Campanha A Vida Merece um Fôlego tem como símbolo borboletas para conscientizar população sobre a Hipertensão Arterial Pulmonar

SÃO PAULO, 11 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Vida Merece um Fôlego. É sob este mote que a Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, lança campanha nacional de conscientização, engajamento e disseminação de informações sobre a Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP). A iniciativa tem a parceria da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Casa Hunter e Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e doenças correlatas (ABRAF). A HAP é uma doença crônica, progressiva, incapacitante e ainda pouco conhecida. O problema atinge principalmente indivíduos jovens, predominantemente mulheres[i].

O problema é raro e com pouca informação disponível, cujo diagnóstico pode ser confundido com outras doenças pulmonares. Em geral, os sintomas são falta de ar ou sensação de dificuldade para respirar acompanhada de desconforto como mal-estar, fadiga, intolerância a exercícios, vertigem e dor no peito[i]. Entre o início dos sintomas e o diagnóstico leva-se aproximadamente 2 anos[ii]. "Precisamos alertar a população sobre os sintomas, processo fundamental para direcionar o paciente para o tratamento adequado. Entre os primeiros sintomas e o início do tratamento, o paciente pode levar mais de dois anos de espera, o que impacta substancialmente sua qualidade de vida", explica o Dr. Caio Fernandes, pneumologista da Universidade de São Paulo (USP).

Para apoiar a jornada do paciente que sofre com HAP, a campanha conta com conteúdo para facilitar o acesso à informação. Uma intervenção urbana no Largo da Batata, em São Paulo, foi criada com 5 mil borboletas coloridas de origami que representam os pacientes que sofrem com a doença no Brasil. A borboleta, cuja forma lembra a silhueta do pulmão, era apenas uma lagarta em seu casulo, esperando o tempo certo para uma nova vida antes de se transformar em bela e voadora – assim como os pacientes, que em tratamento, recuperam a qualidade de vida. Ao lado da instalação há um QRCode para o site https://www.janssen.com/brasil/blog/avidamereceumfolego, que reúne histórias de superação dos pacientes e informações sobre a doença. "As borboletas representam um novo fôlego, um novo começo. E é essa mensagem positiva que queremos passar para os pacientes que sofrem com HAP e que, com tratamento adequado, retomam a qualidade de vida", afirma Fábio Lawson, Diretor Médico da Janssen.

