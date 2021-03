Cambridge Quantum anuncia maior implementação de processamento de linguagem natural em um computador quântico

CAMBRIDGE, Reino Unido, 2 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Cambridge Quantum Computing (CQC) anuncia a publicação de um artigo de pesquisa no arquivo on-line pré-impresso do arxiv (disponível aqui) que oferece detalhes sobre a maior implementação experimental de processamento de linguagem natural (PLN) em um computador quântico.

Intitulado "QNLP na prática: executando modelos de composição de significado em um computador quântico", o artigo apresenta a primeira implementação de "média escala" de tarefas de PLN comuns. Conduzido em um computador quântico IBM, o experimento, que utilizou frases como circuitos quânticos parametrizados, incorpora significados de palavras como estados quânticos que são "emaranhados" de acordo com a estrutura gramatical da frase.

O artigo se baseia no trabalho anterior de prova de conceito (leia sobre o experimento anterior aqui) e, de forma significativa, alcança a convergência para os conjuntos de dados muito maiores que são empregados aqui. Um dos objetivos da equipe da CQC é descrever o processamento quântico de linguagem natural (QNLP) e seus resultados de uma forma acessível a pesquisadores e praticantes de PLN, abrindo caminho para que a comunidade de PLN se envolva com uma codificação quântica de processamento de linguagem.

Bob Coecke, diretor científico da CQC e também diretor do projeto QNLP da CQC, comentou: "Estamos trabalhando em um projeto muito ambicioso da CQC que tem como objetivo utilizar computadores quânticos, à medida que escalam, para ir além dos caros mecanismos de caixa preta para o PLN a um paradigma onde nos tornamos mais eficazes, mais precisos e escaláveis em uma área de ciência da computação que representa a inteligência artificial. Tendo feito progressos consideráveis já em nossa marca "quântica nativa" de PLN de composição, agora estamos indo além de nossa pesquisa inicial e trabalhando em aplicativos que podem ser desenvolvidos em sintonia com cronogramas oferecidos por empresas de hardware de computação quântica como IBM, Honeywell, Google e outras."

Ele acrescentou: "Da mesma forma, em um momento em que a computação quântica está se tornando um assunto de interesse geral, é imperativo que aqueles de nós que estão trabalhando neste setor forneçam resultados verificáveis. Nosso histórico de publicação na CQC se esforça o tempo todo para atender a esses rigorosos padrões, pois somos movidos pela ciência e orientados pelo empreendimento."

Sobre a CQC

Fundada em 2014 e apoiada por algumas das principais empresas de computação quântica do mundo, a CQC é líder global em software e algoritmos quânticos que ajudam seus clientes a obter o melhor do hardware de computação quântica em rápida evolução. A CQC tem escritórios no Reino Unido, nos EUA e no Japão com uma equipe com mais de 140 profissionais. Para mais informações, visite a CQC em http://www.cambridgequantum.com e no LinkedIn. Acesse o módulo tket Python no GitHub.

FONTE Cambridge Quantum Computing

