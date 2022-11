Cambrex s'apprête à acquérir Snapdragon Chemistry, un leader dans les services de développement d'IPA à flux continu

EAST RUTHERFORD, New Jersey, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Cambrex, une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), qui fournit des substances pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques et des services d'analyse tout au long du cycle de vie des médicaments, a annoncé aujourd'hui, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif visant l'acquisition de Snapdragon Chemistry, un important fournisseur américain de services de développement de procédés chimiques à un large éventail de clients biopharmaceutiques émergents et établis.

Snapdragon se spécialise dans le développement de processus en lots et en flux continu d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA), utilisant une technologie d'automatisation de pointe et des équipements exclusifs pour relever des défis complexes de développement de procédés et d'analyse. L'équipe de scientifiques et d'ingénieurs applique une compréhension approfondie des processus fournie par l'expérimentation riche en données pour concevoir et exécuter rapidement des procédés de fabrication efficaces menés selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF) ou non. Avec la R et D et la fabrication basés à Waltham (Massachusetts), les 74 employés de Snapdragon, dont 31 scientifiques titulaires d'un doctorat, se joindront à l'entreprise et lui feront profiter de leurs liens solides avec la communauté scientifique locale.

« L'acquisition de Snapdragon accélérera notre croissance dans le domaine du développement et de la fabrication de procédés à flux continu, en complément de nos récents investissements dans les produits biologiques dans notre installation de High Point, en Caroline du Nord », a déclaré Tom Loewald, PDG de Cambrex. « Avec des capacités de R et D et de fabrication au cœur du pôle biopharmaceutique de Boston, Snapdragon continuera à se concentrer sur la résolution des problèmes de développement de processus les plus difficiles de ses clients. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à Cambrex, une entreprise qui compte plus de 40 ans d'expérience dans le développement et la fabrication de substances pharmaceutiques », a déclaré Matt Bio, PDG de Snapdragon. « Le partenariat de nos meilleures capacités de développement de procédés avec les plus grandes installations de fabrication de Cambrex en Amérique du Nord et en Europe est un choix naturel, tant pour nos employés que pour nos clients. »

Snapdragon a récemment ouvert sa deuxième installation, une nouvelle installation d'environ 4 738 mètres carrés pour fabriquer des produits pharmaceutiques expérimentaux destinés à des essais cliniques sur des humains. La nouvelle installation a augmenté la capacité de l'entreprise à fournir des produits intermédiaires cliniques et des substances pharmaceutiques.

La transaction devrait être conclue après l'obtention des approbations réglementaires habituelles. Il s'agira de la deuxième acquisition de Cambrex en un an, après celle de Q1 Scientific. Ces acquisitions s'inscrivent dans la stratégie de l'entreprise visant à élargir son portefeuille de solutions spécialisées pour le développement et la fabrication pharmaceutiques.

À propos de Cambrex

Cambrex est un leader mondial dans la fabrication et le développement sous contrat (CDMO) qui fournit des substances médicamenteuses, des produits pharmaceutiques et des services analytiques tout au long du cycle de vie des médicaments. Avec plus de 40 ans d'expérience et une équipe grandissante de plus de 2 300 experts au service de clients internationaux à partir de sites en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex est un partenaire de confiance pour le développement et la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et de formes posologiques sur les marchés de marque et génériques.

Cambrex offre une gamme de technologies et de capacités spécialisées en matière de substances médicamenteuses, notamment la biocatalyse, le flux continu, les substances contrôlées, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux et les IPA à forte puissance. De plus, Cambrex peut prendre en charge les formes posologiques conventionnelles, notamment les formes orales solides, semi-solides et liquides, et possède l'expertise nécessaire pour fabriquer des formes posologiques spécialisées telles que les comprimés à libération modifiée, à dose fixe, pédiatriques, bicouches, stick packs, topiques, substances contrôlées, onguents stériles et non stériles.

