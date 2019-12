Canopy Growth anuncia David Klein como novo presidente-executivo

David traz muita expertise para o cargo, uma vez que ocupou vários cargos com competência de liderança sênior nos últimos 14 anos na Constellation Brands. Suas capacidades incluem uma extensa experiência em BCE e no setor de bebidas alcoólicas, forte orientação financeira e experiência em operações em mercados altamente regulados nos EUA, Canadá, México e Europa. David é um estrategista experiente, com profundo entendimento do desenvolvimento de marcas de consumo duradouras, ao mesmo tempo que alavanca escala operacional em uma área de produção dispersa. Ele é um líder forte, com histórico comprovado no desenvolvimento de equipes diversificadas e altamente realizadoras.

Em seu atual cargo como vice-presidente-executivo e diretor financeiro da Constellation Brands, David supervisiona todos os aspectos das operações financeiras da empresa, todas as fusões e aquisições, além de exercer a função da tecnologia de informação da empresa. Ele é altamente respeitado pelos membros da comunidade de investimento dos EUA, sendo reconhecido como um diretor financeiro de alto nível pela revista Institutional Investor nos últimos três anos. David é membro do comitê executivo de administração da Constellation Brands. Ele é membro do Conselho de Administração da Canopy Growth há mais de um ano e é, atualmente, o presidente do Conselho da Canopy Growth. Essa familiaridade com a atual equipe de liderança e estratégia da empresa irá permitir a David se integrar rapidamente, um grande benefício para o setor da cannabis em rápido crescimento.

"A Canopy Growth está na linha de frente de uma das mais estimulantes oportunidades de mercado em nossa existência", disse Klein. "Graças aos esforços de Mark e de toda a equipe da Canopy Growth, nenhuma empresa está mais bem posicionada para conquistar o mercado emergente da cannabis. Espero trabalhar com a equipe para construir sobre a fundação que foi assentada, desenvolver marcas que repercutem fortemente entre os consumidores e para capturar as oportunidades de mercado que virão. Juntos, vamos gerar um crescimento sustentável, líder de mercado, que irá beneficiar empregados, acionistas e as comunidades onde operamos".

A nomeação de David Klein deriva de um processo meticuloso de recrutamento, supervisionado pelo Comitê de Contratação do Conselho especial, que utilizou a empresa de recrutamento global Heidrick & Struggles, que examinou e entrevistou uma ampla variedade de candidatos excepcionais. David irá se afastar de todos os demais cargos que exerce atualmente, permanecendo como membro do Conselho de Administração da Canopy. A empresa pretende apontar um novo presidente do conselho assim que David tomar posse no cargo de presidente-executivo.

Em consonância com o plano de transição anunciado anteriormente, com um novo presidente-executivo escolhido, Mark Zekulin irá deixar o cargo de presidente-executivo e renunciar a seu assento no Conselho de Administração da Canopy, a partir de 20 de dezembro de 2019. Como empregado fundador da Canopy Growth (então Tweed Marijuana Inc.), Mark foi fundamental no desenvolvimento da Canopy no que ela é hoje, primeiro no cargo de presidente, então presidente e copresidente-executivo e, finalmente, presidente-executivo.

"Foram seis anos incríveis na Canopy Growth, em que testemunhei o crescimento da equipe e da empresa de cinco pessoas em uma fábrica de chocolate abandonada para milhares de pessoas em cinco continentes", disse Zekulin. "Hoje, a Canopy está posicionada para vencer, com os recursos, infraestrutura, equipe e a premiada cultura necessária para o êxito. Tem sido realmente uma honra ser parte da construção de uma história única de sucesso canadense como a Canopy, e espero que a empresa continue a evoluir e a crescer sob a liderança de David".

Here's to Future Growth (Aqui está para futuro crescimento).

Sobre a Canopy Growth Corporation

A Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) é uma empresa líder mundial de mercado em dispositivos diversificados de cannabis, cânhamo e cannabis, que oferece marcas distintas e variedades organizadas de cannabis, nas formas desidratada, em óleo e cápsulas gelatinosas, bem como dispositivos médicos através da subsidiária da Canopy Growth, a Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Da inovação de produtos e processos à execução de mercado, a Canopy Growth é movida por uma paixão pela liderança e um compromisso de desenvolver uma empresa de cannabis de classe mundial, um produto, um local e um país por vez. A Canopy Growth tem operações em mais de uma dúzia de países, em cinco continentes.

