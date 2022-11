Cannadips Europe führt acht neue Varianten in seine Produktlinie ein, einschließlich CBG-Koffeinbeutel

STOCKHOLM, Schweden, 11. November 2022 /PRNewswire/ -- Cannadips Europe, eine Marke, die hochwertige Produkte, die in Beuteln kommen und sich im Mund auflösen, auf dem europäischen Markt anbietet, hat kürzlich fünf neue CBD-Beutel-Aromen und drei neue Energiebeutel mit CBG und Koffein hinzugefügt.

Mit jedem Beutel, der 10 mg in Wasser dispergierbares CBD bietet, das schnell sublingual absorbiert werden kann, war Cannadips eine der ersten CBD-Beutel-Marken, die jemals auf dem europäischen Markt angeboten wurden, und hat seitdem sowohl im Internet als auch in Ladengeschäften Erfolge erzielt. Um die Mission fortzusetzen, eine nikotinfreie Beutelalternative zu fördern, hat die Marke vor kurzem ihr Portfolio um neue innovative Aromen und verschiedene Kollektionen wie die CBG-Koffein-Beutel erweitert. Cannabigerol (CBG) ist eine Art Cannabinoid aus der Cannabispflanze, von dem behauptet wird, dass es bestimmte Vorteilen hat. CBG, wie CBD, ist nicht berauschend und führt zu keinem High-Zustand. Durch die Paarung von CBG mit Koffein hofft man, mit Cannadips einen weiteren nikotinfreien Beutelersatz zu bieten, der für verschiedene Anwendungen genutzt werden kann.

„Wir verstehen, dass die Gewohnheit, im Mund lösliche Beutel (oder Snus) zu verwenden, für viele zum Lebensstil gehört. Wir erkennen jedoch auch an, dass immer mehr Nutzer ihre Nikotinaufnahme reduzieren wollen, ohne aber ihre täglichen Routinen zu ändern. Aus diesem Grund haben wir hart daran gearbeitet, unsere Geschmacksauswahl zu diversifizieren, und haben weitere Lösungen wie unsere CBG-Koffeinbeutel der Go-Fuel-Kollection hinzugefügt. Wie ihr Name sagt, ist die Go-Fuel-Reihe für die Zeiten gedacht, in denen man einen zusätzlichen Energieschub braucht. Zusammenfassend möchten wir den Fans von Cannadips etwas zurückgeben, indem wir unser Angebot an nikotinfreien Beutel weiter ausbauen, so dass sie diese für alle möglichen Anlässe nutzen können", teilt Felix Sundstrom, CEO von Cannadips Europe (einer SpectrumLeaf-Marke), mit.

Die jüngsten neuen CBD-Beutel-Aromen von Cannadips umfassen die Geschmacksrichtungen Papaya, Ice Cream Cake, Blue Razz, Grand Daddy Purp und Pancho's Horchata. Dies ergänzt die Kernaromen Mango, Wintergreen, Tangy Citrus, Natural Mint und American Spice. Die CBG+Koffein-Kollektion ist in den Geschmacksrichtungen Mint, Mango und Mocha erhältlich. Cannadips wird bald eine zusätzliche Terpene-Kollektion hinzufügen, bei der es sich um Beutel mit ausschließlich natürlichen Aromen handelt.

Informationen zu SpectrumLeaf

SpectrumLeaf ist ein Unternehmen, das sich der Auswahl und Beschaffung von erstklassigen CBD-Produkten in einzigartigen Formaten entsprechend den kollektiven Bedürfnissen des Kunden widmet. Zu den Marken des Unternehmens gehören Cannadips – ein CBD-Produkt in Beuteln, die sich im Mund auflösen, Elevar Hemp – hochwertige CBD-Streifen, die ebenfalls oral aufgenommen werden, und Voon – weiße Mini-CBD-Hanfbeutel.

