Canopy Growth anuncia a David Klein como nuevo director ejecutivo

En su puesto actual como vicepresidente ejecutivo y director financiero de Constellation Brands, Klein supervisa todos los aspectos de las operaciones financieras de la compañía, así como todas las fusiones y adquisiciones, además de la función de tecnología de la información de la empresa. Es ampliamente respetado entre los miembros de la comunidad de inversiones de los Estados Unidos y ha sido reconocido como director financiero superior por la revista Institutional Investor los últimos tres años. Klein integra el comité de gestión ejecutiva de Constellation Brands. Hace más de un año que es miembro del consejo de directores de Canopy Growth y, en la actualidad, preside el consejo. Esta familiaridad con el actual equipo ejecutivo y la estrategia de la Compañía le permitirá integrarse rápidamente, una importante ventaja en el sector del cannabis, que avanza rápidamente.

"Canopy Growth está a la vanguardia de una de las oportunidades de mercado nuevas más emocionantes de nuestra vida", dice Klein. "Gracias a los esfuerzos de Mark y todo el equipo de Canopy Growth, no hay compañía mejor posicionada para el éxito en el mercado emergente del cannabis. Ansío trabajar con el equipo para ampliar las bases ya establecidas, desarrollar marcas que se identifiquen fuertemente con los consumidores y aprovechar la oportunidad de mercado que se nos presenta. Juntos impulsaremos un crecimiento sostenible líder en la industria que beneficiará a los empleados, los accionistas y las comunidades en las que operamos".

La designación de David Klein llega tras un proceso de selección supervisado por un Comité Especial de Contrataciones del Consejo, que recurrió a la compañía global de reclutamiento Heidrick & Struggles, que examinó y entrevistó a una amplia variedad de candidatos de excepción. Klein renunciará a todos los otros puestos que ocupa en la actualidad, pero seguirá siendo miembro del consejo de directores de Canopy. La Compañía tiene la intención de designar a un nuevo presidente cuando Klein se haga cargo de la dirección ejecutiva.

De acuerdo con el plan de transición previamente anunciado, con un nuevo director ejecutivo identificado, Mark Zekulin dejará su puesto como director ejecutivo y renunciará a su asiento en el consejo de directores de Canopy desde el 20 de diciembre de 2019. Como empleado fundador de Canopy Growth (entonces Tweed Marijuana Inc.), Zekulin contribuyó mucho al desarrollo de Canopy, primero como presidente, luego como presidente y codirector ejecutivo, y finalmente como director ejecutivo.

"Han sido seis años increíbles en Canopy Growth, y he sido testigo del crecimiento del equipo y la Compañía, que empezó con cinco personas en una fábrica de chocolate abandonada hasta llegar a tener miles de personas en cinco continentes", dice Zekulin. "Canopy está posicionada hoy para ganar con los recursos, la infraestructura, el equipo y la cultura galardonada que se necesitan para el éxito. Ha sido un verdadero honor ser parte del desarrollo de una historia de éxito canadiense única como la de Canopy, y ansío ver cómo la Compañía sigue evolucionando y creciendo bajo el liderazgo de David".

Por el crecimiento futuro.

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) es una empresa líder mundial diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos de cannabis que ofrece distintas marcas y variedades de cannabis curado en formato seco, aceite y cápsulas de softgel, así como dispositivos médicos por medio de su filial Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación en productos y procesos hasta su aplicación en el mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión por el liderazgo y el compromiso de crear una empresa de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país a la vez. Canopy Growth opera en más de una docena de países en cinco continentes.

Spectrum Therapeutics, la división médica de Canopy Growth, se dedica con orgullo a la educación de los profesionales sanitarios, la realización de sólidas investigaciones clínicas y el avance en la comprensión pública del cannabis, y ha invertido millones de dólares en la investigación y el desarrollo de propiedad intelectual comercializable de vanguardia. Spectrum Therapeutics vende una gama de productos de espectro completo usando su sistema Spectrum de clasificación por código de colores, así como un solo dronabinol cannabinoide bajo la marca Bionorica Ethics.

Canopy Growth opera establecimientos minoristas en Canadá con sus galardonadas marcas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis mundialmente reconocida que ha conquistado un público amplio y fiel mediante sus productos de calidad y relaciones significativas con los clientes.

Desde nuestra histórica cotización pública en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York hasta nuestra constante expansión internacional, el orgullo de hacer crecer el valor accionario mediante el liderazgo está impregnado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con nombres importantes del sector, incluidos los íconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y el líder en bebidas alcohólicas Constellation Brands, incluido en la lista Fortune 500, entre otros. Canopy Growth opera once plantas de producción de cannabis con licencia y dispone de más de 976.000 metros cuadrados de capacidad de producción, incluidos más de 93.000 metros cuadrados de espacio de producción con certificación GMP (buenas prácticas de fabricación). Para más información, visite www.canopygrowth.com.

Información sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" de acuerdo con el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos (United States Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, así como "información prospectiva" de acuerdo con la legislación bursátil vigente en Canadá. A menudo, aunque no siempre, la información y las declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de palabras o expresiones como "planea", "espera" o "no espera", "se prevé", "se cree", "estima", "tiene la intención", "anticipa" o "no anticipa", "considera" o variaciones de dichas expresiones y palabras, o bien cuando se afirma que determinadas acciones, eventos o resultados "pueden", "pudieran", "podrían" o "podrán" tener lugar o alcanzarse. La información o las declaraciones prospectivas involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Canopy Growth o sus filiales resulten sustancialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en la información o las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado. Ejemplos de tales afirmaciones incluyen declaraciones relacionadas con cambios en el liderazgo y transiciones. Los riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con la información prospectiva podrían hacer que los eventos, los resultados, el rendimiento, las previsiones y las oportunidades reales difirieran materialmente de lo expresado o implícito en dicha información prospectiva. Hay ejemplos de tales riesgos incluidos en el formulario de información anual de la Compañía fechado el 27 de junio de 2018 y presentado ante las entidades reguladoras de valores de Canadá, disponible en el perfil de emisor de la Compañía en SEDAR, en www.sedar.com. Aunque la Compañía considera que las suposiciones y los factores que se han tenido en cuenta al preparar la información y las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en la información ni puede garantizarse que tales eventos se producirán en los plazos expuestos o que siquiera se llegarán a producir. La información y las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha de este comunicado y la Compañía no asume la obligación de actualizarlas públicamente de forma que reflejen nueva información, eventos sucesivos o de otro tipo, a menos que así lo estipule la ley bursátil vigente.

Contactos:

Caitlin O'Hara

Relaciones con los medios

Caitlin.Ohara@canopygrowth.com

613-291-3239

Relaciones con los inversores:

Tyler Burns

Tyler.Burns@canopygrowth.com

855-558-9333, ext. 122

FUENTE Canopy Growth Corporation

Related Links

canopygrowth.com



SOURCE Canopy Growth Corporation