参与 Luca Barnett Shale Joint Venture、Luca Oil LLC, Luca To-Kalon Energy LLC、Luca I Limited Partnership 和 Luca Oil II Joint Venture 未注册发行的美国投资者可能有权获得证券交易委员会的付款

旧金山2024年10月7日 /美通社/ -- 现就 Luca 公平基金发表以下声明:

证券交易委员会， 原告， 诉 LUCA INTERNATIONAL GROUP, LLC 等 被告和救济被告。 案件编号：3:15-CV-03101 CRB

Luca 公平基金

概要通知

美国证券交易委员会授权发布此通知。

这不是律师的招揽广告。

谁有资格参与此公平基金？

如果您是美国投资者，并且在 2007 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间（"相关期间"）购买了 Luca Barnett Shale Joint Venture、Luca Oil LLC、Luca To-Kalon Energy LLC、Luca I Limited Partnership 和 Luca Oil II Joint Venture（下称"证券"）的未注册发行产品，您可能有资格从 Luca 公平基金获得分配付款。

公平基金的管理受分配计划（下称"计划"）的约束，该计划由美国证券交易委员会制定并由加利福尼亚州北区地区法院于 2024 年 8 月 20 日 批准。该计划的副本（包括资格说明和其他参与条件）参见 www.LucaFairFund.com 和 https://www.sec.gov/enforcement-litigation/distributions-for-harmed-investors/sec-v-luca-international-group-llc-et-al 。

已确认损失的确定

投资者收到的赔偿金额应根据分配计划确定。每个合格索赔人的已确认损失将按相关期间内对证券的投资总额减去与这些投资相关的任何已收到付款来计算。如果净可用分配基金低于所有合格索赔人的已确认损失总额，则每个合格索赔人的分配付款将等于其在净可用分配基金中按比例分配的份额。分配付款不得低于 10.00 美元的最低分配金额。

如何参与分配

如果您认为自己可能是合格索赔人并希望参与分配，则必须在以下规定的证明截止日期或之前，通过 www.LucaFairFund.com 上提供的在线申请门户网站提交您的初步索赔人证明表。提交证明表时，您必须提供可接受的证明文件，以确认您对计划所定义的证券的投资。您也可以索取此概要通知和标准通知的中文版本。

证明截止日期 ：December 1, 2024

网站 ： www.LucaFairFund.com

电子邮箱 ： [email protected]

电话： 1-866-575-0322

地址： Luca Fair Fund

c/o KCC Class Action Services

P.O. Box 301134,

Loa Angeles, CA 90030-1134

有问题吗？

本通知仅提供有关 Luca 公平基金的概要信息。我们强烈建议您查阅 www.LucaFairFund.com 网站上的完整文件。

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