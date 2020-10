Cambridge Quantum Computing annonce la mise à jour du kit Quantum Software Development Kit (Q-SDK) t|ket⟩™

Le Q-SDK t|ket ⟩ haute performance permet désormais aux chercheurs d'exécuter des circuits sur Amazon Braket et IonQ, de développer des applications quantiques sur Windows

CAMBRIDGE, Angleterre, 16 octobre, 2020 /PRNewswire/ -- IEEE QCE20 Quantum Week – Cambridge Quantum Computing ( CQC ) a annoncé aujourd'hui la dernière version de t|ket〉(prononcé "ticket"), son kit de développement logiciel quantique haute performance (Q-SDK), qui permet désormais l'exécution de circuits quantiques sur Amazon Braket, un service d'informatique quantique entièrement géré par Amazon Web Services (AWS), et sur les ordinateurs quantiques IonQ, ainsi que le développement d'applications sur le système d'exploitation Windows.

Le Q-SDK t|ket〉est conçu pour maximiser la performance des algorithmes quantiques lorsqu'ils sont exécutés sur du matériel d'informatique quantique, et pour accélérer le développement d'applications d'informatique quantique dans de multiples secteurs industriels. La dernière version étend le nombre de dispositifs de matériels quantiques pris en charge tout en améliorant l'optimisation des circuits et la réduction du bruit.

Développé à l'origine et continuellement mis à jour par l'éminente équipe de scientifiques en informatique quantique du CQC, t|ket〉permet à des chercheurs, concepteurs d'algorithmes et développeurs de logiciels de construire et d'exécuter des circuits quantiques qui atteignent les meilleurs résultats sur les dispositifs quantiques les plus avancés disponibles. t|ket〉traduit des algorithmes indépendants des machines en circuits exécutables, optimisant la disposition physique des qubits tout en réduisant le nombre d'opérations nécessaires.

t|ket〉fonctionne sur pratiquement tous les matériels quantiques et les langages de programmation quantiques, et il peut être facilement transféré entre les dispositifs en changeant une seule ligne de code pour connecter les dispositifs dans le cadre du programme de recherche d'un développeur. Le Q-SDK est utilisé par de nombreux fournisseurs de matériel quantique ainsi que par de grandes entreprises dans le monde entier.

Voici les détails des nouvelles fonctionnalités incluses dans la version 0.6 de t|ket〉 :

Augmente le nombre d'appareils, de simulateurs et de cadres de développement pris en charge. Les chercheurs et les développeurs quantiques peuvent désormais tester leurs applications sur plusieurs simulateurs haute performance et, lorsqu'ils sont prêts, exécuter leur circuit sur des dispositifs quantiques de leur choix via Amazon Braket, notamment IonQ et Rigetti. La dernière version de t|ket〉offre également une prise en charge directe des ordinateurs quantiques à ions piégés IonQ, en plus de la prise en charge existante des appareils d'IBM, Honeywell, Rigetti et AQT.

Améliore l'optimisation des circuits et les techniques d'atténuation du bruit développées à partir de recherches exclusives, notamment les recherches approfondies de Cambridge Quantum Computing sur ZX Calculus. Cet ensemble de fonctionnalités permet aux développeurs de t|ket〉d'optimiser de grands circuits pour des algorithmes quantiques d'usage général.

Étend la prise en charge des systèmes d'exploitation. Les utilisateurs peuvent désormais choisir de développer des applications quantiques sur le cadre de leur choix : Microsoft Windows, Linux ou Apple macOS.

Améliore le support de Qiskit, le cadre open-source d'IBM pour l'informatique quantique. Les développeurs d'applications quantiques peuvent utiliser des bibliothèques quantiques de haut niveau qui fournissent des algorithmes interdomaines sur lesquels des applications spécifiques à un domaine peuvent être construites, ce qui réduit considérablement le temps de développement.

« Ces améliorations apportées à t|ket〉permettront à nos clients du Fortune 500 et à d'autres de s'attaquer à des problèmes aussi divers que le captage du carbone, la science des matériaux et l'optimisation mathématique sur de multiples plateformes de manière transparente », a déclaré Ilyas Khan, PDG de Cambridge Quantum Computing. « Le protocole de pointe de placement et de routage des qubits de t|ket〉garantit qu'ils obtiendront des résultats précieux même à l'ère du Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ). »

t|ket〉est également utilisé comme élément de base pour EUMEN, la plateforme de chimie informatique quantique du CQC, et l'infrastructure de Machine Learning quantique de la société. Un soutien commercial autonome (via un développement conjoint ou non) est également disponible.

Un nouveau manuel t|ket〉en ligne, ainsi que des tutoriels mis à jour basés sur le Jupyter Notebook, sont également disponibles. Le Q-SDK t|ket〉est offert gratuitement pour la recherche non commerciale.

Le journal des modifications de cette version est disponible ici .

À propos de Cambridge Quantum Computing :

Fondé en 2014 et soutenu par certaines des entreprises d'informatique quantique les plus importantes au monde, le CQC est un leader mondial en matière de logiciels quantiques et d'algorithmes quantiques qui aident les clients à tirer le meilleur parti du matériel informatique quantique qui évolue rapidement. Pour en savoir plus, consultez le site Web de CQC sur http://www.cambridgequantum.com .

Related Links

https://cambridgequantum.com



SOURCE Cambridge Quantum Computing