Campari Donne Vie au Rouge Passion dans sa Nouvelle Campagne Numérique Inspirante

Depuis sa création en 1860 et grâce à une histoire aussi profonde et riche que le liquide lui-même, Campari est devenu une source d'inspiration passionnante, vue à travers le génie créatif de ses fondateurs. Campari a non seulement inspiré la passion des barmans du monde entier dans la création de cocktails uniques à la pointe du monde du cocktail, tels que le Negroni et l'Americano, mais a aussi inspiré, à travers l'art et la créativité, des artistes et réalisateurs.

L'attitude visionnaire de Campari a permis à la marque de sans cesse repousser les limites de la créativité pour devenir extraordinaire, explorant les langues inédites de la publicité et tirant profit du talent d'artistes, de peintres et de designers. La marque a une appartenance bien ancrée au monde créatif et a connu des créations sans limites avec des personnalités célèbres telles que Fellini et Sorrentino, pour n'en citer que quelques-unes, pour exprimer, de façon intrigante et suggestive, la passion et la créativité de Campari.

La nouvelle campagne Rouge Passion est la dernière d'une longue série de collaborations uniques et créatives, pour laquelle Campari s'allie à des artistes révolutionnaires, répandant l'expression créative à travers une variété de domaines, de la danse au monde des barmans jusqu'à la musique et la réalisation de films. Matt Lambert, un vrai défenseur dans l'âme du Rouge Passion, a développé cette série de vidéos suggestives dans lesquelles les personnages se transforment et embrassent leur Rouge Passion, représentée de façon parfaite pour inspirer les autres. À travers ces films, il présente la façon dont chaque individu a suivi sa passion et est devenu extraordinaire.

En parlant des films, Matt Lambert déclare : « J'étais excité de prendre part à ce nouveau chapitre avec Campari et de collaborer avec des artistes et des personnalités qui reflètent le pouvoir et la passion en harmonie avec notre époque. »

Les explosions suggestives de couleurs et d'émotions, présentes dans les vidéos, illustrent les créateurs dans la transition de leur passion normale en Rouge Passion poignante et profonde qu'ils ont trouvé en eux, sur un fond de prises de vue spectaculaires et une musique puissante.

Monica Berg, barman entrepreneur et avant-gardiste, connue pour ses techniques de barman exceptionnelles et récompensée comme personne la plus influente de son industrie en 2020 explique qu'il est perturbant de participer à la mini-série. Elle déclare, pour décrire le Rouge Passion : « C'est un ressenti, un sentiment, ce n'est pas quelque chose que l'on peut forcer mais lorsqu'on le ressent, il est tout simplement impossible de l'ignorer ! »

De son côté, Bendik Giske artiste très talentueux et expressif, et saxophoniste nous offre une performance accrocheuse du début à la fin, emmenant son instrument et son public dans une autre dimension lors de la manifestation évolutive de son Rouge Passion.

Margot Bowman, directrice énergique et avant-gardiste, a également été mise en scène dans une courte vidéo et a pris part aux activités en coulisses. Elle décrit son processus de création : « Je prends du plaisir dans mon processus créatif. Pour moi, le plaisir est une partie importante du processus. Je suis vraiment curieuse, donc pour moi, tout commence avec la curiosité et une sorte de fascination pour le monde et ceux qui nous entoure. »

MJ Harper, artiste de performance et chorégraphe incroyablement grâcieux, dont la danse a ému les publics de tous les horizons parle de son Rouge Passion et de la créativité : « Ce qu'il y a d'intéressant, c'est, qu'elle soit forcée ou non, il y aura toujours des personnes très actives dans leur création, et d'autres très passives. »

La série de vidéos mettant en scène chaque artiste comme partie intégrante d'une campagne numérique plus large est faite pour guider les téléspectateurs dans la découverte et l'acceptation de leur Rouge Passion. Avec Campari comme leitmotiv du début à la fin, les atouts hyper visuels donnent vie à la passion sous toutes ses formes et offrent de belles interprétations métaphoriques des plus célèbres cocktails Campari. À partir du 5 octobre 2020, les vidéos seront publiées sur Youtube, sur le site Internet et l'Instagram de Campari. D'autres vidéos seront publiées en novembre.

Francesco Cruciani, Directeur Général des Icônes Italiennes du Groupe Campari commente : « Armé d'un riche héritage et d'une longue histoire d'entretien des passions et de la créativité, Campari inspire et défie le public, l'encourageant à garder leur Rouge Passion en vie sur le chemin de la création. C'était vrai dans le temps de Gaspare et Davide Campari, et ça l'est toujours aujourd'hui, à une époque où nous voulons toujours dépasser les attentes. Travailler avec le directeur Matt Lambert et avec des artistes tels que Monica, Bendik, MJ et Margot pour proposer un style unique était une révélation alors que nous avons été témoins privilégiés du Rouge Passion en action. Nous souhaitons inviter tout le monde à suivre leur exemple ! »

La campagne a été conçue par l'agence de création Wunderman Thompson , tous les films ont été produits par Movie Magic et la stratégie numérique a été dirigée par We Are Social .

Si vous aussi, vous souhaitez suivre votre Rouge Passion et aller au-delà de l'ordinaire, vous pouvez regarder les vidéos sur campari.com/red-passion

