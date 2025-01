Can-Am obtient la 2e place au classement général lors de sa première course au Rallye Dakar avec le Maverick R

Les coureurs de Can-Am remportent également dix victoires d'étape consécutives et de multiples podiums.

VALCOURT, QC, le 20 janv. 2025 /PRNewswire/ -- Can-Am, une marque emblématique de BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO), a obtenu une deuxième place et dix victoires d'étape au Rallye Dakar 2025, prouvant la performance et la robustesse de la plateforme Maverick R dans certaines des conditions les plus exigeantes au monde. Le coureur d'usine Can-Am South Racing, Francisco « Chaleco » López, a mené la charge avec cinq victoires d'étape, le plus grand nombre d'étapes de tous les coureurs dans la classe T4 Side-by-Side Vehicle (SSV - véhicules côte à côte), en route vers une deuxième place au classement général. Sara Price et Jeremías González Ferioli ont également remporté des victoires d'étape et des podiums tout au long du rallye, bien qu'ils aient été exclus de la course au classement général en raison de problèmes survenus en début de course. Le coureur João Monteiro de South Racing a connu une bonne performance en terminant septième tandis que Hunter Miller, le nouveau venu au Rallye Dakar, a obtenu une impressionnante et mémorable dixième place au classement général.



« Notre équipe a déployé des efforts incroyables à Dakar cette année », a déclaré Jean-François Leclerc, chef de service, Compétitions chez BRP. « Cette course présente toujours des défis uniques et imprévisibles, et cette année n'a pas fait exception. Je suis fier de la façon dont nos coureurs, notre équipe et nos partenaires de South Racing se sont adaptés et ont persévéré tout au long du rallye. Avec 10 victoires d'étapes et plusieurs podiums, nous avons prouvé les capacités du Maverick R. Il y a beaucoup de points positifs à retenir de cette année et nous sommes impatients de revenir encore plus forts l'an prochain. »



Chaleco López a commencé le rallye en terminant à la deuxième place de la première étape. La deuxième étape, l'étape Chrono de 48 heures, comportait des dunes complexes qui ont coûté au Chilien un temps précieux au classement général. À partir de là, Chaleco a fait preuve d'une détermination et d'une habileté impressionnantes en remportant les troisième, cinquième, sixième, neuvième et dixième étapes, ce qui lui a permis de remonter au classement général. Chaleco et son copilote, Juan Pablo Latrach, ont terminé le rallye avec un temps total de 61 heures 19 minutes et 15 secondes, s'assurant ainsi de la deuxième place dans la classe T4 SSV.

« C'était la première fois que nous participions au Dakar avec le Maverick R. La première semaine a été difficile, le véhicule s'est très bien comporté, mais nous avons dû faire face à quelques défis qui nous ont fait perdre un temps précieux lors de l'étape de 48 heures. Après cela, les choses se sont améliorées. Nous avons commencé à gagner étape après étape, et le véhicule était solide. Nous sommes passés d'un départ difficile à une arrivée en force, ce qui prouve que nous avons une excellente base sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour continuer à gagner dans cette catégorie. Je suis ravi de ce que nous avons accompli. Un grand merci aux équipes de Can-Am et South Racing pour leur soutien et pour nous avoir fourni une machine incroyable », a déclaré Chaleco López.

Après avoir remporté une victoire d'étape lors de sa première année au Dakar en 2024, Sara Price était motivée pour tenter de remporter le classement général en 2025. Malheureusement, elle et son copilote, Sean Berriman, ont rencontré quelques difficultés lors de la deuxième étape et ont été contraints de se retirer de la course au classement général. Dans les étapes suivantes, elle a démontré ses talents de pilote, remportant un total de trois victoires d'étape.

« C'est fou de repenser au Dakar de cette année, avec tous ses hauts et ses bas. J'ai beaucoup évolué entre mon premier et mon deuxième Dakar. C'est un Dakar que je n'oublierai jamais. Je suis également reconnaissante d'avoir une équipe aussi formidable derrière moi et de pouvoir piloter l'incroyable Maverick R avec Sean. Il a été un navigateur extraordinaire et il a fait un travail phénoménal. C'est aussi un grand plaisir de remporter trois victoires d'étape. Je pense que nous avons beaucoup progressé cette année. Malheureusement, nous avons eu un peu de malchance qui nous a écarté du classement général, mais nous avons fait preuve de ténacité et de courage chaque jour, sans jamais abandonner », a déclaré Sara Price.

Après une bonne deuxième place dans le prologue, Jeremías González Ferioli a connu un début de rallye constant, restant dans le top 10 du classement général jusqu'à la quatrième étape. L'Argentin a rencontré des difficultés dans cette étape qui l'ont exclu de la course au classement général. Toujours motivé, Ferioli et son copilote, Pedro Gonzalo Rinaldi, ont poursuivi le rallye et ont remporté deux victoires d'étape consécutives lors des septième et huitième étapes, en plus de plusieurs podiums à d'autres étapes.

« La première semaine a été difficile. Nous avons eu quelques problèmes, mais ils ont été très importants car nous avons beaucoup appris. Une fois que nous avons résolu ces problèmes après notre journée de repos, nous avons commencé à avoir une bonne course et nous étions très satisfaits de notre rythme. Gonzalo a également fait un excellent travail de navigation. Nous avons terminé presque toutes les étapes dans les trois premiers et nous avons gagné deux étapes. C'est un sentiment doux-amer parce que nous allions au Dakar pour nous battre pour le podium, mais nous avons beaucoup appris et nous reviendrons plus forts. Toute l'équipe a fait un travail formidable, en remportant 10 étapes consécutives et en se classant P2 au classement général. Ce fut un très bon Dakar pour l'équipe et le nouveau Maverick R », a déclaré Jeremías González.

Hunter Miller, qui participe pour la première fois au Rallye Dakar, a fait preuve de résilience, de talent et de détermination, se battant à chaque kilomètre de la course pour terminer à la dixième place. Miller et son copilote, Andrew Short, ont terminé à la quatrième place lors de la quatrième étape, prouvant ainsi qu'ils ont ce qu'il faut pour faire partie du groupe de tête et faire leur marque dans cet événement unique.

« Je suis soulagé d'avoir franchi la ligne d'arrivée du Dakar en parcourant tous les kilomètres, mais je suis aussi déçu. Je vivais la plus belle expérience de ma vie à apprendre une nouvelle forme de course et j'ai senti que je commençais vraiment à m'y faire. Le Dakar est de loin la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je suis impatient de mettre en pratique tout ce que j'ai appris au cours de l'année à venir et d'aider à développer le Maverick R pour qu'il atteigne son plein potentiel », a déclaré Hunter Miller.

Douze jours de course et 8 000 kilomètres à travers le désert extrême de l'Arabie saoudite sont largement considérés comme le test ultime pour le coureur et la machine. Avec le soutien de South Racing, les coureurs de l'équipe d'usine Can-Am ont démontré le potentiel du Maverick R lors de sa première participation au Rallye Dakar, remportant toutes les étapes sauf deux. La suspension de pointe du Maverick R, sa transmission à double embrayage de sept vitesses et son moteur Rotax turbocompressé à trois cylindres ont bien performé sur le terrain exigeant du désert. L'équipe quitte le Rallye Dakar avec un profond sentiment d'accomplissement et une expérience inestimable qui alimenteront sa motivation pour le défi de l'année prochaine.

À propos de BRP

BRP Inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10,4 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale au 31 janvier 2024.

