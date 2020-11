Cambridge Quantum Computing rejoint le groupe exclusif d'entreprises ayant accès à l'ordinateur quantique récemment lancé par Honeywell

L'accès à l'ordinateur quantique Honeywell System Model H1 est une ressource à valeur ajoutée unique qui soutient les travaux novateurs du CQC avec des clients de premier plan dans des domaines allant du machine learning à l'optimisation, en passant par la science des matériaux et les sciences de la vie

CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing ( CQC ) a annoncé aujourd'hui un accord avec Honeywell Quantum Solutions établissant l'accès à l'ordinateur quantique haut de gamme récemment annoncé par Honeywell : le System Model H1.

Doté de la technologie des ions piégés du dispositif à couplage de charge quantique (QCCD) d'Honeywell, le modèle de système H1 offre 10 qubits entièrement connectés et un volume quantique éprouvé de 128, le plus élevé mesuré à ce jour dans l'industrie. Honeywell a conçu le système pour qu'il soit régulièrement mis à niveau avec des améliorations continues des performances, notamment un nombre accru de qubits, une plus grande fidélité et des modifications de caractéristiques uniques.

L'accord permet à CQC et à ses clients, dont beaucoup comptent parmi les plus grandes entreprises du monde, d'accélérer leurs recherches en exploitant l'ordinateur quantique de pointe d'Honeywell avec le logiciel CQC prêt pour l'entreprise et de poursuivre des avancées décisives dans des domaines allant de la chimie à l'apprentissage machine, en passant par l'optimisation, la science des matériaux, la finance et les sciences de la vie.

Comme cela a été récemment révélé, CQC travaille déjà avec le principal fournisseur mondial de logistique DHL et avec Honeywell à la résolution de problèmes complexes de calcul sur le système H1 afin d'optimiser de manière significative les processus de la chaîne d'approvisionnement. L'objectif de cette collaboration est de jeter les bases de l'emballage simultané des colis, de la détection des micro-déchets d'énergie et de produits, et de systèmes de replanification et de réaffectation efficaces pour contrer les arrêts imprévus, les retards d'expédition et les commandes annulées.

« CQC est un partenaire important pour Honeywell grâce à des logiciels et des algorithmes de pointe qui permettent aux grandes entreprises d'obtenir plus facilement des résultats précieux à partir de nos ordinateurs quantiques », a déclaré Tony Uttley, président de Honeywell Quantum Solutions. « Avec son approche orientée vers les produits, et sa clientèle croissante de certaines des plus grandes entreprises du monde, CQC joue un rôle important dans l'accélération du cheminement de l'informatique quantique vers la viabilité commerciale. »

Avec l'une des équipes scientifiques les plus importantes et les plus distinguées de l'industrie de l'informatique quantique, CQC est un leader mondial bien établi dans le développement et la fourniture de logiciels et d'algorithmes quantiques qui aident ses partenaires, collaborateurs et clients à travailler sans effort sur de multiples plateformes et à résoudre certains des problèmes les plus intrigants de leur industrie grâce à la puissance de l'informatique quantique.

« À CQC, nous nous efforçons de repousser les limites technologiques dans notre quête pour tirer le meilleur parti des ordinateurs quantiques », a déclaré Ilyas Khan, PDG de CQC. « Nous sommes ravis d'avoir travaillé en étroite collaboration avec Honeywell pendant plus d'un an sur leurs systèmes d'informatique quantique émergents, y compris en tant qu'utilisateur bêta. Leur progression constante en matière de capacité de traitement a été impressionnante. Passer à l'étape suivante avec le système H1 est une évolution tout à fait naturelle. »

CQC a récemment annoncé une version mise à jour de t|ket〉 (prononcé « ticket »), son kit de développement de logiciels quantiques à haute performance (Q-SDK) qui permet d'obtenir les meilleurs résultats sur les dispositifs quantiques les plus avancés disponibles. t|ket〉 traduit des algorithmes indépendants de machines en circuits exécutables, optimisant la disposition physique des qubits tout en réduisant le nombre d'opérations nécessaires pour accélérer le développement d'applications d'informatique quantique dans de multiples secteurs industriels.

À propos de Cambridge Quantum Computing :

Fondé en 2014 et soutenu par certaines des entreprises d'informatique quantique les plus importantes au monde, le CQC est un leader mondial en matière de logiciels quantiques et d'algorithmes quantiques qui aident les clients à tirer le meilleur parti du matériel informatique quantique qui évolue rapidement. Pour en savoir plus, consultez le site Web de CQC sur http://www.cambridgequantum.com .

