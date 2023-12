Campanha Life's Good da LG no Brasil é inspiradora e tem participação da modelo carioca Maju de Araújo

Ação da marca reforça que a vida é boa e conta com influenciadores que inspiram bravura e confiança

SÃO PAULO, 14 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics lançou a campanha global Life's Good – A Vida é Boa – para encorajar seus clientes a perceber que a vida é boa e inspirar, especialmente a geração Z, para que tenha uma visão mais otimista, propagando a influência positiva do apoio mútuo. No Brasil, a campanha Life's Good conta com influenciadores que transmitem essa mensagem otimista e de superação, como a modelo carioca Maju de Araújo.

Maju de Araújo para a campanha Life’s Good da LG no Brasil. Crédito: Divulgação LG

Maju faz parte do time de influenciadores da campanha Life's Good no Brasil por conta da determinação em seguir os seus sonhos e mostrar que existe beleza na diversidade. Com apenas 19 anos, 1,49 metro de altura e fora do padrão estético imposto no mundo da moda, a influenciadora, que tem Síndrome de Down, começou sua carreira em 2019 após superar um coma causado por meningite.

Foi destaque na Forbes Under 30 no ano de 2021, além de ter estreado sua carreira internacional na Milão Fashion Week (MFW) passando ainda pela London Represents na semana de moda de Londres. Maju é Top Voice no LinkedIn e leva a mensagem de que pessoas com Síndrome de Down são capazes de escrever a própria história.

"Estamos contentes em poder contar com a Maju nesta campanha que significa tanto para nós e ainda mais felizes em ser representados por ela nessa iniciativa que busca transmitir coragem e otimismo. A LG é uma empresa que olha sempre para o futuro. Com a campanha Life's Good queremos trazer cada vez mais produtos tecnológicos com o objetivo de facilitar a vida dos nossos consumidores, facilitando o dia a dia e lembrando que a vida pode ser melhor", ressalta Sonah Lee, Head de Marketing da LG Electronics.

Identidade visual

A campanha Life's Good também apresenta a nova identidade visual da marca, que foi atualizada para transmitir o verdadeiro significado das letras L e G (Life's Good) de forma dinâmica e jovem. A reinvenção da marca conta com anúncios e vídeos publicitários, além de conteúdos nos canais sociais globais da LG em colaboração com diversos influenciadores. Para saber mais sobre a campanha Life's Good da LG, visite www.lg.com/lifesgood/.

Ver Para Crer – os produtos que só a LG tem

A Campanha Ver Para Crer – os produtos que só a LG tem - da LG Electronics foi lançada no Brasil com o intuito de destacar as tecnologias exclusivas da LG e gerar experimentação dos produtos para mostrar que uma vez que o cliente vê e usa esses produtos, apaixona-se e vira um consumidor fiel. Com anos de pioneirismo em tecnologia e inovação, a Campanha Ver Para Crer é um convite da empresa para que os consumidores experimentem os produtos LG e comprovem por meio do uso que a marca oferece a mais alta tecnologia, inovação e conectividade, com as características que Só a LG Tem. Confira os destaques no link: www.lg.com/br/ver-para-crer.

