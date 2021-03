Cannadips CBD-Beutel jetzt in 59 COOP-Filialen und online in der Schweiz erhältlich

Cannadips CBD, eine preisgekrönte Marke und ein Pionier des Beutelformats im CBD-Hanfsektor, wurde im dritten Quartal 2019 erstmals in Europa eingeführt und wurde seitdem in 15 europäischen Märkten, einschließlich der Schweiz aktiviert. „Dieser jüngste Zuwachs an COOP-Einzelhandelsgeschäften in der Schweiz ist wirklich eine fantastische Gelegenheit für die Marke in einem unserer strategisch wichtigsten Märkte, in dem Cannadips bereits in 107 Valora kkiosk-Filialen und bei etwa 150 unabhängigen Einzel- und Großhandelsanbietern erhältlich ist", sagt Felix Sundstrom, CEO von SpectrumLeaf. „Die neu hinzugekommenen COOP-Filialen werden die Verfügbarkeit für unsere Schweizer Kunden deutlich erhöhen, und die starke Online-Präsenz und der Komfort von COOP.ch werden dies zweifellos noch verstärken. Da COOP eine der größten Einzel- und Großhandelsketten in der Schweiz ist, stellt dies wirklich einen neuen Meilenstein für Cannadips in Europa dar, und wir hoffen, dass wir dies in naher Zukunft auch in anderen Märkten tun können", fährt Herr Sundstrom fort.