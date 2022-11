CANDY CRUSH SAGA CÉLÈBRE DIX ANNÉES DE DIVERTISSEMENT EN INVESTISSANT L'HORIZON DE LA VILLE DE NEW YORK AVEC UN SPECTACLE DE DRONES ENVOÛTANT

Ce spectacle de drones marque le début du dixième anniversaire du jeu, le 14 novembre, et propose de nombreuses récompenses aux joueurs du monde entier

NEW YORK, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Candy Crush Saga, le jeu de casse-tête mobile emblématique de type match-3 qui fait le bonheur de millions de joueurs chaque jour, célèbre 10 ans de divertissement, des milliards de bonbons assortis et d'innombrables moments de plaisir pour les joueurs du monde entier. Pour marquer l'occasion, le centre-ville de Manhattan s'est transformé en une fête foraine. Les spectateurs ont assisté à un spectacle grandiose dans le ciel de New York, alors que des centaines de drones lumineux transposaient Candy Crush Saga des téléphones portables au plus grand écran de la Terre, le ciel.

Pendant 10 superbes minutes, 500 drones synchronisés ont associé des bonbons dont la taille était plus de 1 000 fois supérieure à celle d'un téléphone portable, dans une performance époustouflante. Des bombes colorées électrisantes à une Tiffi plus grande que nature, certains des éléments les plus emblématiques du jeu ont volé dans le ciel nocturne.

Tout au long de la nuit, plus de 1 000 personnes ont participé aux festivités sur l'esplanade de Battery Park, au son du DJ Luda Love, en dégustant des plats et des boissons inspirés de Candy Crush Saga, une gigantesque piscine à balles pour adultes, des jeux de fête foraine, et bien plus. Au-delà de l'espace de fête foraine, le spectacle a pu être admiré par de nombreux New-Yorkais, du centre-ville au quartier des affaires, ainsi que par les habitants du New Jersey, de l'autre côté de l'Hudson.

« Nous sommes honorés de fêter une étape aussi incroyable pour Candy Crush Saga, a déclaré Fernanda Romano, directrice du marketing chez King. Candy Crush Saga est l'un des jeux mobiles les plus appréciés de tous les temps et reste une source de divertissement quotidienne dans la vie de millions de personnes. Nous voulions marquer cet anniversaire mémorable en présentant certains des éléments les plus emblématiques de Candy Crush Saga d'une manière plus grande que nature sur la ligne d'horizon de la ville la plus emblématique du monde. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos joueurs du monde entier qui nous ont permis de prospérer au cours des 10 dernières années, et nous nous engageons à continuer à rendre le monde plus ludique pour de nombreuses années à venir. »

« Nous voulions contribuer à raconter l'histoire de Candy Crush Saga de la manière la plus époustouflante possible, a ajouté Jeff Kaplan, directeur général de Pixis Drones. Ce jeu est doté d'une iconographie magnifique, mais lui donner vie a nécessité des mois de collaboration et toute l'étendue de l'expertise de Pixis en matière d'ingénierie et de design. Le produit final est l'une des performances les plus sophistiquées et les plus vivantes que nous ayons exécutées, et nous sommes ravis de nous être associés à Candy Crush Saga pour aider à marquer un moment aussi particulier. »

À partir du 4 novembre, lors de la Journée nationale des bonbons, Candy Crush Saga offre des récompenses quotidiennes dans le jeu, et donne le coup d'envoi des célébrations #10YearsOfFun (10 ans de divertissement) avec des vies illimitées dans le monde entier. Une multitude de surprises, des bombes colorées aux marteaux à sucettes, et bien d'autres encore, seront dévoilées chaque jour jusqu'à la date anniversaire officielle le 14 novembre. Téléchargez l'application Candy Crush Saga sur l'App Store d'Apple, Google Play, Microsoft Store, l'App Store d'Amazon et Facebook pour vous amuser.

Candy Crush Saga est devenu un phénomène mondial, attirant des centaines de millions de joueurs du monde entier. Figurant parmi les jeux mobiles les plus joués année après année, il a été téléchargé plus de trois milliards de fois depuis son lancement en 2012. Au deuxième trimestre 2022, Candy Crush était la franchise de jeux la plus rentable dans les app stores américains pour le 20e trimestre consécutif. À ce jour, plus de cinq billions de niveaux de Candy Crush Saga ont été parcourus dans 200 pays et territoires.

Suivez @candycrushsaga ou consultez le site www.candycrushsaga.com pour connaître toutes les activités incroyables organisées dans le monde pour célébrer les dix ans de Candy Crush Saga.

À propos de King

King est le développeur de jeux à l'origine de la célèbre franchise Candy Crush, ainsi que de jeux mobiles à succès tels que Farm Heroes Saga, Bubble Witch Saga et Pet Rescue Saga. Candy Crush est la franchise qui génère le plus de revenus dans les app stores américains, une position qu'elle occupe depuis cinq ans, et les jeux de King sont consommés par 240 millions d'utilisateurs actifs mensuels au deuxième trimestre 2022. King, qui fait partie d'Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) depuis son acquisition en 2016, emploie près de 2 000 personnes dans des studios de jeux à Stockholm, Malmö, Londres, Barcelone et Berlin et des bureaux à San Francisco, New York, Los Angeles et Malte.

