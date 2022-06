CanariaBio completa la inscripción del 50 % de pacientes en su estudio clínico FLORA-5

-CanariaBio anuncia el logro de un hito de inscripción del 50 % de pacientes en su estudio clínico de Fase III FLORA-5 de su producto líder oregovomab en el tratamiento de primera línea del cáncer de ovario avanzado

SEÚL, Corea del Sur, 30 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- CanariaBio Inc. (que desarrolla sus activos biotecnológicos a través de sus filiales, MH C&C y OncoQuest Pharma US Inc.) anuncia hoy que ha alcanzado el 50% de la inscripción objetivo de 602 pacientes para su estudio clínico fundamental de Fase III de su producto principal oregovomab, en combinación con quimioterapia estándar (carboplatino y paclitaxel) para el tratamiento de pacientes con cáncer de ovario avanzado de primera línea.