Cannadips Europe ajoute huit nouvelles variantes à sa gamme de produits, dont des sachets à la CBG et à la caféine

STOCKHOLM, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Cannadips Europe, une marque qui propose des produits de qualité supérieure en sachets buccaux sur le marché européen, a récemment ajouté cinq nouvelles saveurs de sachets au CBD et trois nouveaux sachets énergétiques au CBG et à la caféine.

Chaque sachet contient 10 mg de CBD soluble dans l'eau, qui peut être absorbé rapidement par voie sublinguale. Cannadips a été l'une des premières marques de sachets de CBD à être proposée sur le marché européen et a depuis conquis 12 marchés européens, tant en ligne qu'en magasin. Pour poursuivre sa mission de promotion d'une alternative aux sachets sans nicotine, la marque a récemment élargi son portefeuille en proposant de nouvelles saveurs innovantes et différentes collections telles que les sachets à base de CBG et de caféine. Le cannabigérol (CBG) est un type de cannabinoïde provenant de la plante de cannabis qui peut présenter certains bienfaits. Le CBG, comme le CBD, n'est pas toxique et ne provoque pas d'euphorie. En associant le CBG à la caféine, Cannadips espère fournir un autre substitut de pochette sans nicotine qui peut être utilisé pour diverses applications.

« Nous comprenons que l'habitude d'utiliser des sachets buccaux (ou Snus) est un style de vie pour beaucoup. Cependant, nous reconnaissons également qu'un nombre croissant d'utilisateurs souhaitent réduire leur consommation de nicotine mais ne veulent pas compromettre leur routine quotidienne. C'est pourquoi nous nous sommes efforcés de diversifier nos sélections d'arômes et d'ajouter de nouvelles solutions telles que les sachets de CBG et caféine de la collection Go Fuel. Comme son nom l'indique, la gamme Go Fuel est destinée à fournir un regain d'énergie aux personnes qui en ont besoin. Pour résumer, nous voulons rendre la pareille aux fans de Cannadips en continuant à élargir notre offre de sachets sans nicotine afin qu'ils puissent les utiliser pour toutes sortes d'occasions », a déclaré Felix Sundstrom, PDG de Cannadips Europe (une marque de SpectrumLeaf).

Les nouveaux parfums de sachets de CBD proposés par Cannadips sont : papaye, gâteau à la crème glacée, blue razz, grand daddy purp et horchata de pancho. Ces saveurs s'ajoutent aux saveurs principales : mangue, wintergreen, agrumes acidulés, menthe naturelle et épices américaines. La collection CBG + caféine est disponible aux saveurs menthe, mangue et moka. Cannadips ajoutera bientôt une collection supplémentaire de terpènes, qui sont des sachets contenant uniquement des arômes naturels.

À PROPOS DE SPECTRUMLEAF

SpectrumLeaf est une entreprise qui se consacre à la sélection et à l'approvisionnement de produits CBD de qualité supérieure en fonction des besoins de ses clients. Les marques de l'entreprise comprennent les Cannadips, un produit CBD sous forme de sachet buccal, Elevar Hemp, du CBD premium sous forme de bandelettes buccales, et Voon, les mini sachets de CBD blancs.

SOURCE SpectrumLeaf Ltd.