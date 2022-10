Canal 22 Internacional trae lo mejor de su programación en noviembre y diciembre

El canal cultural de México en los Estados Unidos preparó una lista con una variedad de estrenos con programación especial para celebrar la popular festividad mexicana "Día de Muertos"

MIAMI, 29 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- THEMA América, una compañía de Canal +, anunció hoy que Canal 22 Internacional, el canal cultural de México en los Estados Unidos, transmitirá una programación especial durante noviembre y diciembre que resonará entre toda la comunidad latina en los Estados Unidos. El canal ofrece contenido creativo y de calidad que representa las mejores expresiones artísticas y culturales de México y América Latina.

"Hemos preparado una excepcional línea de estrenos y celebraremos el Día de los Muertos con una programación especial. Esta celebración es una festividad popular que tiene lugar principalmente en México el 1 y 2 de noviembre; es como una reunión familiar, donde los antepasados difuntos son los invitados de honor. El Día de Muertos es un momento alegre en el que la gente recuerda a los fallecidos y celebra su memoria", comentó Orissa Castellanos, directora de Canal 22 Internacional.

Desde el mes de noviembre, Canal 22 Internacional presentará lo mejor de su programación con una variedad de especiales para celebrar el Día de Muertos. El 50 Festival Internacional Cervantino con los estrenos de "Marionetas de la esquina" "La chorcha de las calacas": un tributo al Día de Muertos, una celebración tradicional entre las familias mexicanas. La Catrina, en medio de tumbas y esqueletos bailarines, comienza un viaje por la historia de México para recolectar lo que se necesita para la ofrenda y la fiesta. Martes 1 de noviembre a la 1:00 p. m. PT, 4:00 p. m. ET. "Camino a Mictlán": una mirada a la celebración del Día de Muertos, explica su significado y lo que los altares y las ofrendas que normalmente se colocan en estas fechas representan, describiendo y explicando los elementos esenciales que los componen. Martes 1 de noviembre a las 9:00 p. m. PT, 12:00 a. m. ET, con retransmisión el domingo 13 de noviembre a las 8:30 p. m. PT, 11:30 p. m. ET. "La Trouppe Theater Company Viene la muerte cantando". Después de siglos de trabajar en lo mismo, la Muerte desea cumplir el sueño que ha tenido durante mucho tiempo: convertirse en una cantante popular. Logra su sueño al aparecer en un teatro donde es aclamada por el público. Sin embargo, mientras canta, la gente no muere, lo que provoca una crisis entre los humanos. Miércoles 2 de noviembre a la 1:00 p. m. PT, 4:00 p. m. ET. También en noviembre, Canal 22 Internacional presentará "Fifa Gate" una serie documental sobre cómo la FIFA en 2010, por primera vez en su historia, votó simultáneamente por dos sedes de la Copa Mundial. Un hecho que desencadenó una gran controversia global y dejó a varios de sus líderes tras las rejas, acusados de participar en la corrupción interna de esa organización internacional. 21 de noviembre a las 8:30 p. m. PT, 11:30 p. m. ET.

Para el mes de diciembre, Canal 22 Internacional tiene preparada una programación especial que incluye varios estrenos comenzando con "Yo Como Vos", un proyecto audiovisual que busca retratar las luchas, los éxitos, los desafíos y los deseos de las personas con discapacidad en la sociedad costarricense diversa pero a menudo inaccesible. Domingo 4 de diciembre a las 8:30 p. m. PT, 11:30 p. m. ET. Otros programas incluyen varios estrenos, entre ellos: "Camino Inesperado", un programa para generar conciencia, educación e información sobre la vida cotidiana de las personas con discapacidad en los círculos familiar, comunitario y profesional. Domingo 11 de diciembre a las 8:30 p. m. PT, 11:30 p. m. ET. "Little L.A. Comunidad Emergente", la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos intensificó las deportaciones de migrantes indocumentados, especialmente los llamados "dreamers": jóvenes que nacieron en México, pero que fueron llevados a los Estados Unidos desde una edad muy temprana. Hoy, regresan a un país que apenas conocen y se han organizado en lo que ellos han llamado "Little Los Angeles", una fraternidad que ha encontrado su lugar en un vecindario de la Ciudad de México. Domingo 18 de noviembre a las 8:30 p. m. PT, 11:30 p. m. ET. La obra maestra de Puccini, "Madama Butterfly", cuenta la historia de Cio-Cio San, una geisha que abandona todo por el amor de Pinkerton, un oficial naval estadounidense. Contra los deseos de su familia ella se casa con él, pero este regresa regresa a su país poco después. Tras largos años de espera de "Madame Butterfly", Pinkerton vuelve a Nagasaki casado con otra. Domingo 25 de noviembre a las 3:00 p. m. PT, 6:00 p. m. ET. Y "Migrantes", una serie que retrata la vida de los latinoamericanos que viven en Aguascalientes y muestra las historias de éxito en su nuevo entorno, así como su relación con las familias y amigos que dejaron atrás por buscar un sueño. Contenido ganador en los Premios de la Televisión Latinoamericana (LAT). Lunes a las 5:30 p. m. PT, 8:30 p. m. ET.

Para obtener más información sobre la programación de Canal 22 Internacional, visite www.canal22internacional.org.mx, Facebook: Canal22Internacional.

Thema América se encarga de distribuir y representar a Canal 22 Internacional en español en los Estados Unidos.

Acerca de Thema America

THEMA, una compañía del grupo Canal+, es una distribuidora líder de contenido temático y multicultural en todas las plataformas para MVPD (distribuidores de programación de video multicanal). Cuenta con una variada cartera de más de 180 canales en todo el mundo. La cartelera de THEMA incluye, entre otros, Kanal D Drama, en asociación con Kanal D International; MEZZO Live HD y el canal del grupo Canal+ ofrece los principales canales de México, Once México y Canal 22 Internacional, así como Telemicro Internacional de la República Dominicana, entre otros.

Acerca del Canal 22 Internacional:

Canal 22 Internacional es un canal de arte y entretenimiento que lleva lo mejor de México a las audiencias de los Estados Unidos. Con una sofisticada imagen al aire, el canal ofrece una programación creativa y de calidad que le recuerda al público hispano sus raíces y orígenes profundos. Con contenido que abarca desde documentales galardonados, biografías detalladas y películas mexicanas populares hasta producciones originales que incluyen noticias locales, Canal 22 Internacional está disponible a través de DirecTV (canal 446), Spectrum (canal 841), AT&T U-verse (canal 3022), Verizon Fios (canal 1646), Frontier (canal 1646), Grande Communications (canal 205), Wave Broadband (canal 518) y San Bruno Municipal Cable TV (canal 646), entre otros.

