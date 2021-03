Les sachets Cannadips CBD sont désormais disponibles dans 59 magasins COOP et en ligne en Suisse

Cannadips CBD, une marque primée et pionnière du format des sachets dans le secteur du chanvre CBD, a été introduite pour la première fois en Europe au troisième trimestre 2019 et a depuis été activée sur 15 marchés européens, dont la Suisse. « Ce dernier ajout de magasins COOP en Suisse est vraiment une fantastique opportunité pour la marque Cannadips sur l'un de nos marchés les plus stratégiques où Cannadips était déjà disponible dans 107 magasins Valora kkiosk et environ 150 fournisseurs indépendants de vente au détail et en gros », déclare Felix Sundstrom, PDG de SpectrumLeaf. « Les nouveaux magasins COOP augmenteront considérablement l'accessibilité pour nos clients suisses et la forte présence en ligne et la commodité de COOP.ch vont sans aucun doute encore améliorer cela. COOP étant l'une des plus grandes chaînes de vente au détail et en gros en Suisse, cela marque véritablement une nouvelle étape pour Cannadips en Europe, et nous espérons pouvoir faire de même sur d'autres marchés dans un avenir proche », poursuit M. Sundstrom.

Les deux saveurs Cannadips qui seront disponibles dans les magasins COOP comprennent menthe naturelle et agrumes acidulés, qui ont toutes deux été élaborées en utilisant uniquement des ingrédients entièrement naturels et végétaliens. Les sachets de CBD Cannadips sont sans THC, sans nicotine, sans tabac et utilisent une technologie brevetée pour fournir du CBD hydrosoluble avec une biodisponibilité élevée pour une meilleure expérience de livraison et d'absorption. Chaque sachet contient 10 mg de CBD de chanvre, avec 15 sachets dans chaque boîte et peut être consommé discrètement selon les préférences de l'utilisateur. Pour trouver la COOP la plus proche ou d'autres magasins de détail qui proposent des Cannadips, accédez à la fonction de localisation des magasins en ligne à l'adresse suivante

À PROPOS DE SPECTRUMLEAF

SpectrumLeaf est une entreprise qui se consacre à la sélection et à l'approvisionnement de produits CBD de qualité supérieure en fonction des besoins collectifs des clients. L'un des premiers produits que la société a lancé est Cannadips, un produit CBD en sachet dans la bouche, entièrement naturel, discret et à action rapide, fabriqué selon un procédé breveté qui préserve les précieux composés terpéniques et flavonoïdes. La dernière version du produit comprend une ligne de bandelettes orales de la CBD sous la marque Elevar Hemp.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1439309/SpectrumLeaf_CBD_Pouches.jpg

SOURCE SpectrumLeaf Limited