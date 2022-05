CAMILA CABELLO IST HEADLINERIN DER ERÖFFNUNGSZEREMONIE DES UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINALES, PRÄSENTIERT VON PEPSI MAX®

Die 5-minütige Aufführung wird ein atemberaubendes Fest zum Thema Karneval sein, das durch einzigartige Kostüme, Tänzer und Musiker zum Leben erweckt wird und den Fans im Stadion und zu Hause ein energiegeladenes Spektakel bietet, das am Samstag, den 28. Mai live aus dem Stade de France in Paris übertragen wird. Bei der Eröffnungszeremonie wird sie ein Medley ihrer Chart-Hits sowie neue Songs aus dem hochgelobten dritten Studioalbum „Familia" präsentieren.

Camila Cabello kommentiert: „Ich bin so aufgeregt, dass ich diesen Monat beim UEFA Champions League Finale in Paris auf der Bühne stehen werde! Ich habe vor, eine ganz besondere Show auf die Beine zu stellen, die den Geist meiner lateinamerikanischen Herkunft und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit für Sport- und Musikfans auf der ganzen Welt vereint - ich kann es kaum erwarten!"

Um Camilas Auftritt beim UEFA Champions League-Finale anzukündigen, hat Pepsi MAX auf seinem YouTube-Kanal ein kurzes Video veröffentlicht, das einen Vorgeschmack auf das gibt, was die Fans in Paris erwartet. In dem Clip ist Camila von einer sich entwickelnden Allee aus verspielten Animationen und floralen Mustern umgeben, die vom kultigen Karneval in Oaxaca in Mexiko inspiriert sind. Die leuchtenden Farben wurden bewusst eingesetzt, um das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu vermitteln und das Zusammentreffen von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zu feiern und zu zeigen, wie die Kraft von Musik und Sport Menschen auf der ganzen Welt vereinen kann.

Eric Melis, der Vizepräsident für globales Marketing bei Pepsi, sagte dazu: „Pepsi MAX arbeitet seit 2016 mit der UEFA zusammen, um die Plattform für die Eröffnungsfeier aufzubauen, und wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr zu den Live-Stadion-Shows zurückkehren und Camila Cabello auf die Bühne bringen. Pepsi MAX kann auf eine lange und reiche Tradition in der Unterhaltungsbranche zurückblicken und die diesjährige Show wird uns nicht enttäuschen, da wir Elemente von Camilas Latina-Spirit in eines der am meisten erwarteten Sportereignisse des Jahres einbringen werden."

Bei der Eröffnungszeremonie treten jedes Jahr einige der angesagtesten Musikkünstler der Welt mit einer elektrisierenden, atemberaubenden Performance auf, die dem UEFA-Champions-League-Finale in echtem Pepsi-MAX-Stil große Aufmerksamkeit beschert. Die Eröffnungsfeier 2022 ist nicht anders und wird unter der internationalen Pepsi-Marke stattfinden, die Pepsi, Pepsi Black/MAX und Pepsi Light umfasst.

UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein kommentierte: „Wir freuen uns, mit unseren langjährigen Partnern bei Pepsi MAX zusammenzuarbeiten, um eine weitere höchst unterhaltsame Eröffnungszeremonie für das UEFA Champions League-Finale 2022 zu veranstalten. Diese Veranstaltungen bieten immer die ultimative Verbindung von Sport und Musik, die die Fans so gerne sehen – und Pepsi MAX ist der perfekte Partner, um uns dabei zu helfen. Wir wissen, dass Camila Cabello eine der beliebtesten Künstlerinnen der Welt ist, und sie wird uns helfen, die Begeisterung unserer Fans für die Eröffnungsfeier mit einer Show zu steigern, die die Fußballfans nie vergessen werden."

Camila ist eine von mehreren Musik- und Fußballtalenten, die den Aufruf #Football4Refugees, eine Initiative des UNHCR, dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, unterstützen, der die globale Fußballgemeinschaft zusammenbringt, um Spenden für Flüchtlinge auf der ganzen Welt zu sammeln. Letzte Woche gab Pepsi MAX bekannt, dass sie die erste globale Marke sind, die mit dem UNHCR zusammenarbeitet, und der philanthropische Arm von PepsiCo, die PepsiCo Foundation, hat 1 Million Dollar für #Football4Refugees gespendet. Dies erhöht die humanitäre Hilfe des Unternehmens im Rahmen der Flüchtlingskrise auf insgesamt fast 15 Millionen US-Dollar. Camila wird die Initiative unterstützen, indem sie an der sozialen Initiative „Pass It On" der Marke teilnimmt. Dabei wird die Sängerin einen kurzen Clip auf ihren sozialen Kanälen posten, in dem sie ihre Online-Follower dazu auffordert, zusammenzustehen und für die Sache zu spenden. Weitere Informationen finden Sie unter https://donate.unhcr.org/global/en/football4refugees.

Die Eröffnungsfeier des diesjährigen UEFA-Champions-League-Finales wird in mehr als 200 Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt ausgestrahlt, nur wenige Minuten bevor das größte Spiel im europäischen Klubfußball angepfiffen wird. Die Fans können die Show über ihren lokalen Fernsehsender und über die offiziellen UEFA TikTok und YouTube Kanäle verfolgen.

Für weitere Informationen und Aktualisierungen zum Finale, folgen Sie Pepsi MAX auf Instagram und Twitter. Beteiligen Sie sich online an der Diskussion mit #PlayToInspire.

Die in Kuba geborene Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Aktivistin Camila Cabello, die für mehrere GRAMMY® Awards nominiert wurde, treibt die populäre Musik und Kultur über Grenzen hinweg voran. Sie hat eine Grenze nach der anderen durchbrochen und dabei Geschichte geschrieben. Sie ist die erste hispanische Frau, die den RIAA-Diamant-Status erreicht hat, mit ihrem Billboard-Hot-100-Hit „Havana" [feat. Young Thug], der auch „der meistgestreamte Song aller Zeiten von einer weiblichen Künstlerin" ist. Sie hat Dutzende von Auszeichnungen erhalten, darunter zwei Latin GRAMMY® Awards, fünf American Music Awards und einen Billboard Music Award. Im Jahr 2018 erreichte ihr Debütalbum Camila Platz 1 der Billboard Top 200 und wurde schließlich mit Platin ausgezeichnet. Es erhielt eine GRAMMY®-Nominierung in der Kategorie „Best Pop Vocal Album", während „Havana (Live)" als „Best Pop Solo Performance" ausgezeichnet wurde. Mit dem Erfolg der Dreifach-Platin-Single „Never Be The Same" schrieb sie einmal mehr Geschichte als „die erste Künstlerin überhaupt, die mit den ersten beiden Singles eines Debütalbums zwei Multi-Format-Nummer-eins-Singles landete." Im Jahr 2019 tat sie sich mit Shawn Mendes für „Señorita" zusammen. Die Multiplatin-Hymne wurde bei den GRAMMY® Awards in der Kategorie „Best Pop Duo/Group Performance" nominiert. Ihr zweites Album, ROMANCE, erreichte Platinstatus. Damit wäre sie die „erste weibliche Künstlerin seit Adele, die dreifach an der Spitze der Billboard Hot 100, Top 200 und Artist 100 Charts" steht. Zuletzt hat Camila jedoch mit ihrem dritten Album Familia, das im April 2022 veröffentlicht wurde, ihr bisher wichtigstes, unwiderstehlichstes und unnachahmliches künstlerisches Statement abgegeben.

