Krebs: Bahnbrechende Erfindungen von Crosetto, die das Potenzial haben, Millionen von Leben zu retten und Milliarden von Dollar einzusparen, durften auf einer zweistündigen Präsentation auf der IEEE vorgestellt werden

DALLAS, 18. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Crosetto Foundation for the Reduction of Cancer Deaths begrüßt Transparenz in der Wissenschaft.

Der italienisch-amerikanische Wissenschaftler Dario Crosetto bedankt sich beim IEEE-NSS-MIC-RTSD-Generalvorsitzenden und den NSS-Vorsitzenden für die Unterstützung von Transparenz in der Wissenschaft.

Sie genehmigten seine sechs Artikel für die Präsentation, deren Titel auf dem Konferenzprogramm (https://www.eventclass.org/contxt_ieee2024/scientific/online-program/session?s=N-29) zu finden sind und die jeweils von zwei Seiten unterstützt werden, die von den Gutachtern akzeptiert wurden. Sie gewährten Crosetto am 31. Oktober 2024, 16:20 EST, fast zwei Stunden Zeit, um seine bahnbrechenden Erfindungen 3D-Flow und 3D-CBS zur Teilchendetektion und Krebserkennung auf der weltweit wichtigsten Konferenz für Teilchenphysik und medizinische Bildgebung in Tampa, Florida, zu präsentieren, an der 2.000 Wissenschaftler teilnehmen werden.

Crosetto wird die Überlegenheit seiner Erfindungen in Bezug auf Flexibilität, Leistung und Kosteneffizienz im Vergleich zu allen aktuellen und früheren Projekten auf diesem Gebiet demonstrieren. Seine Erfindungen bieten Physikern leistungsstarke und kosteneffiziente Werkzeuge zur Entdeckung neuer Teilchen und Ärzten die Möglichkeit, Tumore mit nur 100 Krebszellen zu erkennen – lange vor den 1.000.000 Zellen, die für die Erkennung durch CT, MRT oder Mammogramme erforderlich sind.

Er fordert seine Kollegen auf, ihm Referenzen für ein aktuelles oder vergangenes Projekt zu nennen, das in Bezug auf Flexibilität, Leistung und Kosten mit seinem 3D-Flow und 3D-CBS vergleichbar ist und das Potenzial hat, bei der Entdeckung von Partikeln, der Reduzierung vorzeitiger Krebstodesfälle und der Senkung der Gesundheitskosten bessere Ergebnisse zu erzielen.

Da unwiderlegte Berechnungen und Behauptungen zeigen, dass Crosettos Erfindungen Millionen von Menschenleben hätten retten und Milliarden von Dollar sparen können und die Wissenschaft und Technologie in vielen Bereichen vorangebracht hätten, übernehmen Experten des CERN, der Wissenschaftsakademien und insbesondere der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften – mit 86 ehemaligen und aktuellen Nobelpreisträgern – Verantwortung, indem sie (persönlich oder aus der Ferne) an seinen Vorträgen teilnehmen. Er fordert sie auf, Berechnungen und Nachweise für alle Projekte/Ideen vorzulegen, die ein größeres Potenzial zur Verringerung der Krebstodesfälle und -kosten haben.

Fördereinrichtungen, die jährlich 2 Billionen Dollar für Forschung und Entwicklung ausgeben, und staatliche Institutionen, die für die Bereitstellung der besten Dienstleistungen für ihre Mitarbeiter und Bürger verantwortlich sind, sowie die 236 vermögenden Einzelpersonen des Giving Pledge – die sich verpflichten, den Großteil ihres Vermögens für philanthropische Zwecke zu spenden – und Unternehmer, die sich der Finanzierung wirkungsvoller Projekte verschrieben haben, werden aufgefordert, einen Beitrag von nur 0,00000067 der über 30.000.000.000.000 Dollar zu erwägen, die seit Crosettos Erfindungen bereits für Forschung und Entwicklung ausgegeben wurden. Dies würde es ihm ermöglichen, zwei 3D-CBS-Geräte zu bauen und die experimentellen Ergebnisse zur endgültigen Beurteilung heranzuziehen.

