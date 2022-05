CAMILA CABELLO APRESENTA ESPETÁCULO INCRÍVEL NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE APRESENTADA PELA PEPSI®

O espetáculo com o tema Carnaval foi uma celebração do sentimento de união, com uma mistura vibrante de cores, coreografias e músicos inspirada na origem latina de Camila, e uma homenagem especial feita ao Carnaval de Oaxaca no México. O show, que teve duração de cinco minutos, deixou os espectadores hipnotizados quando a hitmaker cantou as músicas preferidas dos fãs, como "Bam Bam" e "Señorita", antes de finalizar com seu single "Don't Go Yet" , que desencadeou uma onda de boas energias no estádio momentos antes do início do jogo.

Como uma marca com raízes no esporte e no entretenimento musical, a Pepsi tem orgulho de estar em seu sexto ano apresentando a cerimônia de aberturada UEFA, por meio da marca comercial internacional Pepsi, que inclui Pepsi, Pepsi Black/MAX e Diet Pepsi.

A cada ano, a cerimônia de abertura da final da UEFA Champions League apresentada pela Pepsi traz um dos artistas de maior sucesso do mundo para fazer uma apresentação eletrizante na final da UEFA Champions League, entretendo os torcedores no estádio e os telespectadores em casa, antes de um dos maiores jogos de futebol dos clubes europeus. A parceria da cerimônia de abertura deste ano com o TikTok também permitiu que os espectadores em todo o mundo pudessem assistir à apresentação ao vivo por meio da conta do TikTok da UEFA Champions League.

