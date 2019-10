Canopy Growth anuncia compra de participação majoritária da BioSteel Sports Nutrition Inc

SMITHS FALLS, ON e TORONTO, 2 de outubro de 2019 /CNW/ - A Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" ou a "empresa") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) tem o prazer de anunciar que concluiu a transação inteiramente em dinheiro de aquisição de uma participação majoritária da BioSteel Sports Nutrition Inc. ("BioSteel"), grande fabricante de produtos de nutrição esportiva. A transação fornece à Canopy Growth uma plataforma significativa para entrar no segmento de nutrição e hidratação esportivas e estabelece o fundamento para a utilização de canabidiol ("CBD") em futuras ofertas de produtos, em conformidade com as regulamentações globais, incluindo produtos a serem vendidos nos EUA contendo CBD obtido de cânhamo industrial permitido federalmente.

O foco da BioSteel, fundada em 2009, em ingredientes naturais premium, transparência dos produtos e identificação de nutrientes essenciais necessários para prover energia para atividades físicas fez com que a marca conseguisse uma reputação de ser a fornecedora de produtos de hidratação de preferência de atletas de alto desempenho. Os produtos da BioSteel são adquiridos por mais de 70% das equipes das quatro maiores ligas esportivas da América do Norte. Entre os embaixadores da marca estão: Ezekiel Elliott, do Dallas Cowboys; Connor McDavid, do Edmonton Oilers; a jogadora da WTA Eugenie Bouchard; Andrew Wiggins, do Minnesota Timberwolves; Tyler Seguin, do Dallas Stars; Jalen Ramsey, do Jacksonville Jaguars; o integrante da Galeria da Fama da NHL Wayne Gretzky; Gleyber Torres, do New York Yankees; e a jogadora de golfe da LPGA Brooke Henderson, moradora de Smiths Falls. Em particular, o contrato de Elliott com a BioSteel permite à empresa ativar o famoso running back como o principal endossante dos produtos de CBD uma vez permitidos pela NFL. Até agora nenhum jogador em atividade pôde fazê-lo.

Além disso, a BioSteel fez parcerias empresariais nacionalmente com a USA Hockey, Canada Basketball, Athletics Canada e com a Associação Profissional de Jogadores de Hóquei (Professional Hockey Players Association). A empresa tem mais de 10.000 pontos de distribuição no Canadá e nos EUA e continua a se expandir nos dois mercados e na Europa.

"A BioSteel tem a reputação de ser a melhor fornecedora de produtos naturais de nutrição esportiva de sua classe e todos os seus produtos estão bem posicionados para se beneficiar da crescente tendência de produtos totalmente naturais, derivados de plantas, preferidos não apenas por atletas profissionais, mas também por consumidores ativos", disse o presidente-executivo da Canopy Growth, Mark Zekulin. "Essa aquisição nos permite entrar na área de nutrição esportiva com uma marca forte e em crescimento, conforme continuamos a penetrar no mercado regulado de alimentos e bebidas que contêm cannabis. Prevemos a utilização do CBD nas futuras ofertas da BioSteel, como uma acionadora potencialmente significativa e disruptiva do crescimento de nossos negócios".

"O uso e a aceitação de produtos derivados de CBD no cenário de esportes profissionais mudaram. Temos observado os efeitos negativos de analgésicos controlados e os atletas estão buscando alternativas mais saudáveis", disse o cofundador e copresidente-executivo da BioSteel Sports Nutrition, Michael Cammalleri. "Sua presença já é corriqueira entre jogadores da NHL e como usuário regular de CBD, eu mesmo, não poderia estar mais orgulhoso por promover a evolução e a liderança da BioSteel nessa área".

"Desde sua criação, a BioSteel se orgulha de estar na linha de frente da nutrição esportiva natural e saudável. A associação à Canopy Growth, líder mundial em pesquisa, desenvolvimento e produção de cannabis, reflete a evolução natural de nossa marca e irá nos permitir expandir nossa oferta de produtos e distribuição global", disse o cofundador e copresidente-executivo da BioSteel Sports Nutrition, John Celenza. "O mercado consumidor e muitos de nossos atletas vêm obtendo um conhecimento crescente dos produtos de cannabis e de CBD e essa parceria assegura que continuaremos a elevar o padrão no campo da nutrição esportiva".

O anúncio de hoje promove ainda mais a contínua estratégia multifacetada da Canopy Growth de entrar em novos mercados com uma plataforma que abarca produção, distribuição e marketing de produtos de CBD derivados de cânhamo e cannabis, em conformidade com as regulamentações, em diversos mercados verticais. A transação dá à Canopy Growth uma participação de 72% na BioSteel, com um objetivo previsto de 100% de propriedade.

