Cambridge Quantum Computing anuncia atualização para o kit de desenvolvimento de software Quantum t|ket⟩™ (Q-SDK)

CAMBRIDGE, Inglaterra, 15 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- IEEE QCE20 Quantum Week – Cambridge Quantum Computing (CQC)anunciou hoje a versão mais recente do t|ket〉(pronuncia-se "ticket"), seu kit de desenvolvimento de software quântico de alto desempenho (Q-SDK), que agora permite a execução de circuito quântico no Amazon Braket, um serviço de computação quântica totalmente gerenciado da Amazon Web Services (AWS) e computadores quânticos IonQ, bem como o desenvolvimento de aplicativos no sistema operacional Windows.

O Q-SDK t|ket〉foi projetado para maximizar o desempenho de algoritmos quânticos ao executar em hardware de computação quântica e para acelerar o desenvolvimento de aplicativos de computação quântica em vários setores da indústria. A versão mais recente amplia o número de dispositivos de hardware quântico com suporte, aprimorando a otimização do circuito e a redução do ruído.

Originalmente desenvolvido e continuamente atualizado pela distinta equipe de cientistas da computação quântica da CQC, o t|ket〉permite que pesquisadores, designers de algoritmos e desenvolvedores de software desenvolvam e executem circuitos quânticos que alcancem os melhores resultados nos dispositivos quânticos mais avançados disponíveis. O t|ket〉traduz algoritmos independentes de máquina em circuitos executáveis, otimizando o layout físico do qubit enquanto reduz o número de operações necessárias.

O t|ket〉funciona em praticamente todos os dispositivos de hardware quântico e linguagens de programação quântica, podendo ser facilmente migrado entre dispositivos com a alteração de apenas uma única linha de código para conectar dispositivos em um programa de pesquisa do desenvolvedor. O Q-SDK é usado por muitos fornecedores de hardware quântico, bem como por grandes empresas em todo o mundo.

A seguir estão os detalhes sobre os novos recursos incluídos na versão 0.6 do t|ket〉:

Estende o número de dispositivos, simuladores e estruturas de desenvolvimento com suporte. Pesquisadores e desenvolvedores do Quantum agora podem testar seus aplicativos em vários simuladores de alto desempenho e, quando prontos, executar seu circuito em dispositivos quânticos de escolha via Amazon Braket, incluindo IonQ e Rigetti. A versão mais recente do t|ket〉 também oferece suporte direto para computadores quânticos IonQ de íons aprisionados, além do suporte existente para dispositivos da IBM, Honeywell, Rigetti e AQT.

Aprimora a otimização do circuito e as técnicas de mitigação de ruído desenvolvidas a partir de pesquisas proprietárias, incluindo a extensa pesquisa da Cambridge Quantum Computing sobre ZX Calculus. Este conjunto de recursos permite que desenvolvedores de t|ket〉otimizem grandes circuitos para algoritmos quânticos de uso geral.

Estende o suporte a sistemas operacionais. Os usuários agora podem escolher desenvolver aplicativos quânticos em sua estrutura de escolha - Microsoft Windows, Linux ou Apple macOS.

Melhora o suporte para Qiskit, a estrutura de código aberto da IBM para computação quântica. Os desenvolvedores de aplicativos Quantum podem usar bibliotecas quânticas de alto nível que fornecem algoritmos de domínio cruzado sobre os quais aplicativos específicos de domínio podem ser construídos, reduzindo drasticamente o tempo de desenvolvimento.

"Essas melhorias no sistema permitirão que nossos clientes da Fortune 500 e outros enfrentem problemas tão diversos como captura de carbono, ciência de materiais e otimização matemática em várias plataformas de maneira integrada", disse o CEO Ilyas Khan da Cambridge Quantum Computing. "O protocolo de roteamento e posicionamento de qubit de última geração do t|ket〉garante que eles alcançarão resultados valiosos mesmo na era do NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum)."

O t|ket〉também é usado como um bloco de construção fundamental para EUMEN, a plataforma de química computacional quântica do CQC e a estrutura de aprendizado de máquina quântica da empresa. Também está disponível o suporte comercial autônomo (via desenvolvimento conjunto ou não).

Um novo manual on-line do t|ket, bem como tutoriais atualizados baseados no Jupyter Notebook, também estão disponíveis. O Q-SDK t|ket〉é oferecido gratuitamente para pesquisas não comerciais.

O registro de alterações (changelog) para esta versão está disponível aqui.

Sobre a Cambridge Quantum Computing

Fundada em 2014 e apoiada por algumas das principais empresas de computação quântica do mundo, a CQC é líder global em software e algoritmos quânticos que ajudam seus clientes a obter o melhor do hardware de computação quântica em rápida evolução. Para mais informações, visite o site da CQC em http://www.cambridgequantum.com.

