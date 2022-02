CAMILO Anuncia Su Gira En Arenas de Estados Unidos, Puerto Rico Y Canadá Camilo - North American Tour 2022

"Después de haber colaborado en el 2021 en su primera e exitosa gira, Mis Manos US Tour, nos enorgullece anunciar el regreso de Camilo a las arenas de Estados Unidos, Puerto Rico y Canada con su nueva gira Camilo – North American Tour 2022", dijo Nelson Albareda, CEO de Loud And Live.

La preventa de entradas iniciará a partir del lunes, 28 de febrero a través de CamiloTour2022.com. La venta general al público comenzará el 3 de marzo a las 10AM local de cada mercado por CamiloTour2022.com.

Previo a iniciar dichos conciertos, se presentará en Paris, Londres, Zúrich, Milán y 16 ciudades de España a partir del 23 de junio.

En diciembre 2021, Camilo concluyó su gira Mis Manos Tour en México ante llenos totales en Europa, Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina y Colombia.

Actualmente el admirado cantautor se encuentra en plena grabación de su próximo álbum de estudio.

Acerca de Camilo

Blindado con una impecable habilidad de composición y una sensibilidad intuitiva para el Pop de hoy, Camilo es uno de los artistas más influyentes de su generación. Antes de debutar como intérprete, el dos veces nominado al GRAMMY®️ y cinco veces ganador del Latin GRAMMY®️ de Medellín, Colombia, escribió y produjo grandes éxitos para múltiples artistas, pero fue su música la que trascendió y proporcionó la curación y la felicidad a millones de personas durante una pandemia mundial.‪ Con el apoyo incondicional de 'La Tribu' (nombre de su legión de fans), Camilo ha lanzado dos aclamados álbumes de estudio, "Por Primera Vez" y "Mis Manos", al igual que múltiples # 1, tanto en solitario como con colaboraciones estelares con superestrellas mundiales como Shakira, Ozuna, Rauw Alejandro, Shawn Mendes, Selena Gomez, El Alfa y Wisin, entre otros.

Acerca de Loud And Live

Loud And Live, una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión en crear experiencias atractivas para audiencias globales.

