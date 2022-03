Cambrex étend ses activités de services biopharmaceutiques

EAST RUTHERFORD, N.J., 1er mars 2022 /PRNewswire/ -- Cambrex, un leader mondial dans la fabrication et le développement sous contrat (CDMO) qui fournit des substances médicamenteuses, des produits pharmaceutiques et des services analytiques tout au long du cycle de vie des médicaments, a annoncé aujourd'hui qu'il étend de manière significative ses activités actuelles de services de tests biopharmaceutiques. L'expansion comprend 11 autres laboratoires cGMP à l'installation de Cambrex à Durham, en Caroline du Nord, et élargit son offre de services pour les traitements viraux/cellulaires et basés sur de grandes molécules.

« Nous sommes ravis de contribuer à la croissance rapide de notre activité de services biopharmaceutiques », a déclaré Thomas Loewald, PDG de Cambrex. « Grâce à la force de notre équipe d'analyse à Durham, cette expansion nous permet d'accroître notre capacité à servir le marché des produits biologiques, à la fois vaste et en pleine croissance, en soutenant le développement et le test d'un portefeuille de produits thérapeutiques à grandes molécules qui évolue rapidement. »

L'expansion comprend une gamme de nouveaux instruments soutenant l'analyse de la taille des nanoparticules, l'imagerie, la qPCR, les lecteurs de plaques fluorescentes/absorbantes, l'immunoempreinte, la spectrométrie de masse, le séquençage de nouvelle génération (NGS), l'électrophorèse capillaire de chromatographie (CE-PDA et FLD), le SEC-MALS et d'autres tests officinaux.

Ces nouvelles capacités s'appliquent à une grande variété de traitements biopharmaceutiques, notamment les virus bactériophages et mammifères, les protéines recombinantes, les anticorps monoclonaux et les acides nucléiques. De plus, Cambrex a récemment installé un nouveau spectromètre RMN de 600 MHz pour améliorer le soutien aux programmes biopharmaceutiques et de petites molécules. En combinant ces nouvelles capacités avec ses services existants, Cambrex est maintenant en mesure de fournir des services analytiques tout au long du cycle de vie des petites et grandes molécules thérapeutiques.

À propos de Cambrex

Cambrex est un leader mondial dans la fabrication et le développement sous contrat (CDMO) qui fournit des substances médicamenteuses, des produits pharmaceutiques et des services analytiques tout au long du cycle de vie des médicaments. Avec plus de 40 ans d'expérience et une équipe grandissante de plus de 2 200 experts au service de clients internationaux à partir de sites situés en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex est un partenaire de confiance pour le développement et la fabrication de principes pharmaceutiques actifs (API) et de formes posologiques sur les marchés de marque et génériques.

Cambrex offre une gamme de technologies et de compétences pharmaceutiques spécialisées, telles que la biocatalyse, l'écoulement continu, les substances contrôlées, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux et les principes actifs très puissants. De plus, Cambrex peut prendre en charge les formes posologiques conventionnelles, y compris les formes orales solides, semi-solides et liquides, et possède l'expertise nécessaire pour fabriquer des formes posologiques spécialisées telles que les combinaisons à libération modifiée et à dose fixe, les comprimés pédiatriques, les comprimés à deux couches, les stick-packs, les produits topiques, les substances contrôlées, et les onguents stériles et non stériles.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.cambrex.com .

