Luca Barnett Shale Joint Venture、Luca Oil LLC、Luca To-Kalon Energy LLC、Luca I Limited Partnership 及 Luca Oil II Joint Venture 未登記發售的美國投資人可能有權獲得 SEC 的付款

舊金山2024年10月7日 /美通社/ -- 就 Luca Fair Fund 發表以下聲明:

美國證券交易

委員會



(U.S. Securities and Exchange Commission) 原告人,

VS. LUCA INTERNATIONAL GROUP, LLC,以及其他等等, 被告及救濟被告。





案件編號:3:15-CV-03101 CRB

LUCA FAIR FUND

摘要通知

美國證券交易委員會授權本公告。

這並非律師招攬案件。

誰有資格參加 Fair Fund?

如果您是美國投資者,並在 2007 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 (「相關期間」) 期間購買 Luca Barnett Shale Joint Venture、Luca Oil LLC、Luca To-Kalon Energy LLC、Luca I Limited Partnership 及 Luca Oil II Joint Venture (「證券」) 的未登記發售投資,您可能有權從 Luca Fair Fund 獲得分派款項。

Fair Fund 的管理由證券交易委員會制定,並於 2024 年 8 月 20 日獲加州北區地方法院 (District Court for the Northern District of California) 批准的分派計劃(「計劃」)管轄。此計劃的副本,其中包括資格的描述和其他參與條件,可在 www.LucaFairFund.com 以及 https://www.sec.gov/enforcement-litigation/distributions-for-harmed-investors/sec-v-luca-international-group-llc-et-al 上查看。

確定已確認損失

投資者收到的賠償金額須根據配置計劃確定。 每位合資格索償人的認知損失,將以相關期間對證券的投資總額計算,並扣除與這些投資有關的任何款項扣款扣除。 如果可用分配基金淨額小於所有合資格索償人的已確認虧損總額,則每個合資格索償人的分派款款將等於其可用分配基金淨額的比例比例。 分配付款將需要支付最低分配金額為 10.00 美元。

如何參加

如果您認為自己可能是合資格索償人並希望參加,您必須在下面提及的認證截止日期或之前,透過網址 www.Lucafairfund.com 的網上申報網站提交初步索償申請人證明表格。 提交認證表格時,您必須附上可接受的證明文件,以確認您對本計劃所定義的證券投資。 您也可以索取本摘要通知的副本及標準通知的中文版本。

認證截止日期 : 2024 年 12 月 1 日,下午 11 時 59 分太平洋

網站 : www.LucaFairFund.com 電子郵件 : [email protected] 電話 : 1-866-575-0322 地址 : Luca Fair Fund

c/o KCC Class Action Services

P.O. Box 301134

Loa Angeles, CA 90030-1134

有疑問?

本通知僅提供有關 Luca Fair Fund 的摘要資訊。我們強烈建議您全面查閱網站 www.LucaFairfund.com 網站上的文件。

Luca Fair Fund