Parceira Oficial do Festival de Cannes, a marca sediou seu evento 'Discover Red', com uma lista de convidados que incluiu Charles Melton, Luke Evans e Alessandra Ambrosio

SÃO PAULO, 22 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Este ano, a Campari retornou à 76ª edição do renomado Festival de Cannes, como parceiro oficial, e sediou o evento Discover Red, no último sábado, 20, que contou com a presença Charles Melton, Luke Evans e Alessandra Ambrosio.

Iconic model, Alessandra Ambrosio, attends the Campari: Discover Red event experience, celebrating the unforgettable creations of cinema. Actor legend, Luke Evans, enjoyed the Campari: Discover Red event experience, with a beach aperitif, immersive dinner and after party on his first night in Cannes for the 76th Annual Film Festival, celebrating the unforgettable creations of cinema. Actor Charles Melton enjoys a Campari aperitif at Campari: Discover Red event experience ahead of his premiere for May December at the 76th Annual Festival de Cannes No star-studded event would be complete without viral celebrity content creator and Red Carpet regular, Cole Walliser, who bought his GLAMbot to Campari’s Discover Red event. Iconic Milanese red aperitif, Campari, hosted an Campari: Discover Red at the Martinez Hotel, celebrating the unforgettable creations of Campari, its cocktails and the cinema industry.

O cenário montado no Hotel Martinez, inspirou os convidados com uma noite que trouxe à vida o patrimônio da Campari no cinema. Durante cada fase do Discover Red, os convidados foram imersos em uma experiência gastronômica multissensorial em quatro partes, criada por dois ícones da gastronomia e mixologia, o chef Christian Sinicropi e o bartender Tommaso Cecca, que elevaram a noite para além do esperado. O chefe de duas estrelas Michelin usou sua habilidade ilimitada para criar cada prato, harmonizado perfeitamente com coquetéis de Campari, criados pelo bartender principal do Camparino in Galleria, que oferece um serviço lendário em Milão e é um símbolo do aperitivo por excelência.

Oferecendo uma experiência gastronômica aprimorada, quando os convidados chegaram ao jantar, uma mesa aparentemente comum se transformou em uma exibição totalmente imersiva inspirada no Tapete Vermelho de Cannes, na Riviera de Cannes, no poder da imaginação e no lugar da Campari no coração da cultura dos coquetéis. Os quatro capítulos da refeição começaram com um coquetel icônico da Campari que inspirou um prato inesquecível, estimulando os sentidos, enquanto os convidados foram guiados durante a noite por um narrador que acompanhou a exibição audiovisual.

A chefe de Marketing Global da Campari Group, Julka Villa, comenta: "Como esta é a segunda vez que somos Parceiros Oficiais do Festival de Cannes, o objetivo do Discover Red foi fazer a curadoria de uma noite que reuniu os ícones de Campari e do cinema, cada um dos quais inspira o inesquecível. Nosso evento se inspirou no fascínio aspiracional do Festival de Cannes, indo além do habitual para alcançar o nível de experiência elevado que as pessoas esperam tanto de Campari quanto do Festival. Para isso, cada momento do Discover Red captou a relação única entre Campari, cinema e Festival, imergindo os convidados neste mundo através de todos os sentidos. A noite foi mais um grande exemplo de Campari indo além do esperado".

Durante toda a noite, os coquetéis foram servidos com maestria pelo Camparino in Galleria, oferecendo o lendário serviço do histórico bar milanês localizado na Galleria Vittorio Emanuele II. Símbolo do aperitivo por excelência, o Camparino traz para Cannes suas fortes conexões com Milão, o berço da Campari, e o contexto artístico e cultural do século XX. A equipe serviu aos convidados uma seleção de coquetéis icônicos da Campari, incluindo Negroni, Campari Spritz e Negroni Sbagliato. Além desses coquetéis clássicos, os convidados puderam conhecer o Red Carpet - Edição Cannes: um coquetel refrescante e salgado inspirado na Riviera de Cannes.

Para mais informações e ficar por dentro das novidades, siga as redes socais @camparibrasil e @campariofficial.

#CampariCinema #Cannes2023 #FestivalDeCannes #EnjoyResponsibly

www.campari.com

https://www.youtube.com/EnjoyCampari

https://www.facebook.com/Campari

https://instagram.com/campariofficial

SOBRE CAMPARI

O Campari Group é uma empresa importante no setor global de bebidas, comercializando suas marcas em mais de 190 países ao redor do mundo com posições de liderança na Europa e nas Américas. O Campari Group foi fundado em 1860 e hoje é a sexta maior empresa mundial na indústria de bebidas destiladas premium. O portfólio do Campari Group, com mais de 50 marcas, está dividido em bebidas destiladas (seu principal negócio), vinhos e refrigerantes. As marcas de renome internacional incluem Aperol, Appleton, Bulldog, Campari, Cinzano, SKYY Vodka e Wild Turkey. Com sede em Sesto San Giovanni, na Itália, a Campari possui 22 fábricas em todo o mundo, tem a sua própria rede de distribuição em 22 países e possui mais de 4 mil colaboradores no mundo, sendo 180 no Brasil. A empresa tem sede corporativa em São Paulo e uma unidade fabril em Pernambuco.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2081775/Alessandra_Ambrosio.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2081776/Luke_Evans.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2081777/Charles_Melton.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2081778/Cole_Walliser.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2081779/Event_Set_Guests.jpg

FONTE Campari

SOURCE Campari