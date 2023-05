Campari organise une nuit de moments inoubliables au 76e Festival de Cannes

Partenaire officiel du Festival de Cannes, Campari a organisé un événement intitulé « Discover Red » au cœur de la Croisette, à Cannes, avec une liste d'invités incluant Charles Melton, Luke Evans et Alessandra Ambrosio

CANNES, France, 22 mai 2023 /PRNewswire/ -- Cette année, le Campari, l'apéritif rouge milanais emblématique, revient sur la Croisette en tant que partenaire officiel pour la 76e édition du Festival de Cannes de renommée mondiale. Campari a organisé l'événement « Discover Red », qui accueillait notamment Charles Melton, Luke Evans et Alessandra Ambrosio.

Iconic model, Alessandra Ambrosio, attends the Campari: Discover Red event experience, celebrating the unforgettable creations of cinema. Actor legend, Luke Evans, enjoyed the Campari: Discover Red event experience, with a beach aperitif, immersive dinner and after party on his first night in Cannes for the 76th Annual Film Festival, celebrating the unforgettable creations of cinema. Actor Charles Melton enjoys a Campari aperitif at Campari: Discover Red event experience ahead of his premiere for May December at the 76th Annual Festival de Cannes No star-studded event would be complete without viral celebrity content creator and Red Carpet regular, Cole Walliser, who bought his GLAMbot to Campari’s Discover Red event. Iconic Milanese red aperitif, Campari, hosted an Campari: Discover Red at the Martinez Hotel, celebrating the unforgettable creations of Campari, its cocktails and the cinema industry.

Au cours de chaque étape de Discover Red, les invités ont pu découvrir une série de créations inoubliables du chef doublement étoilé, Christian Sinicropi, et du barman en chef de Camparino in Galleria, Tommaso Cecca. L'un et l'autre sont des icônes dans leurs domaines et ils ont su enchanter la nuit au-delà de toutes les espérances. L'événement s'est déroulé à l'hôtel Martinez. Au cours de la soirée, la longue histoire d'amour qui unit Campari et le cinéma a été mise à l'honneur sous les yeux des clients éblouis.

Les invités ont été immergés dans une expérience culinaire multisensorielle en quatre parties organisée par deux icônes de la mixologie et de la gastronomie. Le chef doublement étoilé Christian Sinicropi s'est servi de son habileté sans limite pour préparer chaque plat en l'associant de manière exquise avec des cocktails Campari. Ces boissons étaient l'œuvre de Tommaso Cecca, le barman en chef de Camparino in Galleria, qui offre un service légendaire à Milan et est un symbole de l'apéritif par excellence.

L'expérience culinaire proposée était magique : lorsque les invités sont arrivés pour dîner, la table dressée, apparemment classique, s'est transformée en une exposition entièrement immersive, inspirée par le tapis rouge du Festival de Cannes, la Riviera de Cannes et le pouvoir de l'imagination. Une occasion parfaite pour mettre en valeur la place de Campari au cœur de la culture des cocktails. Les quatre chapitres ont commencé par un cocktail Campari emblématique qui a inspiré un plat inoubliable, stimulant les sens, tandis qu'un narrateur guidait les invités tout au long de la soirée et commentait l'affichage audiovisuel.

Julka Villa, responsable du marketing mondial du groupe Campari, a déclaré : « Étant donné que c'est la deuxième fois que nous sommes un partenaire officiel du Festival de Cannes, le but de Discover Red était d'organiser une soirée qui réunissait les icônes de Campari et du cinéma, qui inspirent l'inoubliable. Notre événement s'est appuyé sur l'attrait ambitieux du Festival de Cannes, allant au-delà de l'habituel pour atteindre le niveau d'expérience élevé que chacun attend de Campari et du Festival. Pour ce faire, chaque instant de Discover Red a capturé la relation unique entre Campari, le cinéma et le Festival, immergeant les invités dans ce monde en faisant appel à tous leurs sens. Cette nuit a illustré une nouvelle fois la capacité de Campari à dépasser toutes les attentes ».

