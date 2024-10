Cancer : les inventions révolutionnaires de Crosetto, susceptibles de sauver des millions de vies et des milliards de dollars, sont autorisées pour une présentation de deux heures à l'IEEE

DALLAS, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La Fondation Crosetto pour la réduction des décès dus au cancer se félicite de la transparence dans la science

Le scientifique italo-américain Dario Crosetto exprime sa gratitude à la présidence générale de l'IEEE-NSS-MIC-RTSD et aux présidents de NSS pour leur soutien à la transparence dans la science.

Ils ont approuvé la présentation de ses six articles, dont les titres sont disponibles dans le programme de la conférence (https://www.eventclass.org/contxt_ieee2024/scientific/online-program/session?s=N-29), chacun étant étayé par deux pages acceptées par les réviseurs. Dario Crosetto disposera de près de deux heures, le 31 octobre 2024, à 16h20 EST, pour présenter ses inventions révolutionnaires 3D-Flow et 3D-CBS sur la détection des particules et du cancer lors de la conférence la plus importante au monde sur la physique des particules et l'imagerie médicale, à Tampa, en Floride, où 2 000 scientifiques se réuniront.

M. Crosetto démontrera la supériorité de ses inventions en termes de flexibilité, de performance et de rentabilité, en comparaison à tous les projets actuels et passés dans ce domaine. Ses inventions fournissent des outils puissants et rentables aux physiciens pour découvrir de nouvelles particules et aux médecins pour détecter les tumeurs avec seulement 100 cellules cancéreuses — bien avant les 1 000 000 de cellules nécessaires pour la détection par CT scan, IRM, mammographies.

Il met ses collègues au défi de fournir des références sur tout projet actuel ou passé, financé ou non, capable d'égaler la flexibilité, les performances et le coût de ses systèmes 3D-Flow et 3D-CBS, avec la possibilité d'obtenir des résultats supérieurs en matière de découverte de particules, de réduction des décès prématurés dus au cancer et de diminution des coûts des soins de santé.

Étant donné que des calculs et des affirmations non réfutés démontrent que les inventions de Crosetto auraient pu sauver des millions de vies, économiser des milliards de dollars et faire progresser la science et la technologie dans de nombreux domaines, des experts du CERN, des académies des sciences et, en particulier, de l'Académie pontificale des sciences - qui compte 86 membres, anciens et actuels, lauréats du prix Nobel - prennent leurs responsabilités en assistant (en personne ou à distance) aux présentations de Crosetto. Il les invite à fournir des références de calculs et de démonstrations pour tout projet/idée ayant un plus grand potentiel de réduction des décès et des coûts liés au cancer.

Les agences de financement qui dépensent 2 000 milliards de dollars par an en recherche et développement, les institutions gouvernementales chargées de fournir les meilleurs services à leurs employés et à leurs citoyens, les 236 personnes fortunées de la fondation Giving Pledge qui s'engagent à donner la majorité de leur fortune à la philanthropie, ainsi que les entrepreneurs qui promettent de financer des projets à fort impact, sont invités à envisager de ne contribuer qu'à hauteur de 0,00000067 sur les plus de 30 000 000 000 000 dollars déjà dépensés en R&D depuis les inventions de Crosetto. Cela lui permettrait d'élaborer deux dispositifs 3D-CBS et de laisser les résultats expérimentaux constituer le jugement final.

