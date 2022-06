Canal de documentários CGTN e emissora Radio The Greater Bay entram no ar em Hong Kong

A chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR), Carrie Lam, e o diretor executivo do CMG, Shen Haixiong, discursaram na cerimônia de lançamento, juntamente com Le Yucheng, vice-ministro da Administração Nacional de Rádio e Televisão, Wang Linggui, diretor adjunto do Departamento de Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado, Lu Xinning, diretora adjunta do Departamento de Relações do Governo Popular Central do HKSAR, entre outras autoridades.

Lam falou por vídeo e disse que o princípio "Um país, dois sistemas" resistiu ao teste do tempo e que, desde a reunificação há 25 anos, a integração de Hong Kong ao desenvolvimento nacional também. A presença de rápido crescimento do CMG no cenário global nos últimos anos permitiu que a cultura e as marcas chinesas se tornassem globais. Com o canal televisivo de documentários CGTN da CMG e a emissora Radio The Greater Bay no ar, as pessoas em Hong Kong poderão se relacionar melhor com os seus compatriotas do continente. Ela espera que a CMG possa melhorar a cobertura da vida das pessoas em Hong Kong, bem como o desenvolvimento integrado de forma multifacetada e multicamadas.

Shen disse que os dois canais que irão ao ar em 1º de julho informarão melhor os compatriotas de Hong Kong sobre as políticas nacionais e a estratégia de desenvolvimento, na esperança de que Hong Kong continue a se unir à China para o desenvolvimento. Para o CMG, é imperativo lançar luz sobre as histórias de Hong Kong para revelar completamente o encanto da cidade ao herdar a cultura tradicional chinesa, lutar pela inovação e para dar um impulso mais forte à implementação constante e sustentada do conceito "Um país, dois sistemas."

Le Yucheng elogiou o CMG por produzir e transmitir um alto número de excelentes trabalhos que refletem as grandes conquistas do desenvolvimento nacional e a reforma de Hong Kong, além da contribuição do CMG para a manutenção da estabilidade social. "Esperamos sinceramente que os meios de comunicação da China e de Hong Kong aproveitem esta oportunidade de desenvolvimento histórico como espectadores e testemunhas para abrir um novo capítulo de Hong Kong."

Wang Linggui disse em seu discurso que acredita que a presença do CMG em Hong Kong ajudará a comunidade de Hong Kong a entender e implementar o princípio "Um país, dois sistemas" de forma completa e precisa.

Lu Xinning, que falou por vídeo, enfatizou a importância do CMG para a cobertura de notícias e disseminação cultural em Hong Kong. Lu acredita que o trabalho do CMG ajudará ainda mais aos residentes de Hong Kong a encontrar memórias emocionais comuns.

Chen Jianwen, diretor do Departamento de Publicidade do Comitê Central do PCCh, expressou sua expectativa de que o CMG continue a desempenhar o papel da mídia tradicional, a liderar a mídia em todos os níveis e de todos os tipos para aprofundar a conectividade, mostrar o charme, a vitalidade e a atratividade da área da Grande Baía de uma forma geral e em vários níveis.

Também no lançamento, o CMG revelou o tema musical do 25º aniversário do retorno de Hong Kong à pátria, "Heading Forward", e apresentou um drama de rádio em cantonês sobre um grupo de jovens inspiradores da China e de Hong Kong.

Link: https://youtu.be/YpEBcr2Fz78

FONTE CCTV+