A Paradigm Capital Inc. atuou como assessora financeira da BioSteel e a McCarthy Tetrault LLP atuou como assessora jurídica da BioSteel, em conexão com a transação.

Dados da BioSteel

As origens da BioSteel se assentam em 2005, quando a primeira versão não comercial da mistura de hidratação esportiva ( Sports Hydration Mix ) #DrinkThePink da BioSteel foi criada.

) da BioSteel foi criada. A equipe executiva principal da BioSteel inclui: John Celenza , cofundador e copresidente-executivo e um dos principais executivos de esporte e nutrição do Canadá; Andrew Nichols , diretor de receita e ex-diretor de administração no Canadá da grande marca de calçados Crocs; e Michael Cammalleri , cofundador e copresidente-executivo, ex-jogador da NHL, que jogou 16 temporadas pelos clubes LA Kings, Calgary Flames, Montreal Canadiens, New Jersey Devils e Edmonton Oilers. Cammalleri assumiu agora funções em tempo integral nos negócios da empresa e é uma força propulsora do crescimento e planos futuros da BioSteel.

, cofundador e copresidente-executivo e um dos principais executivos de esporte e nutrição do Canadá; , diretor de receita e ex-diretor de administração no Canadá da grande marca de calçados Crocs; e , cofundador e copresidente-executivo, ex-jogador da NHL, que jogou 16 temporadas pelos clubes LA Kings, Calgary Flames, Montreal Canadiens, New Jersey Devils e Edmonton Oilers. Cammalleri assumiu agora funções em tempo integral nos negócios da empresa e é uma força propulsora do crescimento e planos futuros da BioSteel. O fator essencial do sucesso do #DrinkThePink , a mistura de hidratação esportiva da BioSteel, é o foco em ingredientes naturais e desempenho superior. A mistura de hidratação esportiva não contém açúcar, estimulantes, glúten, colorantes ou sabores artificiais, em total contraste com os principais concorrentes de bebidas esportivas.

, a mistura de hidratação esportiva da BioSteel, é o foco em ingredientes naturais e desempenho superior. A mistura de hidratação esportiva não contém açúcar, estimulantes, glúten, colorantes ou sabores artificiais, em total contraste com os principais concorrentes de bebidas esportivas. A versão original, não comercial, desse produto carro-chefe foi projetada por Matt Nichol em 2005, após o anúncio das regulamentações de teste de novas drogas na NHL. Em 2009, a BioSteel iniciou o marketing de sua mistura de hidratação esportiva #DrinkThePink para venda a equipes esportivas profissionais na América do Norte e começou a ganhar a reputação de produto de hidratação de preferência de atletas de alto desempenho.

em 2005, após o anúncio das regulamentações de teste de novas drogas na NHL. Em 2009, a BioSteel iniciou o de sua mistura de hidratação esportiva para venda a equipes esportivas profissionais na América do Norte e começou a ganhar a reputação de produto de hidratação de preferência de atletas de alto desempenho. Hoje, os produtos da BioSteel continuam a ser projetados para atletas profissionais, bem como para uma crescente base de consumidores ativos. Suas ofertas de produtos incluem a mistura de hidratação esportiva original do #DrinkThePink , proteínas derivadas de soro de leite e plantas, produtos essenciais cotidianos (verdes esportivos, vitaminas, colágeno, etc.), suplementos de desempenho (creatina, BCAAs, etc.) e merchandise .

, proteínas derivadas de soro de leite e plantas, produtos essenciais cotidianos (verdes esportivos, vitaminas, colágeno, etc.), suplementos de desempenho (creatina, BCAAs, etc.) e . A BioSteel organizou um grupo de alguns dos melhores atletas em esportes profissionais e alavanca esses relacionamentos para estimular a consciência de marketing e a atração do consumidor. Uma faceta essencial da marca BioSteel é a autenticidade, que é reforçada pelo fato de que cada atleta do Team BioSteel realmente usa os produtos da BioSteel. O #TEAMBIOSTEEL tem mais de 10 milhões de seguidores combinados no Twitter, Instagram e Facebook.

Here's to Future Growth (fueled by BioSteel) [Aqui está para futuro crescimento (alimentado pela BioSteel)]

Sobre a Canopy Growth Corporation

A Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) é uma empresa líder mundial de mercado em dispositivos diversificados de cannabis, cânhamo e cannabis, que oferece marcas distintas e variedades organizadas de cannabis, nas formas desidratada, em óleo e cápsulas gelatinosas, bem como dispositivos médicos através da subsidiária da empresa, a Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Da inovação de produtos e processos à execução de mercado, a Canopy Growth é movida por uma paixão pela liderança e um compromisso de desenvolver uma empresa de cannabis de classe mundial, um produto, um local e um país por vez.

