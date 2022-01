Can-Am Off-Road setzt die weltweite Dominanz im Rennsport mit dem fünften Sieg in Folge bei der Rallye Dakar fort

Der Can-Am-Werksfahrer Austin Jones (USA) und sein Navigator Gustavo Gugelmin (Brasilien) erzielten die beste Gesamtzeit in der Kategorie T4, bei der es sich um serienmäßige Offroad-Fahrzeuge handelt. Gerard Farrés (Spanien) wurde Zweiter und Rokas Baciuska (Litauen) belegte den dritten Platz, womit Can-Am das Podium komplett für sich beanspruchte. Die ersten 17 Plätze in der T4-Kategorie wurden von Can-Am belegt, und das erste Nicht-Can-Am-Fahrzeug, das das Ziel auf Platz 18 erreichte, lag satte 9 Stunden und 30 Minuten hinter Jones und Gugelmin.

In der T3-Kategorie, bei der es sich um von spezialisierten Konstrukteuren gefertigte Prototypen handelt und die die letzte Stufe vor der Autoklasse darstellt, belegten die Can-Am-Fahrer den ersten und zweiten Platz. Francisco Lopez und sein Navigator Juan Pablo Latrach Vinagre (beide aus Chile) belegten den ersten Platz, gefolgt von Sebastian Eriksson (Schweden) und seinem Navigator Wouter Rosegaar (Niederlande).

„Es ist unglaublich, die Rallye Dakar zu gewinnen", sagte Jones. „Diese Veranstaltung ist wirklich die ultimative Prüfung des Offroad-Rennsports. Alles kann passieren, und wir haben uns bis zum Schluss gegen extrem starke Konkurrenz behaupten müssen. Mein Navigator und das Team haben einen tollen Job gemacht, und der Can-Am war großartig mit seiner Leistung und Robustheit."

Die Rallye Dakar 2022 führte über rund 8.400 km durch einige der herausforderndsten und technisch anspruchsvollsten Gegenden Saudi-Arabiens. Die Fahrer mussten sich Klippen, Schluchten, Dünen und felsigen Pfaden stellen und ihr Können und ihre Fahrzeuge vor die ultimative Herausforderung stellen.

Die Can-Am-Fahrer wurden von South Racing Can-Am unterstützt, das mit mehr als 150 Mitarbeitern in Saudi-Arabien alles von Mechanikern bis hin zu Logistik und Verpflegung für mehr als 21 Can-Am Maverick X3-Fahrer bereitstellte. Die von South Racing gebauten Can-Am-Fahrzeuge haben eine 100-prozentige Bilanz bei der Rallye Dakar und haben die Side-by-Side-Kategorie seit 2018 jedes Jahr gewonnen.

„Es erfordert eine echte Teamleistung, um das zu erreichen, was unser Can-Am Off-Road-Team gerade bei der Rallye Dakar getan hat", sagte Sandy Scullion, Senior Vice President, Global Retail und Service – Powersports bei BRP. „Wir haben die Besten der Besten, von Fahrern über Support-Mitarbeiter bis hin zur unglaublichen Can-Am Maverick X3-Plattform. Wir können es kaum erwarten, was der Rest des Jahres für den Rennsport bereithält, denn wir planen, unseren unglaublichen Schwung mit Meisterschaften aus der ganzen Welt fortzusetzen."

Der 2022 Maverick X3 ist ab sofort bei Can-Am-Händlern auf der ganzen Welt erhältlich und für Leistung gebaut. Er ist ein rennerprobtes Off-Road-Fahrzeug, das Sie weiterbringt, ganz gleich, ob Sie Ihre lokalen Trails in Angriff nehmen, in den Dünen Sand aufwirbeln oder sich auf das nächste große Rennen vorbereiten. Weitere technische Details und Produktspezifikationen sowie Informationen zur kompletten MY22-Reihe von Can-Am Off-Road-Fahrzeugen finden Sie unter https://can-am.brp.com/off-road/ .

