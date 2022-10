Cambrex va investir 16,5 millions de dollars dans un nouveau centre de R&D à Minneapolis (Minnesota) et dans l'extension de son site de Charles City (Iowa)

EAST RUTHERFORD, N.J., 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Cambrex a annoncé aujourd'hui qu'elle investit dans une nouvelle installation de recherche et de développement de 21 000 pieds carrés à Minneapolis, Minnesota, augmentant ainsi sa capacité de développement et de fabrication de petites molécules. Stratégiquement situé près de l'aéroport de Minneapolis-St. Paul, le nouveau site sera spécialisé dans le développement analytique et chimique de médicaments candidats et fonctionnera comme une extension du site phare de Cambrex à Charles City, dans l'Iowa. Cambrex devrait créer environ 40 nouveaux emplois au cours des deux ou trois prochaines années sur le nouveau site de Minneapolis.

Cambrex lancera simultanément un projet d'expansion de 9 000 pieds carrés et de rénovation de 21 000 pieds carrés en plusieurs phases à Charles City, dans l'Iowa. L'extension permettra d'ajouter un nouveau laboratoire de contrôle de la qualité et des bureaux administratifs, ce qui créera 40 nouveaux emplois sur le site. Les vastes travaux de rénovation permettront d'améliorer et de moderniser les installations existantes de contrôle de la qualité et de recherche et développement. Le conseil d'administration de l'Iowa Economic Development Authority (IEDA) a accordé à l'entreprise des avantages fiscaux et une aide financière directe de 300 000 dollars pour soutenir l'expansion par le biais du programme High Quality Jobs (HQJ).

« Notre nouvelle installation à Minneapolis va doubler notre empreinte analytique et de développement chimique dans le Midwest, offrant aux clients un accès facile à des capacités de pointe et à des experts scientifiques de haut niveau », a déclaré Thomas Loewald, PDG de Cambrex. « Nous continuons à investir dans notre empreinte américaine afin de répondre à la demande de développement et de fabrication d'API de haute qualité. »

Cet investissement fait suite à une expansion antérieure de 50 millions de dollars à Charles City qui a été achevée au premier trimestre 2022, faisant de Cambrex le site de fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) le plus important et le plus avancé des États-Unis. L'installation est située sur une propriété d'environ 18 hectares et produit un large éventail d'API et d'intermédiaires pharmaceutiques, y compris des molécules très puissantes et des substances contrôlées.

À propos de Cambrex

Cambrex est un leader mondial dans la fabrication et le développement sous contrat (CDMO) qui fournit des substances médicamenteuses, des produits pharmaceutiques et des services analytiques tout au long du cycle de vie des médicaments. Avec plus de 40 ans d'expérience et une équipe grandissante de plus de 2 300 experts au service de clients internationaux à partir de sites en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex est un partenaire de confiance pour le développement et la fabrication de principes pharmaceutiques actifs (API) et de formes posologiques sur les marchés de marque et génériques.

Cambrex offre une gamme de technologies et de capacités spécialisées en matière de substances médicamenteuses, telles que la biocatalyse, l'écoulement continu, les substances contrôlées, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux, la conservation stable et les principes actifs très puissants. De plus, Cambrex peut prendre en charge les formes posologiques conventionnelles, notamment les formes orales solides, semi-solides et liquides, et possède l'expertise nécessaire pour fabriquer des formes posologiques spécialisées telles que les comprimés à libération modifiée, à dose fixe, pédiatriques, bicouches, stick packs, topiques, substances contrôlées, onguents stériles et non stériles.

