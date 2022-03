Cambrex expande negócios de serviços biofarmacêuticos

EAST RUTHERFORD, N.J, 1 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Cambrex é uma empresa líder global em desenvolvimento e fabricação mediante contrato (CDMO) que presta serviços analíticos, de fármacos e produtos medicamentosos em todo o ciclo de vida do medicamento, anunciou hoje que está expandindo significativamente seus negócios de serviços de testes biofarmacêuticos existentes. A expansão inclui 11 laboratórios adicionais de cGMP nas instalações da Cambrex em Durham, na Carolina do Norte e amplia sua oferta de serviços para terapias de moléculas grandes e virais/à base de células.

"Estamos entusiasmados em adicionar ao nosso negócio de serviços biofarmacêuticos de rápido crescimento", disse Thomas Loewald, CEO da Cambrex. "Com base na força de nossa equipe analítica em Durham, essa expansão nos permite aumentar nossa capacidade de atender ao grande e crescente mercado de produtos biológicos, apoiando o desenvolvimento e os testes de um pipeline em rápido crescimento de terapias de moléculas grandes."

A expansão inclui uma gama de novos instrumentos que suportam análise de tamanho de nanopartículas, geração de imagens, qPCR, leitores de placas fluorescentes/de absorvância, immunoblotting, espectrometria de massa, sequenciamento de próxima geração (NGS), eletroforese capilar por cromatografia (CE-PDA e FLD), SEC-MALS e outros testes compendiais.

Esses novos recursos se aplicam a uma ampla variedade de tratamentos biofarmacêuticos, incluindo vírus bacteriófagos e mamalianos, proteínas recombinantes, anticorpos monoclonais e ácidos nucleicos. Além disso, a Cambrex instalou recentemente um novo espectrômetro de RMN de 600 MHz para aprimorar o suporte para programas biofarmacêuticos e de pequenas moléculas. Combinando esses novos recursos com seus serviços existentes, a Cambrex agora está posicionada para oferecer serviços analíticos em todo o ciclo de vida de terapias de pequenas e grandes moléculas.

Sobre a Cambrex

A Cambrex é uma empresa líder global em desenvolvimento e fabricação mediante contrato (CDMO) que presta serviços analíticos, de fármacos e produtos medicamentosos em todo o ciclo de vida do medicamento. Com mais de 40 anos de experiência e uma equipe crescente de mais de 2.200 especialistas atendendo clientes globais de unidades da América do Norte e da Europa, a Cambrex é uma parceira de confiança nos mercados de marca e de genéricos para o desenvolvimento e fabricação de formas de API e de dosagem.

A Cambrex oferece uma série de tecnologias e recursos especializados de fármacos, inclusive biocatálise. Fluxo contínuo, substâncias controladas, ciência de estado sólido, caracterização de materiais e APIs altamente potentes. Além disso, a Cambrex pode suportar formas de dosagem convencionais, incluindo sólidos, semissólidos e líquidos orais, e tem experiência na fabricação de formas de dosagem especiais como comprimidos de liberação modificada, combinação de dose fixa, pediátrica, comprimidos de duas camadas, stick packs, produtos tópicos, substâncias controladas, pomadas estéreis e não estéreis.