A divisão médica da empresa, a Spectrum Therapeutics, se dedica, com orgulho, a informar profissionais de saúde, conduzindo pesquisas clínicas robustas e promovendo o entendimento público da cannabis. A empresa destinou milhões de dólares à pesquisa avançada, comercializável, e ao desenvolvimento de propriedade intelectual (PI). A Spectrum Therapeutics vende uma variedade de produtos de espectro completo, usando o sistema da Spectrum de classificação codificada por cores, bem como um canabinóide Dronabinol único, sob a marca Bionorica Ethics.

A Canopy Growth opera lojas varejistas no Canadá, sob as premiadas marcas Tweed e Tokyo Smoke. A Tweed é uma marca de cannabis globalmente conhecida, que desenvolveu um grupo grande e fiel de seguidores por se focar em produtos de qualidade e relacionamentos significativos com os consumidores.

Desde o histórico registro público da empresa na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores de Nova York, sua contínua expansão internacional e seu orgulho de promover valor para os acionistas, através de sua liderança, estão enraizados em tudo o que se faz na Canopy Growth. A Canopy Growth fez parcerias com grandes nomes do setor, incluindo as ícones da cannabis Snoop Dogg e Seth Rogen, bem como com as lendas do cultivo DNA Genetics e Green House Seeds, além da líder do setor de bebidas alcoólicas listada na Fortune 500, a Constellation Brands, entre outras. A Canopy Growth opera onze unidades licenciadas de produção de cannabis, com mais de 976.000 metros quadrados de capacidade de produção, incluindo mais de 93.000 metros quadrados de área de produção com certificado GMP. Para obter mais informações, visite www.canopygrowth.com.

Aviso relativo a declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", dentro do significado da Lei da Reforma de Contenciosos de Valores Mobiliários Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, dos Estados Unidos, e "informações prospectivas" dentro do significado da legislação canadense de valores mobiliários aplicável. Frequentemente, mas nem sempre, declarações e informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras tais como "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", "estima", "pretende", "prevê" ou "não prevê", "acredita" ou variações de tais palavras e frases ou ainda declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "deveriam", "iriam" ou "irão" ser tomados, ocorrer ou ser alcançados. Declarações ou informações prospectivas envolvem riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais da Canopy Growth ou de suas subsidiárias sejam substancialmente diferentes de quaisquer futuros resultados, desempenho ou realizações expressos ou implícitos nas declarações ou informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Exemplos de tais declarações incluem declarações com respeito a mudanças na liderança e transições. Riscos, incertezas e outros fatores envolvidos nas informações prospectivas podem fazer com que eventos, resultados, desempenho, perspectivas e oportunidades reais difiram substancialmente daqueles expressos ou implícitos em tais informações prospectivas. Exemplos de tais riscos estão contidos no formulário de informação anual da empresa, de 27 de junho de 2018, protocolado nos órgãos reguladores de valores mobiliários do Canadá, disponível no perfil do emissor da empresa no SEDAR, em www.sedar.com. Apesar de a empresa acreditar que as suposições e fatores usados na preparação das informações prospectivas ou das declarações prospectivas neste comunicado à imprensa sejam razoáveis, confiança indevida não deve ser depositada em tais informações e nenhuma garantia deve ser dada de que tais eventos irão ocorrer nos prazos previstos ou de qualquer forma. As informações prospectivas e declarações prospectivas incluídas neste comunicado à imprensa são válidas apenas para a data deste comunicado à imprensa e a empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente tais informações prospectivas ou declarações prospectivas, para refletir novas informações, eventos subsequentes ou por qualquer outro motivo, a menos que requerido por leis de valores mobiliários aplicáveis.

Contatos:

Caitlin O'Hara

Relações com a mídia

Caitlin.Ohara@canopygrowth.com

613-291-3239

Relações com investidores:

Tyler Burns

Tyler.Burns@canopygrowth.com

855-558-9333 ramal 122

FONTE Canopy Growth Corporation

Related Links

canopygrowth.com



SOURCE Canopy Growth Corporation