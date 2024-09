Canela Media stimule l'innovation avec le Curator Assistant de Quickplay

La solution primée optimise les recommandations et renforce le ciblage publicitaire de Canela Media

TORONTO, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Canela Media, une société de médias multiculturels hispaniques leader en matière de technologie et d'innovation avec Canela.TV comme service de streaming AVOD pour le public latino aux États-Unis et en Amérique latine, utilisera le Curator Assistant de Quickplay, optimisé par l'IA, comme élément clé de sa stratégie visant à redéfinir les expériences de médias numériques pour la communauté hispanique.

Canela TV de Canela Media utilisera Curator Assistant pour tirer parti de l'IA générative afin de permettre à ses équipes de programmation de créer des vitrines et des catalogues qui maximisent la personnalisation des expériences de contenu pour l'audience, et de prendre en charge des publicités innovantes et géociblées qui sont spécifiques au contexte et à l'appareil. Fonctionnant sur Google Cloud, Curator Assistant optimisera la plateforme native cloud de Quickplay en accélérant les connexions entre les téléspectateurs et les contenus pertinents grâce à un ciblage accéléré et automatisé des contenus que les téléspectateurs désirent le plus.

Canela Media est le premier client annoncé du Curator Assistant. Canela Media offrira une grande variété d'expériences hautement personnalisées, conçues pour répondre à la diversité des téléspectateurs latinos aux États-Unis, au Mexique, en Colombie et dans le reste de l'Amérique latine hispanophone.

« Dans notre vaste bibliothèque de contenus, nous disposons d'un large éventail de genres et de titres dans les domaines de l'information, du sport, de la jeunesse, de la musique, des télénovelas et bien plus encore. Pour placer ce contenu là où il est facilement accessible, nous avions besoin d'une plateforme dotée de capacités avancées permettant de personnaliser l'expérience des utilisateurs et des annonceurs », déclare Peter Gonzalez, CTO, Canela Media. « Curator Assistant libère les capacités d'IA générative de notre contenu, ce qui donnera à notre équipe les outils les plus récents pour améliorer l'expérience des téléspectateurs et l'innovation en matière d'unités publicitaires. Augmenter notre capacité à utiliser la plateforme rapide et flexible de Quickplay est un avantage clé pour créer un positionnement unique pour Canela.TV, à la fois pour nos audiences et nos annonceurs ».

Intégré au CMS Quickplay, Curator Assistant permet aux équipes de programmation de dialoguer avec l'outil pour mettre en place des rails qui répondent aux intérêts personnels des téléspectateurs. Il exploite également les LLM par le biais de la plateforme Vertex AI de Google Cloud afin de renvoyer des résultats soutenus par une base de données beaucoup plus large que le tagging traditionnel des métadonnées. Les résultats des requêtes sont mis en correspondance dans le CMS Quickplay avec les droits de contenu et les profils d'utilisateur disponibles, ce qui permet de présenter un contenu à la fois surprenant et pertinent.

« La mission de Canela Media, qui consiste à innover et à offrir la meilleure expérience de streaming OTT et à devenir la destination des contenus en langue espagnole, ouvre la voie à de nouvelles opportunités de diffusion de contenus personnalisés pour l'industrie OTT », déclare Paul Pastor, Chief Business Officer et cofondateur, Quickplay. « La combinaison de notre solution OTT et de notre Curator Assistant permettra de s'assurer que la qualité de l'expérience, depuis la pertinence des recommandations jusqu'à l'expérience à l'écran, dépasse les attentes des téléspectateurs ».

À propos de Quickplay

Quickplay est à l'avant-garde des transformations cloud de l'OTT et de l'expérience à domicile pour la télévision payante, les opérateurs télécoms et les distributeurs multicanaux de programmation vidéo (MVPD). La plateforme native cloud de l'entreprise s'appuie sur une architecture ouverte transformatrice pour offrir des performances inégalées en matière de diffusion de vidéos de qualité, de gestion de cas d'utilisation complexes et d'évolution vers des millions de téléspectateurs. Fondé par une équipe qui a construit et exploité des dizaines de services OTT de premier plan dans le monde entier, Quickplay propose des sports immersifs, des expériences en direct et des divertissements personnalisés sur n'importe quel écran. L'entreprise a son siège à Toronto et dispose de bureaux à Los Angeles, San Diego, Chennai (Inde) et en Europe. Quickplay a remporté à deux reprises le prix Google Cloud Industry Solution Partner of the Year Award dans la catégorie média & divertissement. Pour plus d'informations, consultez le site https://quickplay.com/.

À propos de Canela Media

À propos de Canela Media : Canela Media est une société de médias basée sur une technologie qui offre aux marques un écosystème complet leur permettant d'entrer en contact avec des publics multiculturels, en commençant par son service de plateforme de streaming gratuit Canela.TV, qui répond aux attentes de la nouvelle génération de Latinos aux États-Unis et en Amérique latine grâce à un accès gratuit à un contenu culturellement pertinent, à la fois sur les chaînes de vidéo à la demande et en direct, qui comprend une offre unique de programmes par le biais d'Originals, Canela Music, Canela Kids, Canela Deportes, Canela News, ainsi qu'une bibliothèque de télénovelas et de classiques du cinéma mexicain.

Dans le cadre de l'offre de solutions de données exclusives de Canela Media, Canela Audience Solutions est centrée sur une approche OTT qui aide à identifier les audiences hispaniques américaines sur les plateformes OTT en anglais et en espagnol, offrant ainsi aux annonceurs une échelle OTT sans précédent pour atteindre les hispaniques américains. En outre, la grande envergure de Canela Media dans les sites hispanophones haut de gamme, combinée aux données exclusives de la société, permet d'acquérir une connaissance et une compréhension approfondies de la manière d'établir des connexions significatives et culturellement pertinentes avec le nouveau public latino-américain aux États-Unis et en Amérique latine.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.CanelaMedia.com

