Cambridge Quantum desenvolve algoritmo para acelerar a integração de Monte Carlo em computadores quânticos

CAMBRIDGE, Reino Unido, 28 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Cambridge Quantum Computing ( CQC ) anunciou hoje a descoberta de um novo algoritmo que acelera a integração quântica de Monte Carlo - encurtando o tempo para vantagem quântica e confirmando a importância crítica da computação quântica para a indústria financeira em particular.

A integração da Monte Carlo - o processo de estimar numericamente a média de uma distribuição de probabilidade por amostras de média - é usada na análise de risco financeiro, desenvolvimento de drogas, logística da cadeia de suprimentos e em outras aplicações empresariais e científicas, mas muitas vezes requer muitas horas de computação contínua pelos sistemas de hoje para completar. É um aspecto crítico da maquinaria computacional que sustenta o mundo moderno.

O CQC resolveu o problema com um algoritmo detalhado em uma pré-impressão lançada de um artigo do cientista de pesquisa sênior, Steven Herbert, mostrando como os desafios históricos são eliminados e a vantagem quântica quadrática completa é obtida.

O artigo publicado no repositório de pré-impressão arXiv, está disponível aqui .

"Este novo algoritmo é um avanço histórico que expande a integração quântica de Monte Carlo e terá aplicações durante e além da era NISQ", disse Herbert. "Agora somos capazes de alcançar o que anteriormente era apenas uma aceleração quântica teórica. Isso é algo que nenhum dos algoritmos de integração quântica existentes de Monte Carlo (QMCI) pode fazer sem sobrecarga substancial que torna os métodos atuais inutilizáveis".

Ilyas Khan, CEO da Cambridge Quantum Computing, "Este é um avanço impressionante dos cientistas do CQC que será de enorme valor para o setor financeiro, bem como para muitas outras indústrias e é apenas o mais recente em uma sequência contínua de inovações que confirmam nossa posição de liderança mundial na computação quântica".

Sobre a Cambridge Quantum Computing

Fundada em 2014 e com suporte de algumas das principais empresas de computação quântica do mundo, a CQC é líder global em software quântico e algoritmos quânticos, permitindo que os clientes alcancem o máximo de hardware de computação quântica em rápida evolução. CQC tem escritórios no Reino Unido, EUA e Japão. Para saber mais informações, visite CQC em http://www.cambridgequantum.com e em LinkedIn . Acesse o módulo tket Python no Github em GitHub .

FONTE Cambridge Quantum Computing

SOURCE Cambridge Quantum Computing