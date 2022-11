Cambrex adquire Snapdragon Chemistry, líder em serviços de desenvolvimento de IFA de fluxo contínuo

EAST RUTHERFORD, Nova Jersey, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Cambrex, uma empresa líder global em desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) que presta serviços analíticos, de fármacos e produtos medicamentosos em todo o ciclo de vida do medicamento, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir a Snapdragon Chemistry, uma provedora líder de serviços de desenvolvimento de processos químicos com sede nos EUA para uma ampla gama de clientes biofarmacêuticos emergentes e estabelecidos.

A Snapdragon é especializada no desenvolvimento de ingredientes farmacêuticos ativos (IFA) em lotes e processos de fluxo contínuo, utilizando tecnologia de automação de última geração e equipamentos proprietários para resolver processos complexos e desafios de desenvolvimento analítico. A equipe de cientistas e engenheiros aplica um profundo entendimento de processo proporcionado por experiências ricas em dados para projetar e executar rapidamente processos de fabricação BPF e não BPF eficientes. Com P&D e fabricação estabelecidos em Waltham, no estado de Massachusetts, os 74 funcionários da Snapdragon possuem sólidos laços com a comunidade científica local, com 31 cientistas PhD na equipe.

"A aquisição da Snapdragon acelerará nosso crescimento na área de desenvolvimento e fabricação de processos de fluxo contínuo, complementando nossos recentes investimentos orgânicos em nossa instalação de High Point, na Carolina do Norte", disse Tom Loewald, CEO da Cambrex. "Com recursos de P&D e fabricação no coração do centro biofarmacêutico de Boston, a Snapdragon continuará focada em solucionar os desafios de desenvolvimento de processo mais complexos de seus clientes."

"Estamos animados por ingressar na Cambrex, uma empresa com mais de 40 anos de experiência em desenvolvimento e fabricação de fármacos", disse Matt Bio, CEO da Snapdragon. "A parceria de nossos melhores recursos de desenvolvimento de processos com as instalações de fabricação em maior escala da Cambrex na América do Norte e na Europa é um ajuste natural para nossos funcionários e para nossos clientes."

A Snapdragon abriu recentemente sua segunda instalação, uma nova instalação de 4.700 metros quadrados para fabricar produtos farmacêuticos experimentais para estudos clínicos humanos. A nova instalação ampliou a capacidade da empresa de fornecer intermediários clínicos e fármacos.

Espera-se que a transação seja concluída após a conclusão das aprovações regulatórias habituais. Esta será a segunda aquisição da Cambrex em um ano, juntamente com a Q1 Scientific, consistente com sua estratégia de ampliar seu portfólio de soluções especializadas para desenvolvimento e fabricação de produtos farmacêuticos.

A Cambrex é uma empresa líder global em desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) que presta serviços analíticos, de fármacos e produtos medicamentosos em todo o ciclo de vida do medicamento. Com mais de 40 anos de experiência e uma equipe crescente de mais de 2.300 especialistas que atendem clientes globais da América do Norte e da Europa, a Cambrex é uma parceira de confiança em mercados de marca e genéricos para o desenvolvimento e fabricação de IFAs e medicamentos prontos.

A Cambrex oferece uma gama de tecnologias e recursos especializados de fármacos, incluindo biocatálise, fluxo contínuo, substâncias controladas, ciência do estado sólido, caracterização de materiais e IFAs altamente potentes. Além disso, a Cambrex pode fornecer formas de dosagem convencionais, incluindo sólidos, semissólidos e líquidos orais, e tem experiência na fabricação de formas de administração especiais como comprimidos de liberação modificada, combinação de dose fixa, pediátrica, comprimidos de duas camadas, stick packs, produtos tópicos, substâncias controladas, pomadas estéreis e não estéreis.

