas de administração especiais como comprimidos de liberação modificada, combinação de dose fixa, pediátrica, comprimidos de duas camadas, stick-packs, produtos tópicos, substâncias controladas, pomadas estéreis e não estéreis.

Sobre a Snapdragon Chemistry

A Snapdragon Chemistry é especializada em lotes de princípios ativos (API) e no desenvolvimento de processos de fluxo c7ontínuo, utilizando tecnologia de automação e equipamentos patenteados de ponta para resolver processos e desafios complexos no desenvolvimento analítico. Com sede de P&D e fabricação em Waltham, Massachusetts, a Snapdragon tem mais de 70 funcionários e fortes laços com a comunidade científica local, incluindo 31 cientistas doutores na equipe. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail [email protected].

FUENTE Cambrex

