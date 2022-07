Canada's nationale infrastructuur voor het betalen van rekeningen en belastingen, beheerd door Dye & Durham, blijft onaangetast door de netwerkpannes van vandaag

Canadezen kunnen hun vooraf geautoriseerde rekeningen en online belastingbetalingen blijven betalen

Meer dan één miljoen Canadezen gebruiken dagelijks de nationale betalingsinfrastructuur van Dye & Durham

TORONTO, 11 juli 2022 /PRNewswire/ -- Dye & Durham Limited (TSX: DND ) ("Dye & Durham" of het "bedrijf"), een toonaangevende leverancier van cloudgebaseerde efficiënte workflowsoftware voor juridische en zakelijke professionals, heeft vandaag aangekondigd dat zijn online betalingsplatform volledig operationeel blijft en niet wordt beïnvloed door de in het hele land gemelde pannes van draadloze en internetdiensten.

Het nationale betalingsinfrastructuurplatform van Dye & Durham speelt een cruciale rol in het financiële systeem van Canada. Het ondersteunt dagelijks meer dan 1 miljoen Canadezen en verwerkt jaarlijks meer dan $ 1,3 biljoen aan transacties. Canadezen kunnen met vertrouwen transacties blijven uitvoeren, zoals vooraf geautoriseerde betalingen voor rekeningen en belastingen op alle overheidsniveaus, naast een reeks diensten voor het overmaken van geld via hun financiële instellingen.

"Onze betrouwbare nationale betalingsinfrastructuur blijft volledig operationeel, waardoor consumenten en bedrijven in het hele land tijdige en belangrijke overboekingen kunnen doen", aldus Dye & Durham Chief Operating Officer Martha Vallance. "De technologie van Dye & Durham speelt een essentiële rol bij het faciliteren van miljoenen dagelijkse transacties die de Canadese economie aandrijven."

