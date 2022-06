Cambrex fait l'acquisition du leader européen de stockage de stabilité Q1 Scientific

« Le stockage et la mise à l'essai de la stabilité sont des éléments essentiels de la mise au point et de la commercialisation de nouveaux traitements médicamenteux. Q1 Scientific apporte des moyens de classe mondiale à notre portefeuille grandissant de services pharmaceutiques externalisés », a expliqué Tom Loewald, PDG de Cambrex. « Cette acquisition est le prolongement naturel de nos offres actuelles qui vont élargir et accroître notre expertise dans ce domaine fondamental, ainsi que notre présence sur le marché européen. »

L'installation de pointe cGMP de Scientific Q1 est validée par l'ICH pour répondre aux exigences de stockage spécifiques de tout projet pharmaceutique, avec des options de stockage de -80 °C à +50 °C, avec une gamme intégrale de contrôle de l'humidité. L'installation de 1 860 mètres carrés de Waterford dispose de près de 40 chambres de stabilité, de congélateurs et d'unités de stabilité, et de congélateurs à très basse température pour les traitements biologiques. La société fournit également des services de gestion et de transport des échantillons.

« Nous sommes ravis de rejoindre Cambrex alors que nous continuons de fournir des services de stockage de stabilité de premier plan à nos clients actuels », a affirmé Stephen Delaney, PDG de Q1 Scientific. « Grâce à l'expertise et à l'envergure scientifiques de Cambrex, nous serons en mesure d'accélérer notre croissance et d'offrir une suite intégrée de services analytiques, tout en fournissant une gamme complète de solutions leaders du marché pour nos clients. »

Cambrex offre une variété de capacités et de tests de stockage avec des chambres accessibles et à portée qui répondent aux exigences ICH Q1A. L'acquisition permettra de développer les capacités de Cambrex sur le marché européen.

Alors que les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques continuent leurs recherches d'options d'externalisation pour les capacités non essentielles afin de réduire leur empreinte, les services de stockage de stabilité de Q1 Scientific, combinés avec le portefeuille de services analytiques de pointe de Cambrex, fournissent des capacités spécialisées de grande valeur à l'industrie.

À propos de Cambrex

Cambrex est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) majeure qui fournit des substances médicamenteuses, des produits pharmaceutiques et des services d'analyse tout au long du cycle de vie des médicaments. Avec plus de 40 ans d'expérience et une équipe grandissante de plus de 2 200 experts au service de clients internationaux situés en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex est un partenaire de confiance pour le développement et la fabrication de principes actifs pharmaceutiques (API) et de formes posologiques de marques et génériques.

Cambrex offre une gamme de technologies et de capacités spécialisées en matière de substances médicamenteuses, notamment la biocatalyse, le flux continu, les substances contrôlées, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux et les API à forte puissance. De plus, Cambrex peut prendre en charge les formes posologiques conventionnelles, notamment les formes orales solides, semi-solides et liquides, et possède l'expertise nécessaire pour fabriquer des formes posologiques spécialisées telles que les comprimés à libération modifiée, à dose fixe, pédiatriques, bicouches, les stick packs, topiques, substances contrôlées, onguents stériles et non stériles.

À propos de Q1 Scientific

Q1 Scientific a été fondée en 2013 par Louise Grubb à Waterford, en Irlande, et offre des services de stockage de stabilité en environnement contrôlé aux industries pharmaceutique, des dispositifs médicaux et des sciences de la vie dans son installation cGMP de 1 860 mètres carrés. En tant que première entreprise du secteur à s'établir en Irlande, Q1 Scientific révolutionne la façon dont les sociétés pharmaceutiques stockent leurs produits, et permet d'accélérer l'arrivée des nouveaux médicaments sur le marché tout en épargnant aux entreprises les frais de construction et de surveillance de leurs propres chambres de stockage.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.cambrex.com ou www.q1scientific.com