A empresa tem operações em mais de uma dúzia de países, em cinco continentes. A divisão médica da empresa, a Spectrum Therapeutics, se dedica, com orgulho, a informar profissionais de saúde, conduzindo pesquisas clínicas robustas e promovendo o entendimento público da cannabis. A empresa destinou milhões de dólares à pesquisa avançada, comercializável, e desenvolvimento de propriedade intelectual (PI). A Spectrum Therapeutics vende uma variedade de produtos de espectro completo, usando seu sistema da Spectrum de classificação codificada por cores, bem como um canabinóide Dronabinol único, sob a marca Bionorica Ethics.

A Canopy Growth opera lojas varejistas no Canadá, sob as premiadas marcas Tweed e Tokyo Smoke. A Tweed é uma marca de cannabis globalmente conhecida, que desenvolveu um grupo grande e fiel de seguidores por se focar na qualidade dos produtos e relacionamentos significativos com os consumidores.

Desde o histórico registro público da empresa na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores de Nova York, sua contínua expansão internacional e seu orgulho de promover valor para os acionistas, através de sua liderança, estão enraizados em tudo o que se faz na Canopy Growth. A Canopy Growth fez parcerias com grandes nomes do setor, incluindo as ícones da cannabis Snoop Dogg e Seth Rogen, bem como com as lendas do cultivo DNA Genetics e Green House Seeds, além da líder do setor de bebidas alcoólicas listada na Fortune 500, a Constellation Brands, entre outras. A Canopy Growth opera onze unidades licenciadas de produção de cannabis, com mais de 483.000 metros quadrados de capacidade de produção, incluindo mais de 93.000 metros quadrados de área de produção com certificado GMP. Para obter mais informações, visite.www.canopygrowth.com.

Sobre a BioSteel

A BioSteel é uma empresa de nutrição esportiva com operações na América do Norte, que se desenvolveu sob o mandato de fornecer a linha de produtos nutritivos mais seguros, saudáveis e efetivos disponíveis. A linha de produtos nutritivos da BioSteel varia de bebidas esportivas sem açúcar e cafeína e sem sabores, colorantes ou preservativos artificiais, a uma linha de proteínas e produtos essenciais cotidianos. Atualmente, os produtos da BioSteel estão prontamente disponíveis na América do Norte e globalmente através de alguns parceiros varejistas ou de venda direta ao consumidor on-line em www.biosteel.com.

Aviso relativo a declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", dentro do significado da Lei da Reforma de Contenciosos de Valores Mobiliários Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, dos Estados Unidos, e "informações prospectivas" dentro do significado da legislação canadense de valores mobiliários aplicável. Frequentemente, mas nem sempre, declarações e informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras tais como "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", "estima", "pretende", "prevê" ou "não prevê", "acredita" ou variações de tais palavras e frases ou ainda declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "deveriam", "iriam" ou "irão" ser tomados, ocorrer ou ser alcançados. Declarações ou informações prospectivas envolvem riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais da Canopy Growth ou de suas subsidiárias sejam substancialmente diferentes de quaisquer futuros resultados, desempenho ou realizações expressos ou implícitos nas declarações ou informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Exemplos de tais declarações incluem endossantes importantes de produtos de CBD uma vez permitidos pela NFL e passando por expansão nos EUA e na Europa. Riscos, incertezas e outros fatores envolvidos nas informações prospectivas podem fazer com que eventos, resultados, desempenho, perspectivas e oportunidades reais difiram substancialmente daqueles expressos ou implícitos em tais informações prospectivas, incluindo regulamentações do CBD e tais riscos contidos no formulário de informação anual da empresa, de 27 de junho de 2018, protocolado nos órgãos reguladores de valores mobiliários do Canadá, disponível no perfil do emissor da empresa no SEDAR, em www.sedar.com. Apesar de a empresa acreditar que as suposições e fatores uados na preparação das informações prospectivas ou das declarações prospectivas neste comunicado à imprensa sejam razoáveis, confiança indevida não deve ser depositada em tais informações e nenhuma garantia deve ser dada de que tais eventos irão ocorrer nos prazos previstos ou de qualquer forma. As informações prospectivas e declarações prospectivas incluídas neste comunicado à imprensa são válidas apenas para a data deste comunicado à imprensa e a empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente tais informações prospectivas ou declarações prospectivas, para refletir novas informações, eventos subsequentes ou por qualquer outro motivo, a menos que requerido por leis de valores mobiliários aplicáveis.

