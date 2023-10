Campanha 'Life's Good' da LG no Brasil transmite mensagem de superação e apresenta nova identidade visual

Marca quer encorajar o cliente a perceber que a vida é boa e conta nesta jornada com a inspiração de influenciadores brasileiros que têm perfil de bravura e confiança

SÃO PAULO, 31 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics lançou a campanha global Life's Good – A Vida é Boa – com o objetivo de inspirar e encorajar os clientes a encararem a vida com uma atitude otimista e espalhar a influência positiva que promove o apoio mútuo. A ação também apresenta a nova identidade visual da marca, que foi atualizada para transmitir o verdadeiro significado das letras L e G (Life's Good) de forma dinâmica e jovem.

A reinvenção da marca conta com anúncios e vídeos publicitários, além de conteúdos nos canais sociais globais da LG em colaboração com diversos influenciadores que foram cuidadosamente escolhidos por transmitirem a mensagem de superação, otimismo e confiança para trilharem o próprio caminho. No Brasil, a Campanha Life's Good tem parceria com dois influenciadores que carregam uma história de bravura e triunfo.

O atleta e apresentador Fernando Fernandes faz parte da campanha Life's Good no Brasil por conta da sua história de superação. Com uma carreira de modelo internacional em ascensão, sofreu um acidente de carro que o deixou paraplégico. Desde então, migrou para o esporte, explorando modalidades adaptadas, com destaque para a canoagem, modalidade que garantiu o título de tetracampeão mundial de paracanoagem. Além disso, investiu na carreira de apresentador e comentarista de atrações esportivas.

A modelo carioca Maju de Araújo completa o time de influenciadores da campanha Life's Good no Brasil por conta da determinação em seguir os seus sonhos e mostrar que existe beleza na diversidade. Com apenas 19 anos, 1,49 metro de altura e fora do padrão estético imposto no mundo da moda, a influenciadora, que tem Síndrome de Down, possui uma rotina intensa de trabalho nas passarelas como modelo internacional, com participação em três semanas de moda, além de ser embaixadora de produtos de beleza.

A nova campanha, que compartilha a filosofia e os valores da LG, apresenta a visão de se transformar em uma "empresa de soluções de vida inteligente" que eleva a experiência dos consumidores. "Nosso objetivo é melhorar nossa comunicação com os clientes, compartilhando com honestidade nosso valor fundamental e a mensagem Life's Good - A Vida é Boa", afirma Lee Jeong-seok, chefe do Centro de Marketing Global da LG Electronics.

Ver Para Crer – os produtos que só a LG tem

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

