Cambridge et HP lancent une recherche des meilleurs innovateurs EdTech en Europe

CAMBRIDGE, Angleterre, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Les améliorations des technologies de l'éducation peuvent avoir un impact positif sur la qualité et l'équité de l'apprentissage. L'apprentissage par la technologie a le potentiel de créer des sociétés qui sont non seulement plus inclusives et plus prospères, mais qui garantissent également que les jeunes sont dotés des compétences dont ils ont besoin pour leur carrière.

HP et Cambridge University Press & Assessment (Cambridge) étendent leur programme de bourses sur les technologies de l'éducation (EdTech) et recherchent des leaders d'Europe centrale et orientale et d'Asie centrale pour rejoindre ce programme. Les candidats sélectionnés examineront le contexte unique de leur région.

À propos du programme HP Cambridge Partnership for Education EdTech Fellowship

Le HP Cambridge Partnership for Education EdTech Fellowship est un programme hybride conçu par Cambridge et HP pour les dirigeants gouvernementaux responsables de systèmes éducatifs entiers, susceptibles d'avoir un impact sur des millions d'apprenants.

Grâce à un programme d'études hybride de cinq mois, qui comprend également une semaine résidentielle à Cambridge et l'intégration dans un réseau d'anciens élèves, le programme de bourses aide les dirigeants à élaborer des solutions technologiques efficaces pour relever leurs plus grands défis.

À ce jour, Cambridge et HP ont accueilli des dirigeants d'Afrique, d'Asie et de la région du Golfe en tant que « Fellows » (boursiers). Les données montrent que les boursiers d'Afrique et du Golfe ont à eux seuls influencé près de 4 millions d'enseignants et d'élèves jusqu'à présent.

Aider les responsables de l'éducation à relever leurs plus grands défis

Le EdTech Fellowship permet aux responsables de l'éducation de la région de s'attaquer à certains des problèmes les plus urgents pour donner à tous les enfants une éducation de qualité, comme par exemple :

Une formation insuffisante des enseignants aux outils numériques ;

Le manque de matériel numérique pour les groupes défavorisés, en particulier dans les zones rurales, où l'accès à la technologie reste limité ;

Identifier les lacunes dans les politiques et créer des cadres pour les solutions EdTech, ainsi que garantir le financement des projets EdTech ;

Une pénurie de contenus numériques culturellement pertinents qui reflètent les divers besoins des élèves.

Le programme de bourses vise également à démystifier l'IA. Les dirigeants étudieront comment ils peuvent utiliser l'IA de manière efficace et éthique pour améliorer l'éducation.

En proposant un mentorat, des discussions, des projets pratiques et des possibilités de collaboration mondiale, le programme de bourses aidera les dirigeants d'Europe centrale et orientale et d'Asie centrale à élaborer des solutions évolutives, qui répondent aux besoins de leurs écoles et de leurs sociétés.

Steve King, responsable de la réforme de l'éducation, Partenariat pour l'éducation, Cambridge University Press & Assessment, a déclaré : « En Europe centrale, en Europe de l'Est et en Asie centrale, j'observe constamment des changements rapides dans le domaine de l'éducation. Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux esprits novateurs au sein du EdTech Fellowship. Je suis convaincu que nous pouvons rassembler des personnes incroyables qui seront à l'avant-garde du changement et de l'innovation à l'avenir. »

Mayank Dhingra, responsable principal de l'éducation chez HP, a déclaré : « Nos EdTech Fellows sont des personnes et des leaders phénoménaux. Ils favorisent une compréhension commune et puissante de la manière d'utiliser efficacement les technologies de l'éducation tout en restant très attentifs aux contextes locaux. Nous sommes ravis d'inviter des innovateurs de premier plan d'Europe centrale et orientale et d'Asie centrale à rejoindre cette communauté en plein essor. »

Appel à candidatures

Les candidatures sont maintenant ouvertes. Des bourses d'études entièrement financées sont disponibles, ce qui permet aux dirigeants de participer sans obstacle financier.

Pour plus d'informations sur les modalités de candidature, consultez le site https://edtechfellowship.cambridge.org.

Contact :

Megan Thomas

[email protected]

Katie Phoenix

[email protected]