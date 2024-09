Canela Media treibt die Innovation mit dem Curator Assistant von Quickplay voran

Preisgekrönte Funktion zur Optimierung von Empfehlungen und zur Unterstützung gezielter Werbung für Canela Media

TORONTO, 12. September 2024 /PRNewswire/ -- Canela Media, ein führendes Technologie- und Innovationsunternehmen für hispanoamerikanische multikulturelle Medien mit Canela.TV als AVOD-Streamingdienst für das lateinamerikanische Publikum in den USA und Lateinamerika, wird den bahnbrechenden, KI-gesteuerten Curator Assistant von Quickplay als Schlüsselelement in seiner Strategie einsetzen, um digitale Medienerlebnisse für die hispanoamerikanische Gemeinschaft neu zu definieren.

Canela.TV von Canela Media wird den Curator Assistant einsetzen, um generative KI zu nutzen, damit die Programmteams Storefronts und Katalogschienen erstellen können, welche die Personalisierung von Inhalten für die Zuschauer maximieren und innovative, geografisch ausgerichtete Werbung unterstützen, die kontext- und gerätespezifisch ist. Der Curator Assistant läuft auf Google Cloud und wird die Leistungsfähigkeit der Cloud-nativen Plattform von Quickplay verstärken, indem er die Verbindungen zwischen Zuschauern und relevanten Inhalten durch eine schnellere, automatisierte Ausrichtung auf die von den Zuschauern am meisten gewünschten Inhalte beschleunigt – direkt an ihren Fingerspitzen.

Canela Media ist der erste angekündigte Kunde von Curator Assistant. Canela Media wird eine umfangreiche Auswahl hochgradig personalisierter Erlebnisse anbieten, welche auf die Vielfalt der Latino-Zuschauer in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Kolumbien und dem restlichen spanischsprachigen Lateinamerika zugeschnitten sind.

„In unserer umfangreichen Contentbibliothek haben wir eine breite Auswahl von Inhaltsgenres und Titeln aus den Bereichen Nachrichten, Sport, Kinder, Musik, Telenovelas und vieles mehr. Um diese Inhalte dort zu platzieren, wo sie leicht zugänglich sind, brauchten wir eine Plattform mit fortschrittlichen Funktionen, die eine Personalisierung sowohl für unsere Nutzer als auch für die Werbetreibenden ermöglicht", so Peter Gonzalez, Technischer Direktor bei Canela Media. „Curator Assistant erschließt die generativen KI-Fähigkeiten für unsere Inhalte, die unserem Team die neuesten Tools zur Verbesserung des Zuschauererlebnisses und zur Innovation von Werbeeinheiten an die Hand geben werden. Unsere Fähigkeit, die schnelle und flexible Plattform von Quickplay zu nutzen, ist ein entscheidender Vorteil, um Canela.TV sowohl für unsere Zuschauer als auch für unsere Werbekunden einzigartig zu positionieren."

Der in das Quickplay-CMS integrierte Curator Assistant ermöglicht es Programmteams, mit dem Tool in Dialog zu treten, um Schienen einzurichten, die den persönlichen Interessen der Zuschauer entsprechen. Außerdem werden LLMs über die Vertex-KI-Plattform von Google Cloud genutzt, um Ergebnisse zu liefern, die auf eine viel breitere Datenbasis zurückgreifen als herkömmliche Metadaten-Tagging-Systeme. Die Abfrageergebnisse werden im Quickplay CMS mit den verfügbaren Inhaltsrechten und Benutzerprofilen abgeglichen, was zu einer überraschenden und relevanten Inhaltspräsentation führt.

„Die Mission von Canela Media, innovativ zu sein und das beste OTT-Streaming-Erlebnis zu bieten sowie das Ziel für spanischsprachige Inhalte zu werden, weist den Weg zu neuen Möglichkeiten für die personalisierte Bereitstellung von Inhalten für die OTT-Branche", sagte Paul Pastor, Hauptgeschäftsführer und Mitbegründer von Quickplay. „Die Kombination aus unserer erstklassigen OTT-Lösung und unserem Curator Assistant wird es ihnen ermöglichen, sicherzustellen, dass die Qualität des Erlebnisses – von der Relevanz der Empfehlungen bis hin zur Bildschirmdarstellung – die Erwartungen der Zuschauer übertrifft."

Quickplay wird auf der IBC 2024 (Stand 5.H61) vom 13. bis 16. September in Amsterdam den Curator Assistant, andere KI-gestützte Tools und die gesamte Palette der Cloud-nativen Funktionen vorstellen. Kontaktieren Sie Quickplay per E-Mail an: [email protected], um einen Termin zu vereinbaren.

Informationen zu Quickplay

Quickplay ist führend im Bereich der Cloud-Transformation von OTT- und In-Home-Erlebnissen für Pay-TV, Telcos und MVPDs. Die Cloud-native Plattform des Unternehmens nutzt eine transformative offene Architektur für eine unvergleichliche Leistung bei der Bereitstellung von Premium-Videos, der Handhabung komplexer Anwendungsfälle und der Skalierung auf Millionen von Zuschauern. Quickplay wurde von einem Team gegründet, das bereits Dutzende Tier-1-OTT-Dienste auf der ganzen Welt aufgebaut und betrieben hat. Quickplay ermöglicht mitreißenden Sport, Live-Erlebnisse und personalisierte Unterhaltung auf jedem Bildschirm. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto und verfügt über weitere Standorte in Los Angeles, San Diego, Chennai, Indien und Europa. Quickplay ist zweimaliger Gewinner des Google Cloud Industry Solution Partner of the Year Award für Medien und Unterhaltung. Weitere Informationen finden Sie auf https://quickplay.com/.

Informationen zu Canela Media

Informationen zu Canela Media: Canela Media ist ein führendes, technologieorientiertes Medienunternehmen, das Marken ein komplettes Ökosystem bietet, um mit einem multikulturellen Publikum in Kontakt zu treten. Den Anfang macht die kostenlose Streaming-Plattform Canela.TV, welche die neue Generation von Latinos in den USA und Lateinamerika mit kostenlosem Zugang zu kulturell relevanten Inhalten sowohl auf VOD- als auch auf Live-Kanälen bereichert und eine einzigartige Mischung aus Originalprogrammen, Canela Music, Canela Kids, Canela Deportes, Canela News sowie einer umfangreichen Bibliothek von Novelas und klassischen mexikanischen Filmen bietet.

Als Teil des proprietären Datenlösungsangebots von Canela Media konzentriert sich Canela Audience Solutions auf einen OTT-Ansatz, der dabei hilft, das hispanische Publikum in den USA auf englisch- und spanischsprachigen OTT-Plattformen zu identifizieren und so Werbetreibenden eine noch nie dagewesene OTT-Skala für das Erreichen von Hispanics in den USA zu bieten. Darüber hinaus bietet Canela Media aufgrund seines großen Umfangs an spanischsprachigen Premium-Websites in Kombination mit den firmeneigenen Daten ein tiefgreifendes Wissen und Verständnis dafür, wie man sinnvolle und kulturell relevante Verbindungen mit dem neuen Mainstream-Latino-Publikum in den USA und Lateinamerika herstellt.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.CanelaMedia.com

MEDIENKONTAKTE: Drew Falstein, Breakaway Communications für Quickplay, [email protected]; Paula Baldwin für Canela Media, [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2503025/Quickplay_Canela_Media_Fuels_Innovation_with_Quickplay_s_Curator.jpg