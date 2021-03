- Cambridge Quantum anuncia la mayor implementación de procesamiento de lenguaje natural jamás realizada en un ordenador cuántico

Experimentos separados, cada uno de ellos de más de 100 frases, proporcionan una destacada prueba de concepto que busca alcanzar con el procesamiento de lenguaje natural cuántico

CAMBRIDGE, Inglaterra, 2 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing (CQC) anuncia la publicación de un documento en papel en el arxiv de reposición pre-impreso online ( disponible aquí ) y que proporciona detalles acerca de la mayor implementación experimental de las tareas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) en un ordenador cuántico.

Bajo el título "QNLP in Practice: Running Compositional Models of Meaning on a Quantum Computer", el artículo presenta la primera implementación de "escala media" formada por tareas comunes de PNL. Completado por medio de un ordenador cuántico de IBM, el experimento, que sirve para instar oraciones como circuitos cuánticos parametrizados, integra a su vez los significados de palabras en forma de estados cuánticos que están "entrelazados" ateniéndose a la estructura gramatical de la frase.

El documento está basado en los trabajos anteriores realizados como prueba de concepto (consulte aquí el experimento anterior), y de forma significativa, consigue la convergencia para los conjuntos de datos mucho más grandes que se emplean aquí. Uno de los objetivos que muestra el CQC es describir el procesamiento del lenguaje natural cuántico (QNLP) y sus resultados a través de un modo que sea accesible de cara a los investigadores y profesionales de la PNL, ayudando en el camino disponible para que la comunidad de la PNL se involucre junto a una codificación cuántica del procesamiento del lenguaje.

Bob Coecke, responsable científico de CQC y también director del proyecto QNLP de CQC, comentó: "Trabajamos dentro de un proyecto con una ambición enorme en CQC que presenta como objetivo utilizar ordenadores cuánticos, y según crecen, para ir más allá de los mecanismos de caja negra que presentan un coste elevado para la PNL hasta un paradigma en el que seamos más efectivos, más precisos y más escalables dentro de un área de la ciencia informática en el que se personifica la inteligencia artificial. Al haber realizado ya un progreso considerable dentro de nuestra marca de tipo 'cuántica nativa' de PNL en composición, ya estamos más allá de nuestra investigación inicial y trabajando por medio de las aplicaciones que se pueden desarrollar y que se encuentran en sincronía junto a las líneas de tiempo proporcionadas por el hardware de computación cuántica en compañías como IBM, Honeywell, Google y muchas otras".

Y añadió: "De igual forma, en un momento en que la computación cuántica está pasando a ser un tema de interés general, es obligatorio que quienes trabajamos dentro de este sector seamos los que aportemos los resultados verificables. Nuestro historial de publicaciones en CQC se esfuerza siempre en cumplir con estos estándares tan exigentes – nos impulsa la ciencia y la empresa".

Acerca de CQC

Fundada en 2014 y respaldada por las principales empresas de informática cuántica del mundo, CQC es uno de los líderes globales en software y algoritmos cuánticos que permite a los clientes aprovechar al máximo el hardware para informática cuántica que evoluciona rápidamente. CQC cuenta con oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos y Japón y un equipo de más de 140 profesionales. Para obtener más información, visite CQC en http://www.cambridgequantum.com y en LinkedIn . Acceda al módulo tket Python en GitHub .

Related Links

https://cambridgequantum.com



SOURCE Cambridge Quantum Computing