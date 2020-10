Cannyx Corporation et LevelBlox annoncent un projet de fusion et d'augmentation de capital pour apporter de la liquidité au marché mondial des matières premières de la CBD

LONDRES, 16 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Suite au lancement réussi de Cannyx Markets (cannyxmarkets.com), une plateforme mondiale de négociation de matières premières cannabinoïdes, Cannyx Corporation Ltd a annoncé les détails d'une fusion stratégique avec le développeur de logiciels d'entreprise LevelBlox, Inc . (OTC: LVBX) et une levée de fonds et un placement d'actions qui, ensemble, feront de Cannyx Markets la principale plateforme d'infrastructure pour le secteur de la CBD en voie de maturation.

Le 27 juin 2020, Cannyx Corporation a signé une lettre d'intention en vue de son acquisition par le biais d'une fusion avec LevelBlox Inc. Selon l'accord, LevelBlox émettra aux actionnaires de Cannyx Corporation Ltd 170 639 500 nouvelles actions ordinaires ou 60 % du capital social élargi. La fusion devrait être achevée en même temps que le placement privé,durant le 4e trimestre de 2020.

Construite sur un nuage sécurisé et soutenue par la technologie de la chaîne d'entreprise, la plateforme Cannyx Markets fournit l'infrastructure vitale nécessaire pour résoudre nombre des problèmes auxquels est confrontée l'industrie CBD actuelle, notamment l'augmentation de la liquidité du marché, la facilitation de la logistique et la fourniture aux entreprises des outils nécessaires pour réduire les risques tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

En tant que leader dans la convergence de la technologie et du cannabis, LevelBlox, Inc. a créé la catégorie Cannabis as a Service (CaaS), une expérience qui sera mise à profit pour aider à faire deCannyx Markets une offre de classe mondiale.

Cette technologie collective offre aux participants des technologies de pointe comme des outils de surveillance du marché et de mise en conformité, ainsi que des capacités de suivi et de traçabilité, et un accès inégalé à des données en temps réel sur les marchés internationaux.

En tant que référence, Cannyx Markets' offre des outils professionnels qui aident à gérer les risques liés aux prix, la conformité, la résilience de la chaîne d'approvisionnement et à améliorer la commercialisation des produits physiques auprès d'une communauté d'acheteurs mondiale. Les membres enregistrés peuvent se procurer des matières premières et des produits de base de la CBD de haute qualité, authentiques et certifiés, y compris des isolats, des distillats, des huiles et de la biomasse provenant de sources fiables, tandis que les vendeurs agréés bénéficient de la facilité des échanges et d'une liquidité accrue.

« Nous sommes ravis d'annoncer cette fusion et nous sommes impatients de mettre en place l'infrastructure transparente dont l'industrie de la CBD a tant besoin, » commente Mahesh Jayanarayan, PDG et fondateur de Cannyx Markets. « En exploitant une plateforme de marché mondiale, nous fournissons aux participants la liquidité, les informations sur le marché et l'échelle nécessaires pour propulser l'industrie au niveau supérieur. »

Gary Macleod, le PDG de LevelBlox, a commenté : « Cette fusion représente l'utilisation continue de la technologie Blockchain et l'utilisation de grands registres distribués pour la pureté et la sécurité des données. La force collective de Mahesh et de son équipe, ses connaissances et son expertise du marché dans les secteurs des entreprises, des marchés financiers et des chaînes de production, permettront à nos efforts de développement combinés d'accroître l'empreinte de Cannyx dans le secteur mondial de la CBD et du commerce des matières premières et des services de données. »

À propos de Cannyx Corporation Ltd

Cannyx Corporation Ltd exploite Cannyx Markets, une plateforme de services de négociation et de données de marché en temps réel qui fournit des prix en temps réel, des données sur le marché mondial et des analyses sur le chanvre biologique et sans OGM, et les cannabinoïdes à base non médicinale dans sa phase initiale et, en 2021, s'engagera également dans le cannabis médicinal et récréatif. Les participants de Cannyx Markets peuvent négocier en toute sécurité, grâce à une technologie de pointe de chaînes de blocs.

Pour plus d'informations, voir www.cannyxmarkets.com

À propos de LevelBlox

LevelBlox Inc. (OTC: LVBX) a pour vocation de devenir le principal leader dans la convergence de la technologie et du cannabis. Alors que l'industrie du cannabis continue de croître de façon exponentielle dans le monde entier, LevelBlox est devenu la première solution pour l'écosystème du cannabis en ce qui concerne les exigences en matière d'audit, de suivi, de réglementation et de points de vente.

Plus d'informations sur www.levelblox.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir certaines « informations prospectives » et « déclarations prospectives » au sens de la législation applicable en matière de titres. Toutes les informations contenues dans le présent document qui ne sont pas de nature historique peuvent constituer des informations prospectives. Cannyx Corporation Ltd et LevelBlox Inc. n'ont aucune obligation de commenter les analyses, les attentes ou les déclarations faites par des tiers concernant Cannyx Corporation Ltd et LevelBlox Inc., ses titres ou ses résultats financiers ou d'exploitation (selon le cas). Bien que Cannyx Corporation Ltd et LevelBlox Inc. estiment que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont raisonnables, ces énoncés prospectifs sont fondés sur des attentes, des facteurs et des hypothèses concernant des événements futurs qui peuvent s'avérer inexacts et sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, dont certains sont indépendants de la volonté de Cannyx Corporation Ltd et de LevelBlox Inc. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde et sont faites à la date de la présente. Cannyx Corporation Ltd et LevelBlox Inc. déclinent toute intention et n'ont aucune obligation ou responsabilité, sauf si la loi l'exige, de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