Toute la nuit, des cocktails ont été servis avec habilité par Camparino in Galleria, offrant le service légendaire du bar milanais historique situé à Galleria Vittorio Emanuele II. Le Camparino est un symbole de l'apéritif par excellence. Il apporte à Cannes ses liens forts avec Milan, le berceau du Campari, et le contexte artistique et culturel du XXe siècle.

L'équipe de Camparino a servi une sélection de cocktails Campari emblématiques aux invités, notamment le Negroni, Campari Spritz et le Negroni Sbagliato. En plus de ces cocktails classiques, l'équipe de Camparino a servi le Red Carpet - Cannes Edition : une dégustation fraîche et un cocktail salé inspiré de la Riviera de Cannes.

NOTES À L'INTENTION DES ÉDITEURS

À PROPOS DU FESTIVAL DE CANNES

Le Festival de Cannes est un événement qui rassemble les professionnels du cinéma du monde entier autour d'une compétition officielle et d'un Marché international du film, dont l'aspect hautement médiatique en fait l'un des principaux événements internationaux annuels, contribuant à l'influence cinématographique mondiale.

À PROPOS DE CAMPARI

Le Campari, apéritif Amaro rouge italien, emblématique et inoubliable, est au cœur de certains des cocktails les plus célèbres au monde. Le Campari a été inventé en 1860 à Milan par Gaspare Campari. Le fils de Gaspare, Davide, se consacrera à faire connaître la marque. Il a créé un produit si distinctif et révolutionnaire que sa recette secrète n'a pas été modifiée depuis. De couleur rouge vif, le goût unique et complexe du Campari est le résultat de l'infusion d'herbes, de plantes aromatiques et de fruits dans de l'eau et de l'alcool. En plus d'être unique et distinctif, le Campari est extrêmement polyvalent, offrant des possibilités illimitées et inattendues. Source d'inspiration passionnée depuis sa création, vue à travers le génie créatif de ses fondateurs, d'artistes dans différents domaines et des meilleurs barmen du monde, le Campari stimule vos instincts pour libérer vos passions, inspirant des créations sans limites.

À PROPOS DU GROUPE CAMPARI

Le groupe Campari est un acteur majeur de l'industrie mondiale des spiritueux, avec un portefeuille de plus de 50 marques haut de gamme et super haut de gamme, réparties selon des priorités mondiales, régionales et locales. Les priorités mondiales, qui constituent l'axe principal du groupe, comprennent Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey et Grand Marnier. Fondé en 1860, le groupe est aujourd'hui le sixième acteur mondial de l'industrie des spiritueux haut de gamme. Il dispose d'un réseau de distribution mondial opérant dans plus de 190 pays à travers le monde, avec des positions de premier plan en Europe et sur le continent américain. La stratégie de croissance du groupe Campari vise à combiner la croissance organique par la construction de marques fortes et la croissance externe par des acquisitions sélectives de marques et d'entreprises. Le groupe Campari, dont le siège est à Milan, en Italie, possède 22 usines dans le monde et dispose de son propre réseau de distribution dans 22 pays. Le groupe Campari emploie environ 4 000 personnes. Les actions de la société mère Davide Campari-Milano N.V. (Reuters: CPRI.MI) (Bloomberg: CPR IM) sont cotées à la Bourse italienne depuis 2001. Pour plus d'informations : http://www.camparigroup.com/en. Veuillez profiter de nos marques de manière responsable.

À PROPOS DE CAMPARINO

Camparino in Galleria est le bar légendaire ouvert par Davide Campari à la Galleria Vittorio Emanuele II de Milan en 1915. Le bar a été ouvert en face de Caffè Campari, l'établissement ouvert par Gaspare Campari - le père de Davide et le créateur de la liqueur amère - en 1867. Succès instantané auprès des Milanais, ce bar est devenu synonyme de la tradition de l'aperitivo de la ville et a fêté son 100e anniversaire en 2015. Suite à un projet de rénovation, le bar a rouvert au public à l'automne 2019 avec une identité rafraîchie et une offre de nourriture et de boissons conçue pour consolider son statut d'établissement parmi les plus influents au monde pour les amateurs de mixologie et d'innovation gastronomique.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2081775/Alessandra_Ambrosio.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2081776/Luke_Evans.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2081777/Charles_Melton.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2081778/Cole_Walliser.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2081779/Event_Set_Guests.jpg

