Cambrex investiert 16,5 Millionen US-Dollar in neue FuE-Einrichtung in Minneapolis, Minnesota, und Erweiterung in Charles City, Iowa

EAST RUTHERFORD, New Jersey, 27. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Cambrex gab heute bekannt, dass das Unternehmen in eine neue, 21.000 Quadratmeter große Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Minneapolis, Minnesota, investiert und damit seine Kapazitäten für die Entwicklung und Herstellung kleiner Moleküle erweitert. Die neue Einrichtung liegt strategisch günstig in der Nähe des Flughafens Minneapolis-St. Paul und wird sich auf die analytische und chemische Entwicklung von pharmazeutischen Wirkstoffkandidaten spezialisieren und als Erweiterung des Cambrex-Flaggschiffs in Charles City, Iowa, fungieren. Es wird erwartet, dass Cambrex in den nächsten 2-3 Jahren etwa 40 neue Arbeitsplätze am neuen Standort in Minneapolis schaffen wird.

Cambrex wird gleichzeitig ein mehrstufiges, 9.000 Quadratmeter großes Erweiterungs- und 21.000 Quadratmeter großes Renovierungsprojekt in Charles City, Iowa, starten. Durch die Erweiterung entstehen ein neues Qualitätskontrolllabor und Verwaltungsräume, die 40 neue Arbeitsplätze am Standort schaffen. Die umfangreichen Renovierungsarbeiten werden die bestehenden Einrichtungen für Qualitätskontrolle, Forschung und Entwicklung verbessern und modernisieren. Der Vorstand der Iowa Economic Development Authority (IEDA) gewährte dem Unternehmen Steuervergünstigungen und eine direkte finanzielle Unterstützung in Höhe von 300.000 US-Dollar, um die Expansion durch das Programm High Quality Jobs (HQJ) zu unterstützen.

„Mit unserer neuen Einrichtung in Minneapolis verdoppeln wir unsere Präsenz in der Analytik und chemischen Entwicklung im Mittleren Westen und bieten unseren Kunden einen einfachen Zugang zu hochmodernen Kapazitäten und erstklassigen wissenschaftlichen Experten", so Thomas Loewald, CEO von Cambrex. „Wir investieren weiterhin in unsere Niederlassung in den USA, um die Nachfrage nach hochwertiger Wirkstoffentwicklung und -herstellung zu decken."

Diese Investition folgt auf eine Erweiterung in Charles City im Wert von 50 Millionen US-Dollar, die im ersten Quartal 2022 abgeschlossen wurde und Cambrex zum größten und modernsten Produktionsstandort für pharmazeutische Wirkstoffe (API) in den USA macht. Die Einrichtung befindet sich auf einem 45 Hektar großen Grundstück und produziert eine breite Palette von Wirkstoffen und pharmazeutischen Zwischenprodukten, darunter hochwirksame Moleküle und kontrollierte Substanzen.

