Infraestrutura nacional de pagamento de contas e impostos do Canadá, operada pela Dye & Durham, permanece inalterada pelas atuais interrupções de rede

Canadenses podem continuar efetuando o pagamento de suas contas pré-autorizadas e o pagamento de impostos on-line

Mais de um milhão de canadenses usam diariamente a infraestrutura nacional de pagamentos da Dye & Durham

TORONTO, 8 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Dye & Durham Limited (TSX: DND) ("Dye & Durham" ou a "Empresa"), fornecedora líder de softwares de fluxo de trabalho eficientes baseados em nuvem para profissionais da área jurídica e comercial, anunciou hoje que sua plataforma de pagamentos on-line permanece totalmente operacional e não foi afetada pelas interrupções nos serviços sem fio e de Internet relatadas em todo o país.

A plataforma de infraestrutura nacional de pagamentos da Dye & Durham desempenha um papel fundamental no sistema financeiro do Canadá, oferecendo suporte a mais de um milhão de canadenses diariamente e processando mais de USD 1,3 trilhão em transações por ano. Os canadenses podem continuar a realizar transações com confiança, como pagamentos pré-autorizados de contas e impostos em todos os níveis do governo, além de utilizar diversos serviços de transferência de fundos por meio de suas instituições financeiras.

"Nossa infraestrutura nacional de pagamentos confiável permanece totalmente operacional, permitindo que consumidores e empresas em todo o país efetuem transferências pontuais e importantes", disse Martha Vallance, diretora de operações da Dye & Durham. "A tecnologia da Dye & Durham desempenha um papel fundamental na realização de milhões de transações diárias que movimentam a economia do Canadá."

A Dye & Durham Limited é uma fornecedora líder de softwares e soluções tecnológicas baseados em nuvem, desenvolvidos para aumentar a eficiência e a produtividade dos profissionais das áreas jurídica e comercial. A Dye & Durham oferece serviços essenciais de informação e fluxos de trabalho, que os clientes utilizam para administrar seus processos, informações e requisitos regulatórios. A empresa tem operações no Canadá, Reino Unido, Irlanda e Austrália, além de ter uma forte base de clientes de primeira classe que inclui empresas de advocacia, instituições de serviços financeiros e organizações governamentais.

