Can-Am Off-Road mantém o domínio global em corridas com a quinta vitória consecutiva no Rally Dakar

O piloto da Can-Am Factory, Austin Jones (Estados Unidos), juntamente com o navegador Gustavo Gugelmin (Brasil), terminaram com o melhor tempo geral na categoria T4, que são veículos off-road side-by-side baseados em produção. Gerard Farrés (Espanha) terminou em segundo lugar, e Rokas Baciuska (Lituânia) ficou em terceiro, completando o pódio para o Can-Am. Na realidade, os 17 primeiros colocados na categoria T4 estavam dirigindo um Can-Am, e o primeiro veículo não-Can-Am a cruzar a linha de chegada em 18º lugar ficou 9 horas e 30 minutos atrás de Jones e Gugelmin.

Na categoria T3, que consiste em veículos de protótipo desenvolvidos por fabricantes especializados e a última etapa antes da categoria carros, os pilotos da Can-Am terminaram em primeiro e segundo lugares. Francisco Lopez e seu navegador, Juan Pablo Latrach Vinagre (ambos do Chile), ficaram em primeiro lugar, seguidos por Sebastian Eriksson (Suécia) e seu navegador, Wouter Rosegaar (Holanda).

"É incrível ganhar o Rally Dakar", disse Jones. "Este evento é realmente o teste máximo das corridas off-road. Tudo pode acontecer, e nós nos esforçamos muito até o fim contra uma concorrência extremamente forte. Meu navegador e a equipe fizeram um ótimo trabalho, e o Can-Am foi incrível em seu desempenho e resistência."

O Rally Dakar de 2022 percorreu aproximadamente 8.400 km (5.200 milhas) atravessando alguns dos terrenos mais desafiadores e técnicos da Arábia Saudita. Os pilotos enfrentaram penhascos, cânions, dunas e trilhas rochosas, expondo suas habilidades e veículos ao desafio máximo.

Os pilotos da Can-Am foram apoiados pela South Racing Can-Am, que contava com mais de 150 funcionários na Arábia Saudita, ajudando a levar tudo, desde mecânica até logística e refeições, para mais de 21 pilotos do Can-Am Maverick X3. Os veículos Can-Am construídos pela South Racing têm um histórico de chegada de 100% no Rally Dakar e têm vencido a categoria side-by-side todos os anos desde 2018.

"É preciso um verdadeiro esforço de equipe para alcançar o que nossa equipe da Can-Am Off-Road acabou de fazer no Rally Dakar", disse Sandy Scullion, vice-presidente sênior de varejo e serviço global – Powersports da BRP. "Temos o melhor dos melhores, desde pilotos e colaboradores até a incrível plataforma Can-Am Maverick X3. Mal podemos esperar pelo que nos reservam as corridas do resto deste ano, à medida que pretendemos continuar nosso ritmo incrível com campeonatos no todo o mundo."

Agora disponível nas concessionárias Can-Am em todo o mundo, o Maverick X3 2022 foi desenvolvido para o desempenho. É um veículo off-road testado e comprovado em corridas, que levará você mais longe, seja enfrentando suas trilhas locais, espalhando areia nas dunas ou se preparando para a próxima grande corrida. Para mais detalhes técnicos e especificações de produtos, bem como informações sobre a linha completa MY22 de veículos Can-Am Off-Road, acesse https://can-am.brp.com/off-road/.

