Cannyx Corporation und LevelBlox geben geplante Fusion und Kapitalerhöhung bekannt, um dem weltweiten CBD-Rohstoffmarkt zu mehr Liquidität zu verhelfen

LONDON, 16. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Nach dem erfolgreichen Start von Cannyx Markets (cannyxmarkets.com), einer weltweiten Handelsplattform für Cannabinoid-Waren, hat die Cannyx Corporation Ltd Einzelheiten eines strategischen Zusammenschlusses mit dem Entwickler von Unternehmenssoftware LevelBlox, Inc . (OTC: LVBX) bekannt gegeben. Diese Fusion sowie die Kapitalerhöhung und die Aktienplatzierung machen Cannyx Markets zur führenden Infrastrukturplattform in der reifenden Industrie für Cannabidiol (CBD).

Die Cannyx Corporation hat am 27. Juni 2020 eine Absichtserklärung hinsichtlich der Fusion mit LevelBlox Inc. abgegeben. Im Rahmen der Vereinbarung wird LevelBlox den Aktionären der Cannyx Corporation Ltd 170.639.500 neue Stammaktien bzw. 60 % des erweiterten Aktienkapitals ausgeben. Die Fusion wird voraussichtlich gleichzeitig mit dem Abschluss der Privatplatzierung im 4. Quartal 2020 abgeschlossen.

Die Cannyx Markets-Plattform befindet sich auf einer sicheren Cloud und wird von der Blockchain-Technologie für Unternehmen unterstützt. Sie bietet die entscheidende Infrastruktur, um viele aktuelle Probleme der CBD-Branche zu lösen. Dazu gehören die Erhöhung der Marktliquidität, vereinfachte Logistik und die Bereitstellung der erforderlichen Tools zur Risikominderung über die gesamte Lieferkette hinweg.

Als führendes Unternehmen in der Konvergenz von Technologie und Cannabis hat LevelBlox, Inc. die Kategorie Cannabis Compliance as a Service (CaaS) geschaffen. Diese Erfahrung soll dafür genutzt werden, aus Cannyx Markets ein Weltklasse-Angebot zu machen.

Die kollektive Technologie bietet den Teilnehmern modernste Technologien wie Marktüberwachungs- und Compliance-Tools sowie Sendungsverfolgung und einen beispiellosen Zugriff auf internationale Marktdaten in Echtzeit.

Als so genannter „Goldstandard" bietet Cannyx Markets professionelle Tools, mit denen Preisrisiken, Compliance, die Ausfallsicherheit der Lieferkette und die Vermarktung physischer Produkte an eine weltweite Käuferschaft verbessert werden können. Registrierte Teilnehmer können hochwertige, authentische und zertifizierte CBD-Rohstoffe und Waren wie Isolate, Destillate, Öle und Biomasse aus vertrauenswürdigen Quellen beziehen. Zugelassenen Verkäufern werden erleichterter Handel und eine erhöhte Liquidität geboten.

„Wir freuen sehr über diese Fusion und darauf, der CBD-Branche die dringend benötigte transparente Infrastruktur anzubieten", erklärte Mahesh Jayanarayan, CEO und Gründer von Cannyx Markets. „Mit dem Betrieb einer globalen Marktplattform bieten wir den Teilnehmern die Liquidität, die Marktinformationen und die Maßstäbe, die erforderlich sind, um der Branche auf das nächste Level zu verhelfen."

Gary Macleod, CEO von LevelBlox, erklärte: „Diese Fusion steht für die kontinuierliche Verwendung der Blockchain-Technologie und die Verwendung von Distributed-Ledger-Technologie für die Reinheit und Sicherheit von Daten. Die kollektive Stärke, das Fachwissen und die Marktkompetenz von Mahesh und seinem Team in den Bereichen Unternehmen, Finanzmärkte und Blockchain machen es möglich, dank unseres gemeinsamen Entwicklungseinsatzes den Fußabdruck von Cannyx in der weltweiten Branche für CBD- und Rohstoffhandel und Datendienste zu festigen."

Informationen zur Cannyx Corporation Ltd

Die Cannyx Corporation Ltd betreibt Cannyx Markets, eine Echtzeit-Plattform für Handel und Marktdatendienste, die in ihrer Anfangsphase Echtzeitpreise, globale Marktdaten und Analysen für organischen und gentechnikfreien zertifizierten Hanf und für nicht medizinisch basierte Cannabinoide anbietet. 2021 wird sich das Unternehmen auch mit medizinischem und mit Freizeit-Cannabis befassen. Der Handel über Cannyx Markets ist dank modernster Blockchain-Technologie eine sichere Plattform für den Handel.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cannyxmarkets.com

Informationen zu LevelBlox

LevelBlox Inc. (OTC: LVBX) hat sich zum Ziel gesetzt, zum führenden Unternehmen bei der Konvergenz von Technologie und Cannabis zu werden. Die Cannabis-Branche befindet sich weltweit in einer Phase des exponentiellen Wachstums. Im Zuge dessen hat sich LevelBlox zur führenden Lösung hinsichtlich der Anforderungen an Kontrolle, Nachverfolgung, Regulierung und die Verkaufsstellen für Cannabis entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.levelblox.com

Kontakte:

Für weitere Kommentare oder um weitere Informationen zur Aktienplatzierung zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Mahesh Jayanarayan - CEO und Gründer von Cannyx Markets

[email protected]

oder

Gary Macleod – CEO von LevelBlox

[email protected]

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die vorliegende Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Informationen, die nicht historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Die Cannyx Corporation Ltd und LevelBlox Inc. sind in keiner Weise dazu verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf die Cannyx Corporation Ltd und LevelBlox Inc., ihre Wertpapiere oder Finanz- oder Betriebsergebnisse (sofern zutreffend) zu kommentieren. Obwohl die Cannyx Corporation Ltd und LevelBlox Inc. der Ansicht sind, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen in der vorliegenden Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind, basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle der Cannyx Corporation Ltd und von LevelBlox Inc. liegen. Die in der vorliegenden Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt und gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Die Cannyx Corporation Ltd und LevelBlox Inc. lehnen jede Absicht ab und haben keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1313379/Cannyx_Markets_LevelBlox_Logo.jpg

SOURCE Cannyx Corporation Ltd